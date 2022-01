Co to jest omnichannel marketing?

Nowoczesny marketing daje przedsiębiorcom bardzo szerokie pole do popisu, pozwalając na korzystanie z rozwiązań, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb ich grupy docelowej, możliwości finansowych oraz charakteru proponowanych produktów lub usług. Ciekawym rozwiązaniem promocyjnym jest strategia omnichannel. Na czym polega to podejście do działalności marketingowej? Co warto wiedzieć o podstawowych zaletach marketingu omnichannel? Wyjaśniamy!

Definicja omnichannel marketingu

Marketing omnichannel w tłumaczeniu na język polski oznacza marketing wielokanałowy i już sama nazwa może Ci bardzo wiele powiedzieć o tym, jak realizowana jest ta strategia promocyjna. Najprościej wyjaśniając, omnichannel marketing oznacza integrację wielu kanałów sprzedażowych, w celu zapewnienia klientom możliwie jak najlepszego doświadczenia zakupowego. Komunikacja, obsługa klienta i sprzedaż mają zgodnie z podejściem omnichannel być ze sobą połączone. Zyskuje to szczególne znaczenie dzisiaj, kiedy konsumenci mają dostęp zarówno do sklepów działających online, jak również do punktów stacjonarnych. Marki, które proponują klientom możliwość skorzystania z tych dwóch rozwiązań coraz częściej dążą do tego, żeby ujednolicić sprzedaż internetową oraz stacjonarną, pozwalając, na przykład, na zwrot towarów kupionych w e-sklepie w sklepach działających stacjonarnie.

Omnichannel marketing: zalety

Współczesny konsument to zazwyczaj osoba bardzo wymagająca, która doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak dużym wyborem produktów i usług dysponuje. Właśnie dlatego zadaniem przedsiębiorcy jest zachęcenie potencjalnego klienta, żeby skorzystał właśnie z jego oferty. Omnichannel marketing to strategia, która zdecydowanie zasługuje na większe zainteresowanie, ponieważ skutecznie odpowiada na potrzeby dzisiejszych odbiorców. Jakie są jej podstawowe zalety?

Przede wszystkim – możliwość zagwarantowania jak najwyższego poziomu obsługi. To oczywiste, że nawet jeśli Twoje ceny będą bardzo konkurencyjne, ale nie zaproponujesz swoim klientom odpowiedniej obsługi, bardzo możliwe, że zdecydują się ostatecznie na skorzystanie z oferty konkurencji, również, jeżeli będą musieli w związku z tym przepłacić. Ujednolicenie doświadczeń i zintegrowanie wielu kanałów sprzedaży oraz komunikacji z Twoją grupą docelową pozwoli Ci odpowiadać na oczekiwania nawet bardzo wymagających konsumentów.

Po drugie: podejście typu omnichannel oznacza maksymalną wygodę dla klientów, którzy ostatecznie zdecydują się na skorzystanie z Twojej propozycji. Musisz mieć świadomość tego, że jeśli proces zakupowy będzie bardzo skomplikowany, ryzykujesz utratę uwagi konsumentów przyzwyczajonych do prostych, szybkich i intuicyjnych rozwiązań. Im łatwiej będzie zamówić i zwrócić produkty w Twoim sklepie, tym lepiej.

Mogłoby się wydawać, że niskie ceny i wysoka jakość to podstawa, żeby odnieść rynkowy sukces. Oczywiście, to bardzo ważne czynniki, ale nie jedyne, które mają wpływ na pozycję Twojej firmy. Sposób, w jaki obsługujesz klientów ma tak samo duże znaczenie, dlatego zintegrowanie sprzedaży oraz komunikacji prowadzonej online i offline ma kluczowe znaczenie dla nowoczesnych marek, bez względu na to, w jakiej branży działają.

Podsumowując: marketing omnichannel to podejście, które odpowiada na potrzeby współczesnych konsumentów, którzy coraz częściej „przeskakują” pomiędzy światem zakupów online i offline. Integracja wielu kanałów ma za zadanie zapewnić klientom możliwie jak najwyższy poziom obsługi, który może wpływać na ich chęć sfinalizowania transakcji.