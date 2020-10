Oxygen S.A. z nową strategią Grupy Kapitałowej na lata 2020-2025

Notowana na NewConnect spółka Oxygen SA poinformowała o uchwalonej we wrześniu strategii dalszego rozwoju. Głównymi założeniami dokumentu jest skupienie się na analizie danych z gier własnych, doskonaleniu produktów i rozwoju działalności wydawniczej Oxygen.

Według danych NewZoo wartość światowego rynku gier wyniosła w 2020 ponad 159 miliardów $, z czego 49% to gry mobilne. Posiadacze telefonów 43% całkowitego czasu spędzonego ze smartfonem poświęcają na granie w gry. Te statystyki uzasadniają obrany przez spółkę Oxygen SA kierunek inwestowania w produkcje na urządzenia mobilne. Spółka dąży do tego, aby wszystkie gry były dostępne zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS.

Nadrzędnym celem Oxygen SA na lata 2020-2025 jest opracowanie systemu pozwalającego na ocenę potencjału gry mobilnej już na etapie pomysłu. Spółka, w której portfolio znajdują się dwie gamingowe spółki zależne: Mousetrap Games i Glass Cannon Games, planuje w ciągu najbliższych pięciu lat wydać przynajmniej jeden duży tytuł oparty o wyniki analiz płynących z zebranych danych.

W pierwszym etapie nowej strategii Oxygen kontynuuje proces self-publishingu wydając wiele gier w różnych kategoriach – głównie hyper-casual, casual i mid-core. W 2020 roku użytkownicy mogli zagrać już w cztery premierowe gry spółek z grupy kapitałowej Oxygen: Rocat Jumpurr (roguelite), Crowdy Road (hypercasual), Shape Up! (Puzzle) i Run the Beat (wersja premium gry muzycznej wydanej w zeszłym roku). W najbliższym czasie ukażą się Trainy Trains (hypercasual), gra o roboczym tytule Hall of Mirrors (hypercaual) i gra typu RPG o roboczym tytule Sword of Glory. Do końca roku nastąpi jeszcze launch przynajmniej sześciu tytułów, w tym fabularnej gry muzycznej Lovely Music i zakupionej wraz ze spółką Glass Cannon Games gry typu tower defence pt. Jars.

– Nasze gry cieszą się dużą popularnością w branży. W App Store otrzymaliśmy latem feature „The Game you love”, mimo, że nie staraliśmy się o to w Apple – firma sama uznała, że produkcja jest tak wyjątkowa i dopracowana graficznie, że warto ją wypromować – mówi Edward Mężyk, Prezes Oxygen SA. – Ogłosiliśmy niedawno współpracę z VooDoo, a przed nami jeszcze ustalenie ostatnich szczegółów z wydawcami Run the Beat w Azji i w Europie Środkowej. Cieszymy się, że możemy liczyć na wsparcie tak doświadczonych partnerów. Przed nami kolejne etapy launchu naszych produkcji i zapewne przyłożenie dźwigni finansowej, aby pomóc im odnieść sukces komercyjny – dodaje Mężyk.

Drugi etap strategii to dalsze rozbudowywanie bazy tytułów własnych, lecz także wykorzystanie doświadczenia w self-publishingu i pozyskanie z rynku gier, które developerzy i artyści GK Oxygen dopracują i wydadzą pod jedną z marek własnych. Dzięki zwiększaniu rozpoznawalności marki Oxygen w kolejnych latach możliwe będzie pozyskiwanie także dużych i dopracowanych tytułów, aby nie poświęcać środków własnych. Będzie to możliwe dzięki mocnemu zaangażowaniu w wydarzenia branżowe czy akcje skierowane do developerów.

W ostatnim etapie przewidzianym na 2022-2024 rok grupa kapitałowa Oxygen będzie dysponować wystarczającą ilością danych na temat zachowań graczy, a także dużym doświadczeniem w wydawaniu gier. Dzięki tej wiedzy możliwe będzie nie tylko zbudowanie własnej platformy do opracowywania danych i uzyskiwania feedbacku rynkowego, ale przede wszystkim przyniesie to zwiększone prawdopodobieństwo do trafnego opracowywania linii biznesowych o nieujemnym cashflow. Będzie to też czas na decyzje dotyczące ewentualnego dużego tytułu własnego opartego na innowacji, którą zespół opracuje na podstawie analizy danych.