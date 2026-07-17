Revolut otwiera nowe biuro w Warszawie. Zatrudni 300 osób

Revolut otwiera nowe biuro, zlokalizowane w warszawskim biurowcu Rondo 1. To odpowiedź na szybki wzrost firmy w Polsce i potrzeby zespołów wybierających pracę stacjonarną.

W ciągu najbliższego roku firma planuje zatrudnić w naszym kraju ponad 300 osób w obszarach usług, inżynierii, analityki danych, operacji i sprzedaży, zwiększając całkowite zatrudnienie w Polsce do ponad 1600 osób.

Polska jest 4. największym rynkiem Revoluta na świecie i największym w regionie Europie Środkowo-Wschodniej. Z usług platformy korzysta już ponad 5,5 mln Polaków, z czego ponad milion dołączył tylko w ostatnim roku.

Revolut jesienią tego roku otworzy nowe biuro w samym centrum Warszawy. Przestrzeń zlokalizowana na 32. piętrze kultowego już biurowca Rondo 1 ma wesprzeć dalszy rozwój firmy w Polsce oraz zapewnić miejsce pracy zespołom preferującym pracę z biura.

Choć Revolut działa w elastycznym modelu remote-first (stawiając na pracę zdalną), fizyczne przestrzenie biurowe nadal odgrywają ważną rolę we wspieraniu współpracy, wymiany wiedzy i budowaniu kultury organizacyjnej. Dzięki elastycznemu podejściu pracownicy mogą swobodnie wybierać miejsce wykonywania obowiązków – z domu, z biur w Warszawie lub Krakowie, a także z zagranicy w ramach programów mobilności międzynarodowej.

Nowe biuro zajmie ponad 900 m² powierzchni i zaoferuje 60 stanowisk pracy oraz przestrzenie przeznaczone do pracy zespołowej. Rondo 1, zaprojektowany przez renomowaną pracownię architektoniczną Skidmore, Owings & Merrill, był pierwszym warszawskim wieżowcem o standardzie klasy AAA.

Nowa lokalizacja w jednym z najbardziej prestiżowych biurowców wzmacnia rolę Polski jako jednego z kluczowych ośrodków technologicznych Revoluta. To tutaj rozwijane są globalne rozwiązania z zakresu inżynierii, analityki danych i działalności operacyjnej. Obecnie Revolut zatrudnia w Polsce już ponad 1300 osób, konsekwentnie powiększając zespoły zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie, gdzie zlokalizowany jest jeden z globalnych hubów firmy. W ciągu najbliższego roku w naszym kraju Revolut planuje utworzyć ponad 300 nowych stanowisk w obszarach inżynierii, analityki danych, operacji, sprzedaży i usług. Rekrutacja obejmie zarówno stanowiska stacjonarne, jak i role wykonywane zdalnie z dowolnego miejsca w Polsce.

– Konsekwentnie wzmacniamy obecność Revoluta w Polsce. Choć nasz elastyczny model “remote first” pozostaje jednym z najbardziej cenionych benefitów, to zespoły w Warszawie sygnalizowały potrzebę posiadania wspólnego, fizycznego miejsca spotkań. Tworzymy więc przestrzeń sprzyjającą współpracy, innowacjom i wymianie pomysłów, a jednocześnie inspirujące biuro dla tych, którzy preferują pracę stacjonarną. Inwestujemy długofalowo, a zatrudnienie 300 nowych osób pozwoli nam nie tylko rozwijać innowacje w Polsce, ale też budować silne zaplecze eksperckie. To istotny krok na naszej drodze do stania się bankiem pierwszego wyboru dla Polaków – podkreśla Kuba Fast, CEO Revolut Bank UAB.

– Polska zajmuje wyjątkowe miejsce na mapie Revoluta: to jednocześnie jeden z naszych najszybciej rosnących rynków oraz jeden z naszych najważniejszych globalnych hubów talentów. Nasze kolejne inwestycje nad Wisłą bezpośrednio napędzają ten rozwój. Budując silne, lokalne zespoły zacieśniamy relacje z klientami i zdobywamy ich zaufanie, stanowiące fundament naszego dalszego wzrostu – zaznacza Wiktor Stopa, Head of Growth w Revolut.

Polska jest obecnie czwartym największym rynkiem Revoluta na świecie oraz największym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z usług platformy korzysta już ponad 5,5 mln Polaków, a tylko w ciągu ostatniego roku dołączyło do niej ponad milion nowych użytkowników.