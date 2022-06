Closing umowy inwestycyjnej Grupy eSky i MCI

Pozytywne zakończenie procesu inwestycyjnego – closing umowy Grupy Sky i inwestora finansowego – EuroVentures 1.0.

Dokapitalizowanie spółki pozwoli firmie na znaczące inwestycje technologiczne, marketingowe i pozyskanie kapitału ludzkiego.

Rosnący popyt na podróże po okresie pandemicznym sprzyja odbiciu się Grupy eSky w tempie znacznie szybszym niż inne podmioty na rynku turystycznym z segmentu OTA.

Z końcem maja Grupa eSky i MCI.EuroVentures 1.0. – po spełnieniu wszystkich warunków biznesowych i regulacyjnych – sfinalizowali umowę inwestycyjną opiewającą na 157 mln zł za 55% akcji eSky. Założyciele eSky pozostają w swoich rolach w spółce – Łukasz Habaj na stanowisku Prezesa Zarządu, a Łukasz Kręski oraz Piotr Stępniewski w Radzie Nadzorczej. Świetne wyniki sprzedażowe oraz finansowe, a także wsparcie inwestora dają bardzo optymistyczne prognozy dynamicznego rozwoju eSky i umacnianiu pozycji lidera w regionie CEE.

Cieszymy się, że możemy sfinalizować tę transakcję. W okresie pomiędzy signingiem i closingiem udało nam się lepiej poznać spółkę, jej zarząd oraz założycieli. W tym okresie utwierdziliśmy się w przekonaniu, że Grupa eSky ma wszystkie potrzebne narzędzia, aby wkrótce wstrząsnąć branżą, w której działa nie tylko w regionie CEE, ale i całym świecie. Rok 2022 zapowiada się w spółce bardzo dynamicznie. Wyniki znacząco przekraczają budżet mimo , że spółka rozpoczęła intensywny i szeroko zakrojony proces inwestycyjny i rekrutacyjny- mówi Michał Górecki, Senior Investment Director MCI Capital.

Cieszę się, że efekty wieloletniej pracy i wysiłek włożony w budowę eSky zostały docenione przez tak doświadczonego inwestora jak MCI. Wyniki finansowe, osiągnięte przez aktualny management, są na bardzo wysokim poziomie na tle światowych konkurentów. To niewątpliwie miało pozytywny wpływ na cały proces. Mamy do siebie zaufanie, co podkreśla fakt, iż założyciele eSky pozostają w radzie nadzorczej i zarządzie spółki – mówi Łukasz Kręski, Przewodniczący Rady Nadzorczej w Grupie eSky.

Intensywny rozwój i plany inwestycyjne Grupy eSky

Wykorzystując sprzyjającą sytuację rynkową, wysoki popyt na podróże oraz dokapitalizowanie, Grupa eSky planuje kolejne inwestycje w technologię, marketing oraz rozwój oferty. Szeroko zakrojone plany wymagają także intensywnych nakładów na kapitał ludzki. Oznacza to nie tylko tworzenie nowych stanowisk i rekrutacje, ale również projekty motywacyjne i szkoleniowe dla obecnej kadry.

eSky.pl jako internetowe podróży, poszukuje specjalistów o mocnych kompetencjach w obszarze digital. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych nie byłoby możliwe bez silnego zespołu IT, który spółka chce jeszcze wzmocnić. Poszukiwani są szczególnie specjaliści pracujący na technologiach backendowych Microsoft.NET C# jak również frontendowych min. Angular oraz inżynierów QA. Liczne rekrutacje prowadzone są także do innych zespołów firmy, w szczególności Customer Service.

Naszym nadrzędnym celem jest osiągnięcie najwyższej jakości obsługi klienta. Obecnie pracujemy nad wzmocnieniem struktur, zespołów i procesów, uwzględniając aktualne trendy na rynku. Wysoka jakość obsługi oznacza dziś nie tylko dostępność infolinii, ale przede wszystkim zautomatyzowane procesy, możliwość dokonywania samodzielnych zmian w rezerwacji przez klientów i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań systemowych. Zależy nam, aby klient czuł się komfortowo planując i rezerwując podróże z eSky – mówi Łukasz Habaj, Prezes Grupy eSky.

Finalizacja procesu inwestycyjnego w kluczowym momencie dla branży

Rynek podróży dynamicznie odradza się po pandemicznym okresie. Zgodnie z raportem Skift.com w 2022 roku wzrost rezerwacji w kategorii OTA (internetowych biur podróży) wyniesie 40% w stosunku do ubiegłego roku, co zwiastuje powrót wolumenów sprzedażowych sprzed pandemii. Dane te mają także potwierdzenie w prognozach agencji Eurocontrol, która szacuje, że do końca 2022 roku liczba lotów osiągnie poziom 96% z 2019 roku.[1] Co więcej, w samym ostatnim tygodniu maja odnotowano wzrost o 2,5% do 198 tysięcy lotów, co stanowi już 86% wolumenu z 2019 roku.

Rosnąca liczba lotów jest odpowiedzią na wysoki popyt na podróże. W maju tego roku popyt wyrażony w liczbie wyszukiwań lotów w serwisach eSky jest wyższy o 132% w stosunku do roku ubiegłego na poziomie globalnym[2]. Co ciekawe, w maju 2022 r. wzrost wyszukiwań lotów w Polsce był zdecydowanie wyższy na tle innych krajów, bo aż o 222% w stosunku do maja 2021 roku, co może być wynikiem nie tylko olbrzymiego popytu, lecz także większą skłonnością do indywidualnych wyjazdów, oraz gwałtownymi wzrostami cen na zorganizowane wycieczki touroperatorów.

Prognozy firmy na rok 2022 są bardzo obiecujące. W maju tego roku wskaźnik sprzedaży, wyrażony w TTV (Total Transaction Value), był wyższy niż w którymkolwiek miesiącu w 2021 r. i wynosi ponad 257 mln zł. Warto zaznaczyć, że już w ubiegłym roku Grupa osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe, tj. sprzedaż wyrażona w TTV na poziomie 1,6 mld zł, a zysk operacyjny EBITDA wyniósł 61,9 mln, co plasuje 2021 roku jako najlepszy w historii firmy. Firma stale poszukuje nowych produktów i funkcjonalności serwisu inspirując się zachowaniami i potrzebami klientów, trendami rynkowymi oraz technologicznymi. Wprowadzane usługi, takie jak specjalistyczne ubezpieczenia podróżne, rozwiązania typu Multiline – łączone loty różnych linii lotniczych, podpowiadanie korzystniejszych lotów w pobliskich datach czy z pobliskich lotnisk, znacząco wpływają na użyteczność serwisu oraz wyróżnienie spośród podmiotów konkurencyjnych.

[1] Raport Eurocontrol: https://www.eurocontrol.int/press-release/eurocontrol-expects-9-3m-flights-2022

[2] Wewnętrzne dane Grupy eSky