Co lepiej wybrać – ZUS czy indywidualne konto emerytalne?

Osoby pracujące i wykonujące działalność gospodarczą obłożone są obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS. Wśród nich jest również składka emerytalna, która uprawnia daną osobę do wypłaty emerytury z ZUS. Czy poprzestać tylko na takim, gwarantowanym przez ZUS świadczeniu, czy lepiej zdecydować się na dodatkowe oszczędzanie w ramach indywidualnego konta emerytalnego?

Zła wiadomość – emerytury będą maleć

Dzisiejsi 30-latkowie powinni robić wszystko, by samodzielnie odłożyć na swoją jesień życia, ponieważ emerytura zagwarantowana przez ZUS będzie bardzo niska. Jak wynika z najnowszego raportu przygotowanego na zlecenie ZUS przez dr. Jarosława Oczka z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu wraz z zespołem, stopa zastąpienia w 2060 roku przy założeniu wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn wyniesie około 18,7 proc.

Stopa zastąpienia jest wysokością przyszłych emerytur w stosunku do otrzymywanej pensji. Jednocześnie jeszcze w czerwcu w raporcie Komisji Europejskiej znalazły się wyliczenia, jakoby w 2060 roku emerytury Polaków miały stanowić 25 proc. ostatniej pensji. Przypomnijmy, że dziś wskaźnik ten wynosi około 54 proc. – więcej niż połowa ostatniej pensji wpływa co miesiąc na konto współczesnych emerytów.

Niestety, ale stopa zastąpienia w Polsce w przyszłości będzie jedną z najniższych w krajach rozwiniętych. To z kolei sprawia, że przyszli emeryci są zagrożeni życiem w ubóstwie. Dlatego na pytanie o to, czy lepiej wybrać ZUS czy IKE, należy powiedzieć, że do świadczenia z ZUS absolutnie potrzebne są dodatkowe wypłaty cykliczne, ponieważ w przeciwnym wypadku emeryt nie będzie mógł się samodzielnie utrzymać.

Dodatkowa emerytura – jak ją uzyskać?

Skoro świadczenie wypłacane w przyszłości przez ZUS będzie bardzo niskie, na pewno nie wystarczy emerytom na życie. Dlatego jak najwcześniej warto wybrać odpowiednią formę oszczędzania na jesień życia.

W ramach tzw. III filaru emerytalnego można dobrowolnie odkładać pieniądze np. za pomocą indywidualnego konta emerytalnego (IKE) czy indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) lub pracowniczych programów emerytalnych (PPE).

IKE jest ciekawą formą budowania kapitału na przyszłą emeryturę. Środki przekazywane na takie konto są inwestowane w różne papiery wartościowe, odkładane na kontach oszczędnościowych, lokowane w jednostki funduszy inwestycyjnych itp. Warto wiedzieć, że istnieje dowolność w wyborze instytucji zarządzającej IKE, a raz zawarta umowa o IKE może zostać zmieniona, dzięki wypłacie transferowej i przenoszeniu pieniędzy pomiędzy różnymi kontami tego samego rodzaju.

Oszczędzanie w IKE nie wiąże się z płaceniem podatku od zysków kapitałowych od kwoty dochodu, o ile spełnisz dwa warunki:

Osiągniesz wiek 60 lat lub 55 lat, jeśli wcześniej uzyskasz uprawnienia emerytalne.

Będziesz wpłacać na IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych albo ponad połowy wartości wpłat na IKE dokonasz co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę.

Wówczas przy wybieraniu środków z IKE otrzymasz ulgę podatkową. Możesz złożyć dyspozycję wypłaty jednorazowo lub w ratach miesięcznych, które potraktujesz jak dodatkową emeryturę.

Limity wpłat na IKE

Nie jest tak, że możesz przelewać na IKE dowolne kwoty. Istnieją pod tym względem ograniczenia, którym musisz się podporządkować. Na IKE możesz co roku przekazać maksymalnie równowartość 300 proc. prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dodatkowo limit ten w kolejnym roku nie może być niższy od limitu wpłat na IKE obowiązującego w roku poprzednim. W 2022 roku jest to 17 766 zł.

Co wybrać: ZUS czy IKE?

Na pytanie o to, czy wybrać emeryturę z ZUS czy IKE, należy odpowiedzieć, że emerytura z ZUS najprawdopodobniej będzie wypłacana w niskiej kwocie. Uzasadnione więc jest korzystanie z innych form oszczędzania na przyszłość, do czego IKE znakomicie się nadaje.