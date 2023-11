Answear.com wchodzi na rynek włoski

Answear.com, wiodący e-commerce oferujący modę i produkty Home & Lifestyle w regionie Europy Środkowo-Wschodniej postawił kolejny istotny krok na drodze ekspansji zagranicznej i rozpoczął działalność na rynku włoskim. Jest to 12 rynek, na którym działa Answear.com i pierwszy w Europie Zachodniej.

– Włochy to jeden z większych rynków w Europie, w którym mieszka relatywnie zamożne społeczeństwo. Włosi przywiązują dużą wagę do swojego wyglądu i do tego, w co są ubrani. Liczymy, że nasza umiejętnie wyselekcjonowana oferta pod względem marek premium spotka się z dużym zainteresowaniem, a to przełoży się na wartość średnich koszyków. To wszystko pozwala nam z optymizmem patrzeć na rozwój na tym rynku – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Włochy to wysoko rozwinięty kraj z dużą liczbą ludności przekraczającą 61 mln osób. Włoskie społeczeństwo jest dojrzałe pod względem zwyczajów konsumenckich i chętnie wydaje pieniądze na ubrania. Dodatkowo dużo Włochów uprawia sport, co może wpłynąć na zainteresowanie ofertą kategorii Sport & Outdoor.

– Cieszymy się, że udało nam się wejść na rynek włoski. Dla spółki modowej obecność na tym rynku jest ważna, gdyż Mediolan to stolica światowej mody i Włochy każdemu kojarzą się z modą i osobami dobrze ubranymi. Z jednej strony jest to rynek, gdzie jest relatywnie wysoka konkurencja, z drugiej strony jednak widzimy przestrzeń dla naszej działalności i uważamy, że uda nam się osiągnąć odpowiednią skalę działania – dodaje Jacek Dziaduś, wiceprezes zarządu ds. finansowych Answear.com.

Answear.com prowadzi działalność w 12 krajach Europy. Są to: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Chorwacja, Słowenia, Cypr oraz Włochy. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitych przychodach Spółki.