Co daje ubezpieczenie samochodu? Najważniejsze korzyści

Każdy właściciel samochodu w Polsce i na terenie UE jest zobligowany do wykupienia ubezpieczenia OC pojazdu. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy auto od lat stoi nieużywane w garażu, czy jest aktywnie wykorzystywane na co dzień. Ubezpieczenie samochodu dotyczy w równym stopniu każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Inne ubezpieczenia są natomiast fakultatywne – warto natomiast je rozważyć, by zyskać komfort psychiczny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Ubezpieczenie samochodu OC

Ubezpieczenie samochodu w Polsce to obowiązek każdego właściciela pojazdu bez względu na to czy auto jest używane czy nie. Obligatoryjnie należy więc posiadać ważne ubezpieczenie przez cały okres, w którym to dany pojazd jest zarejestrowany. Za brak ważnego OC grozi kara finansowa w wysokości od 200 do nawet 9030 zł – wartość zależy od pojazdu oraz czasu, przez jaki samochód nie ma ważnego ubezpieczenia. Właściciele aut osobowych mogą spodziewać się kar od 1200 zł do 6020 zł, natomiast właściciele samochodów ciężarowych – od 1810 zł do 9030 zł. Stosunkowo najniższe kary grożą właścicielom innych pojazdów (motocykle, motorowery, przyczepki samochodowe) – zapominalscy mogą w takiej sytuacji zapłacić od 200 zł do 1000 zł.

Co daje ubezpieczenie samochodu OC?

Najprościej mówiąc, OC działa w sytuacji, gdy w wyniku użytkowania samochodu wyrządzisz komuś szkodę – może mieć ona charakter osobowy bądź rzeczowy. Pamiętaj, że dotyczy to również sytuacji, gdy doprowadzisz do wyrządzenia szkody przy wsiadaniu lub wysiadaniu z auta, w trakcie załadunku i rozładunku czy w trakcie postoju, zatrzymania i garażowania.

W praktyce takie ubezpieczenie chroni osobę kierującą pojazdem przed ewentualnymi roszczeniami ze strony poszkodowanych w sytuacji, gdy dojdzie do kolizji lub wypadku drogowego. Szkody spowodowane przez kierowcę zrekompensuje w jego imieniu ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie samochodu – AutoCasco (AC)

Ubezpieczenie AC w odróżnieniu od OC jest opcjonalne. Warto jednak zastanowić się nad jego wykupieniem zwłaszcza, że takie ubezpieczenie samochodu daje wiele korzyści.

Co daje ubezpieczenie samochodu AC?

Przede wszystkim chroni Cię i gwarantuje odszkodowanie w takich sytuacjach, jak:

uszkodzenie samochodu spowodowane np. kolizją z innym pojazdem, osobą czy obiektem. Autocasco zapewnia także ochronę na wypadek aktów wandalizmu i nieprzewidzianych zdarzeń: powodzi, pożaru, gradu, huraganu, trzęsienia ziemi itd.;

kradzieży pojazdu lub jego elementów;

utraty (zgubienia lub kradzieży) kluczy bądź sterowników do auta;

zniszczenia prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego samochodu.

Do innych, interesujących rodzajów ubezpieczeń samochodu, które warto rozważyć dla swojego komfortu psychicznego i pewności, że w razie nieprzewidzianych zdarzeń to ubezpieczyciel pokryje ewentualne szkody należą: ubezpieczenie szyb samochodowych (PAS – pokrywa koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby), Zielona Karta (przydatne zwłaszcza, jeśli regularnie podróżujesz za granicę) oraz dodatkowe rozszerzenie o usługi Assistance.

Wszystkie wspomniane rodzaje ubezpieczeń samochodu znajdziesz w ofercie PKO Leasing. Więcej na ten temat przeczytasz na: https://www.pkoleasing.pl/ubezpieczenia_oferta/ubezpieczenia-komunikacyjne/.