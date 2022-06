Creotech Instruments wznawia Ofertę publiczną i 6 czerwca rusza z zapisami

Creotech Instruments wznawia Ofertą publiczną, związaną z planowanym przeniesieniem notowań akcji spółki z NewConnect na rynek główny GPW w Warszawie. Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 125 zł. Oznacza to, że łączna wartość Oferty może wynieść do 49,6 mln zł brutto. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na rozwój spółki, w tym na ukończenie kluczowych projektów R&D w obszarze satelitarnym oraz systemów kwantowych, a także zwiększenie zdolności produkcyjnych i sprzedażowych. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, zapisy w ramach Transzy Inwestorów Detalicznych rozpoczną się 6 czerwca i potrwają do 13 czerwca br. Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych przewidziano na 8 – 14 czerwca br. Ustalenie i opublikowanie ceny emisyjnej akcji oferowanych ustalono na 14 czerwca. Zapisy w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych potrwają od 15 do 20 czerwca br.

– Z uwagi na utrzymujące się zainteresowanie Inwestorów emisją naszej spółki i stabilizującą się w ostatnim okresie sytuacją na globalnych rynkach kapitałowych, postanowiliśmy przystąpić do wznowienia publicznej emisji akcji serii I. Pozyskany kapitał chcemy przeznaczyć przede wszystkim na ukończenie prac w kluczowych projektach R&D w obszarze satelitarnym oraz systemów kwantowych. – mówi Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A. – Liczymy, że nasza konsekwentnie realizowana strategia rozwoju i przejrzysty model biznesowy pozytywnie wpłyną nie tylko na rozwój skali naszego biznesu, ale i na powodzenie emisji. Zapisy w Transzy Inwestorów Detalicznych rozpoczną się 6 czerwca br. – dodaje Grzegorz Brona.

Emisja nowych akcji spółki obejmie nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Szczegóły dotyczące emisji akcji dostępne są na stronie internetowej spółki: https://creotech.pl/pl/, w zakładce ,,Oferta Publiczna’’ lub bezpośrednio na stronie internetowej: https://creotech.pl/ipo/. Koordynatorem Oferty jest Dom Maklerski Navigator S.A. Rolę współkoordynatora pełni Noble Securities S.A. Doradztwo prawne zapewnia kancelaria WBW Weremczuk, Bobeł & Wspólnicy. Funkcję Doradcy zarządu Creotech pełni CC Group.

Cena maksymalna została ustalona na 125 zł, co oznacza że wartość Oferty może sięgnąć nawet 49,6 mln zł brutto.

Aktualny harmonogram Oferty Creotech Instruments SA:

Termin Czynność 25 kwietnia 2022 roku Publikacja Prospektu 3 czerwca 2022 roku Opublikowanie Ceny Maksymalnej w formie Suplementu do Prospektu 6 czerwca – 13 czerwca 2022 roku Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Detalicznych 8 czerwca 2022 roku Rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 14 czerwca 2022 roku

do godz. 16:00 Zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 14 czerwca 2022 roku Ustalenie i opublikowanie: (i) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych inwestorom w poszczególnych transzach; oraz (iii) Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych 15 czerwca – 20 czerwca 2022 roku do godz. 23:59 Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do 24 czerwca 2022 roku Przydział Akcji Oferowanych

Głównymi filarami działalności spółki Creotech Instruments są rynki: technologii kosmicznych i rynek kwantowy, na których spółka dynamicznie się rozwija.

W kwietniu 2022 r. Creotech Instruments zrealizował pierwszą fazę projektu PIAST, którego celem jest umieszczenie w 2024 r. satelitów obserwacyjnych ziemi na orbicie okołoziemskiej Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie w Polsce instrumentów narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Będzie to pierwsze komercyjne wdrożenie autorskiej platformy satelitarnej HyperSat, którą rozwija spółka. Oprócz projektu PIAST zespół inżynierów Creotech wraz z partnerami biznesowymi pracuje nad programem EagleEye, w ramach którego opracowywany jest mikrosatelita obserwacyjny Ziemi. Jego wyniesienie na niską orbitę okołoziemską planowane jest na przełom 2023 i 2024 roku.

Dodatkowym czynnikiem mogącym przyczynić się do dalszego dynamicznego rozwoju technologii satelitarnych w Polsce, a tym samym Creotech Instruments, jest Krajowy Plan Rozbudowy, który został zaakceptowany przez Komisję Europejską w dniu 1 czerwca 2022 r. W jego ramach planowane są środki na innowacyjne projekty w kluczowych nowych gałęziach gospodarki, m.in. w sektorze kosmicznym, sektorze dronowym i obszarach związanych z telekomunikacją. We wszystkich tych niszach rynkowych obecny jest Creotech Instruments.

Spółka rozwija się również na rynku kwantowym. Jako pierwszy podmiot w Europie rozpoczął produkcję elektroniki sterującej komputerami nowej generacji. Od 2019 r. Creotech współtworzy najbardziej zaawansowany na rynku ekosystem sprzętowy kontroli kubitów Sinara, opracowywany m.in. wspólnie z Uniwersytetem w Oxfordzie. Pozwala on 20-krotnie poprawić efektywność tworzenia systemów kwantowych, wpływa na ustandaryzowaną obsługę i zmniejsza pobór energii.

Aktualnie Creotech rozpoczyna swój największy projekt z zakresu technologii kwantowych, bowiem niedawno międzynarodowe konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku, którego członkiem jest Creotech, zostało wybrane przez Komisję Europejską do projektu budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla UE. Celem przedsięwzięcia jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku. – Creotech przy tym projekcie jest jedynym podmiotem reprezentującym Europę Środkowo – Wschodnią. To dla nas wielki powód do dumy i tym samym potwierdzenie, że nasze działania i zdobyte doświadczenie na rynku kwantowym są doceniane, również na arenie międzynarodowej. – mówi Grzegorz Brona.

Systemy projektowane przez Creotech Instruments wykorzystywane są w najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie instytucjach badawczych na świecie, tj. Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, Instytucie Badań Ciężkich Jonów GSI, czy Centrum Badawczym DESY w Niemczech.

Konsekwentnie realizowane założenia rozwoju spółki, pozwalają firmie Creotech systematycznie zwiększać poziom przychodów i generować marże. W I kwartale 2022 r. w relacji r/r spółka odnotowała około 2-krotny wzrost zysku netto, który od stycznia do marca br. wyniósł 0,57 mln zł. W tym czasie Creotech osiągnął również 24% wzrost r/r wyniku EBITDA, który ukształtował się na poziomie prawie 1,5 mln zł. Przychody ogółem w tym okresie wyniosły 9,4 mln zł i utrzymały się na poziomie podobnym do analogicznego okresu poprzedniego roku.