QubicGames kupił od Vivid Games prawa do gry Pocket Mini Golf

QubicGames podpisał umowę, na mocy której zakupił od Vivid Games autorskie prawa majątkowe do całości marki Pocket Mini Golf. Wydawca gier specjalizujący się w produkcjach na konsolę Nintendo Switch zapowiada kolejne projekty wykorzystujące IP nowej marki.

Na bazie podpisanej umowy Vivid Games sprzedał markę w zamian za jednorazowe wynagrodzenie płatne przy podpisaniu umowy oraz prowizję od sprzedaży gry Pocket Mini Golf na konsoli Nintendo Switch.

– Gra Pocket Mini Golf okazała się hitem sprzedażowym na Nintendo Switch. W związku z tym, że gra stała się rozpoznawalna, postanowiliśmy pozyskać pełnię praw do tej marki. Uważamy, że posiada ona ogromny potencjał, który planujemy wykorzystać przez najbliższe lata. – komentuje Jakub Pieczykolan, prezes QubicGames.

QubicGames zapowiada znaczące rozwinięcie marki Pocket Mini Golf. Podstawowa wersja gry na konsoli Nintendo Switch zostanie rozszerzona o nowe poziomy, a jej regularna cena zostanie podniesiona z 1.99 USD/EUR do przedziału 2.99 – 3.99 USD/EUR. Nowa wersja tytułu zostanie wysłana do certyfikacji Nintendo w najbliższych tygodniach i będzie dostępna dla użytkowników jeszcze w bieżącym roku. Zostanie również stworzony co najmniej jeden DLC do Pocket Mini Golf na platformie Nintendo Switch. Jego premiera planowana jest na początek 2021 roku. Dodatkowo zostanie również zmieniona dostępna obecnie wersja gry na urządzenia mobilne. Na jej miejsce QubicGames przygotuje nową, rozszerzoną edycję. Data jej udostępnienia zostanie ustalona w późniejszym terminie. Poza tym, w planach znajduje się m.in sequel bestsellerowej produkcji:

– Jeszcze przed końcem roku rozpoczniemy prace nad grą Pocket Mini Golf 2 na platformę Nintendo Switch, której premierę planujemy na przyszły rok. W międzyczasie rozpoczniemy prace nad nową grą opartą na mechanice i marce Pocket Mini Golf, zatytułowaną Pocket Bowling. Nie wykluczamy również przeniesienia serii na platformy inne niż Nintendo Switch. Jedno jest pewne – prace związane z Pocket Mini Golf będą stanowiły priorytet dla QubicGames w końcówce bieżącego roku. – kończy Pieczykolan.

Obie firmy kontynuują szeroko zakrojoną współpracę, której podstawę stanowi dystrybucja gier z portfolio bydgoskiego twórcy gier mobilnych na konsolę Nintendo Switch. W czasie trwającej ponad rok relacji, światło dzienne ujrzały porty kilku z najważniejszych gier Vivid Games, w tym Space Pioneer czy Gravity Rider Zero.

– Nie planowaliśmy dalszych inwestycji w rozwój Pocket Mini Golf, dlatego propozycja QubicGames była dla nas bardzo atrakcyjna, zwłaszcza że w dalszym ciągu będziemy partycypować w zyskach z kolejnych odsłon gry – podsumował Remigiusz Kościelny, prezes Vivid Games.

Sprzedaż gry „Pocket Mini Golf” na konsoli Nintendo Switch przekroczyła 250 tys. kopii w pierwszych miesiącach sprzedaży w Ameryce Północnej i Europie. Tytuł jest najszybciej sprzedającą się grą wydaną przez QubicGames na platformie Nintendo Switch.