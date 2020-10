Coroczne badanie rynku pokazuje tempo, w jakim pandemia COVID-19 przyspiesza transformację cyfrową

Dostawcy usług cyfrowych przewidują, że w okresie od 2019 do 2023 r. przepustowość prywatnych łączy internetowych zwiększy się pięciokrotnie w wyniku większego zapotrzebowania ze strony przedsiębiorstw chcących zniwelować różnice na brzegu sieci.

Jak wynika z najnowszego corocznego badania Global Interconnection Index (GXI) publikowanego przez firmę Equinix, pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na plany przedsiębiorstw dotyczące infrastruktury cyfrowej w perspektywie najbliższych trzech lat. Według czwartej edycji raportu (Vol. 4) dostawcy usług cyfrowych w branżach takich jak telekomunikacja, usługi informatyczne i chmurowe, tworzenie treści i media cyfrowe, jak również dostawcy technologii przewidują pięciokrotne zwiększenie przepustowości prywatnych łączy internetowych do 2023 r. w wyniku większego zapotrzebowania ze strony przedsiębiorstw chcących zniwelować różnice na brzegu sieci.

Pandemia przyspiesza przechodzenie na rozwiązania cyfrowe. Przewiduje się, że przedsiębiorstwa wspierające pracę zdalną, takie jak firmy telekomunikacyjne czy dostawcy usług informatycznych i chmurowych, będą odpowiadać za 54% wzrostu łącznej przepustowości połączeń bezpośrednich w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce (EMEA), wyprzedzając inne branże w tym regionie. W Europie za wzrost przepustowości połączeń bezpośrednich będą w największej mierze odpowiadać metropolie, takie jak Frankfurt, Amsterdam, Paryż i Londyn, a udział całego regionu w prognozowanej zainstalowanej przepustowości globalnej wyniesie 23% (3782 Tb/s).

Autorzy raportu przewidują również, że w regionie EMEA składana łączna stopa wzrostu (CAGR) dla przepustowości połączeń bezpośrednich, czyli miary prywatnych połączeń sieciowych w celu przesyłania danych między przedsiębiorstwami, w okresie od 2019 do 2023 r. wyniesie 45%. Największy wpływ na ten spodziewany wzrost ma transformacja cyfrowa, zwłaszcza w wyniku zwiększonego zapotrzebowania ze strony przedsiębiorstw, które rozszerzają swoją infrastrukturę cyfrową z lokalizacji scentralizowanych do rozproszonych lokalizacji brzegowych. Ma to związek z tym, że obecnie przedsiębiorstwa skalują i obsługują interakcje w czasie rzeczywistym przez strategiczne łączenie przepływów pracy dotyczących ludzi, rzeczy, lokalizacji, chmur i danych. Wspomniana przepustowość jest równa 64 zetabajtom udostępnianych danych. Żeby zobrazować tę wielkość, wystarczyłaby ona na przesłanie pełnego łańcucha DNA każdego człowieka na ziemi (7,8 mld) w ciągu godziny.

Informacje dotyczące poszczególnych branż

Raport GXI Vol. 4 zawiera informacje na temat tego, jak globalne trendy makro oraz pandemia COVID-19 wpłynęły na niektóre segmenty rynku:

Zmieniają się sposoby wdrażania rozwiązań cyfrowych w reakcji na zawirowania na świecie Jak czytamy w raporcie GXI Vol. 4, zmieniły się sposoby wdrażania rozwiązań cyfrowych. Obecnie przewiduje się, że dostawcy usług zapewnią niemal dwukrotnie większą przepustowość połączeń bezpośrednich (10 284 Tb/s do 2023 r.) niż przedsiębiorstwa. Jednakże większość tego zapotrzebowania ze strony dostawców usług będzie mieć na celu wsparcie przedsiębiorstw dokonujących transformacji cyfrowej w oczekiwaniu na ożywienie gospodarcze po pandemii. Autorzy raportu przewidują również, że przedsiębiorstwa z infrastrukturą cyfrową zwiększą swoją przewagę nad konkurencją i będą nadal szybko się rozwijać, a przedsiębiorstwa niedysponujące taką infrastrukturą będą się zmagać z problemami i będą uzależnione od dostawców usług, jeśli chodzi o transformację swoich modeli biznesowych.



Tradycyjne przedsiębiorstwa przenoszą swoje obciążenia do architektury brzegowej Według raportu GXI Vol. 4 do 2023 r. tradycyjne przedsiębiorstwa w sektorach takich jak bankowość i ubezpieczenia, produkcja przemysłowa oraz usługi biznesowe i specjalistyczne będą odpowiadać łącznie za 30% globalnej przepustowości połączeń bezpośrednich. Główną przyczyną tego zjawiska jest potrzeba przenoszenia obciążeń na brzeg sieci przy jednoczesnym skalowaniu głównej infrastruktury informatycznej. Oczekuje się, że do 2023 r. wzrost zapotrzebowania na przepustowość połączeń bezpośrednich ze strony tych tradycyjnych przedsiębiorstw wyniesie 50% rocznie. Jeśli chodzi o tradycyjne przedsiębiorstwa, największy wzrost zapotrzebowania na przepustowość odnotują sektory takie jak ochrona zdrowia, nauki przyrodnicze, administracja publiczna i szkolnictwo, z uwagi na realizację prywatnych i publicznych projektów w zakresie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Składana łączna stopa wzrostu przepustowości w tych sektorach w okresie od 2019 do 2023 r. wyniesie 47%.



Przedsiębiorstwa korzystają z „efektu sieciowego” Przedsiębiorstwa starają się maksymalnie wykorzystywać przewagę cyfrową przez zwiększanie swojej obecności w lokalizacjach o największej liczbie użytkowników i dostawców oraz o największym natężeniu ruchu. Zjawisko to jest znane jako „efekt sieciowy”. Według IDC do 2025 r. 80% liderów cyfrowych skorzysta na połączeniu z wieloma ekosystemami, w tym zapewni korzyści swoim klientom końcowym[1]. Potrzeba udostępniania aplikacji w środowiskach cyfrowych w celu zwiększania zaangażowania w czasie rzeczywistym jest kluczowa dla przedsiębiorstw i tworzy tzw. efekt sieciowy. W raporcie GXI Vol. 4 przewiduje się, że pojemność łączy dostarczana przez usługodawców sieciom i dostawcom usług chmurowych i informatycznych będzie stanowić dwa główne źródła przepustowości dla całego ekosystemu, a jej składana łączna stopa wzrostu w okresie od 2019 do 2023 r. ma wynieść 49%.



Raport GXI Volume 4 prezentuje wnioski wynikające z monitorowania, pomiaru i prognozowania wzrostu przepustowości połączeń bezpośrednich, czyli całkowitej pojemności łączy udostępnianych na potrzeby prywatnej, bezpośredniej wymiany danych, z udziałem różnych partnerów i dostawców, w rozproszonych punktach wymiany informacji znajdujących się w kolokacyjnych centrach przetwarzania danych niezależnych od operatora.

David Cappuccio, wiceprezes i starszy analityk, oraz Henrique Cecci, dyrektor i starszy analityk w firmie Gartner:

„Ponieważ usługi połączeń bezpośrednich, usługi chmurowe, chmury rozproszone, usługi brzegowe i usługi SaaS zyskują na popularności, pozostawanie wyłącznie przy tradycyjnym centrum przetwarzania danych będzie przynosić ograniczone korzyści. Zmiany w podejściu do świadczenia usług klientom i przedsiębiorstwom nie następują z dnia na dzień. Jest to proces ewolucyjny. Trend ten — w połączeniu z nową rzeczywistością, w której czynniki zewnętrzne mogą ograniczyć fizyczny dostęp do centrum przetwarzania danych (np. nagła kwarantanna) — wymusza nowe spojrzenie na planowanie infrastruktury[2].”

Debika Bhattacharya, wiceprezes ds. globalnych rozwiązań w firmie Verizon Business:

„Jako że pandemia wywołała nagłe przejście na pracę zdalną w skali globalnej, nasi klienci ponownie docenili potrzebę niezawodnych rozwiązań sieciowych. Nadanie priorytetu transformacji cyfrowej i łączności w chmurze jest dziś konieczne. Naszym najwyższym priorytetem jest dostarczanie klientom zróżnicowanych rozwiązań zwiększających elastyczność biznesową, tak aby mogli osiągać swoje cele i ograniczać ryzyko.”

Claire Macland, wiceprezes Equinix ds. marketingu:

„Liderzy cyfrowi muszą przygotować się na ożywienie gospodarcze po ustąpieniu pandemii przez zaplanowanie i wdrożenie odpowiednich projektów cyfrowej transformacji już teraz. Naszym zdaniem te przedsiębiorstwa, które mają infrastrukturę bazową łączącą różne miejsca, partnerów i możliwości, uzyskają w dłuższym okresie przewagę nad konkurencją.”

Eugene Bergen Henegouwen, prezes Equinix w regionie EMEA:

„Pandemia COVID-19 przyspieszyła transformację cyfrową, którą przedsiębiorstwa z regionu rozpoczęły już wcześniej. Składana łączna stopa wzrostu w Europie na poziomie 45% świadczy o zwiększonym zapotrzebowaniu ze strony przedsiębiorstw na pojemność łączy bezpośrednich w celu konkurowania w coraz bardziej cyfrowej gospodarce. Obecnie jeszcze bardziej kluczowe dla przedsiębiorstw stało się znalezienie innowacyjnych sposobów łączenia się z klientami i partnerami, aby uzyskiwać przewagę nad konkurencją w coraz bardziej zdalnym i rozproszonym środowisku.”

Robert Busz, dyrektor zarządzający Equinix w Polsce:

„Dostęp do globalnej infrastruktury cyfrowej i możliwość przejścia na hybrydowe środowiska wielochmurowe są obecnie kluczowym źródłem przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw każdej wielkości i podstawowym wymogiem dla firm, które chcą rozwijać się w coraz bardziej cyfrowej gospodarce. Jak przekonaliśmy się za sprawą COVID-19, firmy muszą być przygotowane na każdą sytuację. Elastyczność, zwinność, odporność na dynamicznie zmieniające się wyzwania oraz umiejętność nadążenia za rosnącymi potrzebami klientów mają kluczowe znaczenie biznesowe dla firm w Polsce. Pomagamy naszym klientom to osiągnąć dzięki świadczonym przez nas usługom połączeń bezpośrednich.”

