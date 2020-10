Clarisse Kopff zostanie nową Dyrektor Generalną (CEO) Grupy Euler Hermes

Grupa Euler Hermes, światowy lider sektora ubezpieczeń należności, poinformowała dziś, że pan Wilfried Verstraete, Dyrektor Generalny (CEO) i Prezes Zarządu postanowił zakończyć pełnienie obowiązków operacyjnych po dwunastu latach owocnej pracy na tym stanowisku. Z dniem 1 stycznia 2021 roku, jako Dyrektor Generalna

i Prezes Zarządu zastąpi go pani Clarisse Kopff. Zmiana wymaga uzyskania zgody instytucji nadzorczych.

Wilfried Verstraete dołączył do zespołu Euler Hermes w 2009 roku i przeprowadził Grupę przez światowy kryzys finansowy. Pod jego kierownictwem nastąpiła transformacja działającego od stu lat ubezpieczyciela należności w firmę prawdziwie zorientowaną na klienta i opierającą swoją działalność na rzetelnych danych, będącą liderem sektora technologii finansowych oferującym klientom rozwiązania cyfrowe w czasie rzeczywistym. Będzie nadal pełnił funkcję doradcy nowej Prezes w 2021 roku. Zachowa również pozycje w zarządzie spółek Euler Hermes SA, Euler Hermes North America, Solunion oraz Euler Hermes Reinsurance AG.

Clarisse Kopff (47 l.) jest absolwentką ESCP i ukończyła studia podyplomowe na Université Paris Dauphine oraz niemiecki Diploma Kaufmann. Obecnie pełni funkcję Dyrektor Finansowej spółki Allianz France. Jej kariera rozpoczęła się w dziale windykacji zadłużenia w londyńskim oddziale Lehman Brothers, następnie pracowała jako audytor w PricewaterhouseCoopers w Paryżu, a w 2001 roku rozpoczęła pracę w Euler Hermes na stanowisku kontrolera w paryskim podmiocie firmy. Od 2007 roku zajmowała w Euler Hermes szereg stanowisk wiążących się z coraz większą odpowiedzialnością oraz o coraz szerszym zasięgiem międzynarodowym: dyrektor kontrolingu dla działalności prowadzonej we Francji i krajach regionu śródziemnomorskiego (2007-2011); dyrektor działu kontrolingu Grupy (2010 – 2012); dyrektor działu księgowości, kontrolingu, aktuariatu i relacji inwestorskich (2012-2013); dyrektor Grupy ds. finansów (lipiec 2013). W dowód uznania za jej pro-klienckie podejście, Clarisse została w 2014 roku awansowana na stanowisko Dyrektor Finansowej Grupy, odpowiedzialnej za wszystkie funkcje finansowe w Grupie, zarządzanie jej aktywami, kwestie prawne i zapewnienie zgodności z przepisami, fuzje i przejęcia, zarządzanie aspektami podatkowymi i zarządzanie ryzykiem oraz kapitałem.

„Jestem bardzo wdzięczna za owocne i obfitujące w wydarzenia lata spędzone w różnych zespołach Allianz France. Przyszłam do firmy w kluczowym momencie, gdy branża musiała zdefiniować się na nowo w obliczu obniżonych stóp procentowych a więc i zwrotu z inwestycji. To wyzwanie zmusiło nas do opracowania nowych modeli finansowych, a także przyspieszenia cyfrowej transformacji naszej organizacji.

Jestem zaszczycona przyjmując stanowisko Dyrektor Generalnej Grupy Euler Hermes. Dziękuję panu Wilfriedowi Verstraete za zaufanie. Obecny kryzys jeszcze długo się nie zakończy, jednak z jego wsparciem jestem gotowa kierować firmą i towarzyszyć naszym klientom i partnerom w tych trudnych czasach. Dziś wielką misją stojącą przed przywódcami jest wzmacnianie wiary w jutro. Z bardziej osobistej strony, bardzo cieszy mnie perspektywa ponownej pracy z dawnymi koleżankami i kolegami z Euler Hermes”, mówi Clarisse Kopff, Dyrektor Finansowa firmy Allianz France.

„Możliwość służenia moim zespołom i klientom w roli CEO firmy Euler Hermes była prawdziwym przywilejem. Jestem dumny z tego, że obserwowałem w działaniu wyjątkowy potencjał naszych zespołów, co pozwoliło nam umocnić pozycję lidera rynku i jeszcze wyżej zawiesić poprzeczkę niezrównanej obsługi klienta. Jednak siła tej firmy jest tak duża, jak silne są więzy między jej partnerami. Dlatego chciałbym podziękować naszym klientom i partnerom za niezwykłe zaufanie przez te wszystkie lata.

Przez 16 lat pracy w Euler Hermes, Clarisse dowiodła swojego talentu i kompetencji, odgrywając zasadniczą rolę w stworzeniu prawdziwie zintegrowanej Grupy na bazie solidnych wyników finansowych. Jestem pewien, że pod wizjonerskim kierownictwem Clarisse opartym na doświadczeniu zdobytym w Allianz France, firma wzniesie się na kolejny poziom i będzie nadal wyznaczać standardy najlepszych usług w zakresie finansów dla sektora handlu”, powiedział Wilfried Verstraete, Dyrektor Generalny (CEO) i Prezes Zarządu Grupy Euler Hermes.