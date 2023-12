Jak ubrać się na spotkanie biznesowe? Wskazówki dla kobiet

Spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego dress code’u. Szukasz pomysłów na eleganckie stylizacje? A może zastanawiasz się, czy możesz pozwolić sobie na coś luźniejszego? Oto kilka porad, które pomogą Ci przygotować się na oficjalne spotkanie.

Podstawowe zasady ubioru na spotkania biznesowe

Wybierając się na spotkanie biznesowe, pamiętaj o tym, aby zawsze wyglądać elegancko. Przydatne będą na pewno biała koszula i spódnica ołówkowa lub spodnie chinosy zestawione z marynarką. To bezpieczny wybór, który zagwarantuje Ci profesjonalny wygląd. Możesz wybrać też inne stylizacje, jednak pamiętaj przy tym o poniższych zasadach:

Klasyczna, elegancka sukienka typu mała czarna sprawdzi się podczas najważniejszych spotkań oraz wieczornych wyjść do restauracji.

oraz wieczornych wyjść do restauracji. Smart casual, czyli sportową elegancję, możesz wybrać na spotkania w porze lunchu . Pod marynarkę możesz wówczas założyć np. czarny golf zamiast koszuli i do tego dodać skórzane obuwie. Jeśli szukasz modelu dla siebie, sprawdź jakie buty oferuje marka Geox na Answear.com.

. Pod marynarkę możesz wówczas założyć np. czarny golf zamiast koszuli i do tego dodać skórzane obuwie. Jeśli szukasz modelu dla siebie, sprawdź jakie buty oferuje marka Geox na Answear.com. Wybieraj ubrania w jednolitych kolorach i stonowanych odcieniach. Dobrym pomysłem będzie czerń, biel, granat, ciemna zieleń czy pastele, np. pudrowy róż lub baby blue.

i stonowanych odcieniach. Dobrym pomysłem będzie czerń, biel, granat, ciemna zieleń czy pastele, np. pudrowy róż lub baby blue. W przypadku butów stawiaj na czarne, skórzane półbuty, szpilki lub czółenka .

. Biżuteria powinna być subtelna oraz prosta.

Jaką sukienkę wybrać na spotkanie biznesowe?

Wspomniana już mała czarna będzie dobrym wyborem na spotkania np. z prezesem lub do eleganckiej restauracji. Jakie jednak inne kroje sprawdzą się na biznesowe wyjście? Dobrym pomysłem może być np. prosta, pastelowa sukienka, którą zestawisz z klasyczną marynarką w czarnym, beżowym lub białym odcieniu. Do tego warto dodać botki na obcasie dostępne na Answear.com.

Sukienką biznesową jest też ołówkowa. To bardzo kobiecy i elegancki fason, a przy tym klasyczny. Popularne są również modele plisowane i rozkloszowane. Pamiętaj, aby wybrana sukienka nie była zbyt krótka. Najlepszą długością będzie midi.

Smart casual a spotkanie biznesowe

Smart casual to połączenie elegancji z luzem. Oznacza to, że spokojnie możesz połączyć np. jeansy z elegancką marynarką. Najważniejsza w tym stylu jest harmonia – zachowaj swobodę, jednak nie do przesady. Smart casual nie będzie pasować na wszystkie spotkania biznesowe. Wszystko zależy od branży oraz firmy, w jakiej pracujesz. Styl ten będzie pasować np. na spotkanie biznesowe w biurze reklamowym.

W takim przypadku możesz założyć np. pastelowy, różowy sweter lub koszulę w jasnym kolorze i na to zarzucić marynarkę. Dobrym wyborem będą też spodnie z tkaniny lub chinosy. Unikaj zbyt obcisłych ubrań oraz jaskrawych kolorów. Jeśli chcesz włożyć wygodne buty, postaw na czarne skórzane sneakersy, bez żadnych zdobień.

Wybranie stylizacji na spotkanie biznesowe może być nie lada wyzwaniem. Pamiętaj, aby zawsze dopasowywać ją do okazji, a także miejsca. Wybierając proste, klasyczne stroje w stonowanych kolorach, z pewnością zostaniesz odebrana jako profesjonalna.