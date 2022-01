Kampanie Google Ads dla e-commerce

Według raportu Gemiusa w 2021 roku aż 77% polskich internautów kupowało online. To nieprawdopodobny rozwój sektora e-commerce nie tylko na świecie ale także w naszym kraju. Oznacza to jednak, że sklepy internetowe czeka coraz większa konkurencja a co za tym idzie także coraz większa profesjonalizacja wszelkich działań, również w sferze marketingowej. Jednym z nich są kampanie Google Ads, z dużym naciskiem na możliwości kampanii produktowych.

Wprowadzenie kampanii skupionych na naszym asortymencie do wyników wyszukiwania całkowicie odmieniło dotychczasowe możliwości każdego e-commerce. Klient otrzymuje bowiem już chwilę po wpisaniu szukanego produktu pełną listę ofert sklepów możliwie jak najlepiej dopasowanych do jego zapytania. Wraz z ceną, zdjęciem, nazwą oraz marką. To tyle po stronie klienta, po stronie reklamodawcy natomiast czeka nas konieczność optymalizacji oraz analityki w celu maksymalizacji liczby konwersji oraz oczekiwanego poziomu ROAS.

Od czego zacząć przygodę z kampaniami produktowymi?

Aby uruchomić pierwszą kampanię dla naszego e-commerce założyć musimy konto Google Ads, konto Google Merchant, konto Google Analytics oraz bardzo przydatne na różnych etapach pracy ze sklepem internetowym konto Google Tag Manager. Ostatni krok to wygenerowanie z pomocą panelu administracyjnego pliku produktowego dla kampanii Google Shopping w formacie XML.

Pozwoli on nam na automatyczną aktualizację stanów magazynowych oraz cen, bez konieczności ręcznego wprowadzania każdej zmiany w kampanii. Już na tym etapie specjalista Google Ads bądź nasza agencja pomogą nam w pełnej konfiguracji niezbędnych narzędzi. Konta zawsze tworzymy pod własnym adresem e-mail, idealnie jeśli dostęp do nich ma tylko i wyłącznie właściciel, pozostałe osoby otrzymują jedynie dostep do poszczególnych sekcji i mozliwości.

Nazwy i opisy w kampanii produktowej

Jednym z kluczowych elementów składających się na efektywność kampanii dla e-commerce są nazwy produktów oraz ich opisy. To na ich podstawie Google dopasowuje zapytanie odbiorcy do oferty naszego sklepu. Pamiętajmy zatem o tym, by nazwy produktów zawierały wszystkie najważniejsze cechy charakterystyczne naszego asortymentu. Jeśli kluczowej frazy zabraknie w nazwie produktu klient z dużym prawdopodobieństwem naszej reklamy nie zobaczy. Istotne elementy to zatem płeć, materiał, przeznaczenie, kolor, dodatki, chechy charakterystyczne tylko dla danego produktu. Jeśli posiada on nazwę własną, mało rozpoznawalną, umieszczamy ją na samym końcu nazwy.

Zdjęcie asortymentu w kampanii produktowej

Jednym z najważniejszych elementów mających znaczenie dla efektywności naszych kampanii są zdjęcia produktów. O zawartości w dużej mierze decyduje regulamin Google, sugerujący przede wszystkim, że na zdjęciu znajdować powinien się tylko i wyłącznie oferowany asortyment, bez elementów zastępczych, znaków wodnych, innych produktów, mogących zmylić klienta co do zawartości transakcji. W wynikach wyszukiwania zdjęcia nie są duże, od ich atrakcyjności i przejrzystości zależy zatem czy potencjalny klient kliknie właśnie w naszą reklamę.

Kluczowe wskaźniki kampanii produktowych

Optymalizując nasze działania reklamowe skupiamy się na kilku wskaźnikach efektywnościowych, takich jak liczba konwersji czy uzyskiwany ROAS. Ich głównym zadaniem jest określenie skuteczności tak całej kampanii, jak i poszczególnych segmentów asortymentu czy finalnie każdego produktu z osobna. Warto zatem zadbać nie tylko o poprawne zbieranie danych ale także ich właściwą interpretację, nie zawsze bowiem chociażby maksymalizacja poziomu ROAS przekłada się jednocześnie na wzrost przychodów. Kampanie produktowe Google Ads dostarczają nam szereg wskaźników, które powinniśmy wziąć pod uwagę.

Poziom oczekiwanego ROAS określić powinniśmy na podstawie cen produktów oraz uzyskiwanej na ich podstawie marży. Dla części produktów 500% ROAS może być wystarczające, dla innych 1000% ROAS to nadal za mało by osiągnąć rentowny poziom zwrotu z inwestycji.

Efektywność kampanii produktowych

Wyniki jakie osiągają nasze kampanie w dużej mierze zależą od poziomu naszego sklepu internetowego, atrakcyjności produktów, dopracowanego UX, cen, kosztów dostawy czy obsługi klienta. Dopiero na tym etapie warto wdrożyć działania reklamowe, których rezultaty zależały będą od tego czy klient zdecyduje się na zakup w naszym e-commerce. Dobrą praktyką jest także selekcja produktów z największą szansą na zakup, największą marżą, atrakcyjną ceną w porównaniu do ofert konkurencji i skupienie na nich wszystkich prowadzonych działań.