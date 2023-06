Cloud Technologies z dywidendą i programem motywacyjnym

Akcjonariusze notowanej na głównym parkiecie GPW w Warszawie Cloud Technologies przychylili się do propozycji Zarządu i na ZWA 12 czerwca podjęli decyzję o przeznaczeniu zysku netto za rok 2022 w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego. ZWA udzieliło absolutorium członkom organów spółki za 2022 rok. Przyjęło także program motywacyjny dla kadry zarządzającej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cloud Technologies 12 czerwca udzieliło absolutorium członkom organów spółki za 2022 rok, zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok, sprawozdanie Zarządu za 2022 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok. Podczas WZA podjęto również uchwały dotyczące m.in.: wypłaty dywidendy i zwiększenia kapitału zapasowego, upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego oraz przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej.

– Dziękuję Akcjonariuszom za zaufanie oraz przekonanie, że obrana przez nas strategia rozwoju Cloud Technologies pozwoli z powodzeniem zwiększać wartość spółki w długim horyzoncie czasowym, przy jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności inwestycji dla akcjonariuszy. Przyjęte przez WZA uchwały pozwolą nam realizować elementy nowej strategii rozwoju na lata 2023-2025 w zakresie skupu akcji własnych na potrzeby programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej oraz wypłaty dywidendy. Niezmiennie naszym głównym celem we wskazanym horyzoncie czasowym jest dalszy wzrost organiczny na ciągle rosnącym rynku reklamy cyfrowej oraz dynamicznie rosnącym rynku sztucznej inteligencji, przede wszystkim poprzez sprzedaż wysokiej jakości danych – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

W ramach realizacji strategii rozwoju na lata 2021-2023 Cloud Technologies osiągnęło oszczędności, w szczególności w zakresie skupu akcji własnych. W związku z tym Zarząd zarekomendował wypłatę części zysku netto w formie dywidendy oraz przeniesienie pozostałej jego części na kapitał zapasowy. WZA przychyliło się do propozycji Zarządu. 4,58 mln PLN zostanie przeznaczone na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wyniesie ona 1,00 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy został wyznaczony na 23 czerwca 2023 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2023 r. Wypłacenie dywidendy jest pierwszym krokiem do realizacji nowej strategii rozwoju spółki na lata 2023-2025, w której Zarząd Cloud Technologies rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości około 20% oczyszczonego wyniku EBITDA.

Pozostała część z zysku netto za 2022 r. w wysokości 8,3 mln PLN, czyli 3,72 mln PLN, zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego. Ponadto WZA podjęło decyzję o rozwiązaniu kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały NWZA z dnia 31 stycznia 2022 roku. Kwota 3,56 mln PLN zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy. WZA przyjęło także Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej. Cloud Technologies w związku z przeniesieniem notowań akcji z NewConnect na główny parkiet GPW w Warszawie jest bowiem zobowiązane do posiadania takiej polityki, zgodnie z którą mogą być wypłacane wynagrodzenia członków powyższych organów.

Akcjonariusze Cloud Technologies upoważnili również Zarząd Cloud Technologies do nabywania akcji własnych. Spółka będzie mogła nabyć do 250.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Cena nabycia akcji nie będzie niższa niż 0,10 PLN i nie wyższa niż 240 PLN. Akcje będą mogły być nabyte na giełdzie lub w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży. Planowany skup akcji własnych jest ważnym elementem strategii rozwoju spółki na lata 2023-2025. Akcje własne zostaną wykorzystane do realizacji programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania kadry zarządzającej oraz ich długoterminowe związanie ze Spółką i Grupą Kapitałową.