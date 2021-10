Crowdway z nowym zarządem i radą nadzorczą

Marcel Rowiński i Tomasz Kowcun zostali powołani do zarządu spółki Crowdway, w radzie nadzorczej zasiądą Jakub Niestrój, dotychczasowy prezes, oraz Paweł Komar, przewodniczący rady nadzorczej Vortune Equity Group, właściciela platformy.

W połowie lipca 2021 Crowdway pobił rekord polskiego crowdfundingu i jako pierwsza platforma pomógł emitentom pozyskać łącznie ponad 70 mln zł. Rosnące zainteresowanie tą formą finansowania i zbliżające się wielkimi krokami zmiany prawne stały się motorem napędowym zmian w spółce.

– Jednym z naszych głównych celów w najbliższej przyszłości jest dostosowanie platformy do nadchodzących zmian na rynku i uzyskanie licencji platformy crowdfundingowej – mówi prezes zarządu Marcel Rowiński. – Rynek crowdfundingu udziałowego, pomimo dynamicznego wzrostu, nadal jest na początkowym etapie. Jako wiodąca platforma w Polsce dostrzegamy jego dalszy potencjał. Zmiany regulacyjne sprofesjonalizują rynek i dadzą kolejne stymulanty do rozwoju – tłumaczy Rowiński.

Marcel Rowiński pełnił wcześniej rolę dyrektora operacyjnego, a nowy członek zarządu Tomasz Kowcun – dyrektora ds. rozwoju. Obaj mają doświadczenie w prowadzeniu emisji crowdinvestingowych, stąd świetnie znają potrzeby rynku i planują jeszcze silniej przełożyć to na rozwój platformy. To właśnie ich zespół stoi za sukcesami projektów wspieranych przez Crowdway od 2018 roku.

– Jednym z ważnych kierunków rozwoju będzie łatwiejsza możliwość wyjścia z inwestycji dzięki wprowadzeniu tablicy ofert. W Crowdway nie patrzymy na to jak na coś nowego, raczej wykazanie przez regulatora dobrego zrozumienia rynku, który już od jakiegoś czasu zwraca na to uwagę – mówi Tomasz Kowcun, członek zarządu. – Crowdinvesting coraz częściej jest wybierany przez dojrzałe organizacje czy firmy planujące w niedługim okresie debiut giełdowy. Wiemy, że dla inwestorów to dobra wiadomość, bo mogą wyjść z inwestycji szybciej – dodaje.

W Crowdway powołano także radę nadzorczą złożoną z istotnych udziałowców platformy. W nowej roli pojawi się dotychczasowy prezes spółki, Jakub Niestrój, inwestor i członek rad nadzorczych spółek doradczych i inwestycyjnych (m.in. Averton Sterling, Q-Value, Alteverso, Vortune Equity Group), który w 2018 roku dostrzegł potencjał rynku crowdinvestingu i dokonał akwizycji platformy Crowdway, rozpoczynając etap budowania pozycji lidera wśród platform ECF.

– Crowdway ma na koncie ponad 30 kampanii i drogę od początkującego start-upu do lidera rynku – komentuje Jakub Niestrój. – Perspektywy są bardzo dobre, a zarząd spółki będzie stawał przed nowymi wyzwaniami. Nadal będę zaangażowany w rozwój Crowdway, ale już w innej roli – dodaje.

W skład rady nadzorczej wszedł także Paweł Komar, przewodniczący rady nadzorczej holdingu Vortune Equity Group i główny akcjonariusz funduszu jak i samej platformy. Przez lata pełnił funkcję w zarządach największych spółek z branży finansowej na polskim rynku, zasiadał także w radach nadzorczych największych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz private equity. Od sierpnia jest prezesem zarządu Notus Finanse, w którym wcześniej przez ponad dwa lata pełnił rolę doradcy zarządu w segmencie sprzedaży – od tego czasu w spółce sprzedaż wzrosła ponad czterokrotnie. Paweł Komar jest jednym z lepiej rozpoznawalnych przedstawicieli młodego pokolenia managerów sektora finansowego.

– Crowdinvesting na przestrzeni ostatnich lat stał się bardzo atrakcyjną metodą pozyskiwania kapitału. Nowe regulacje tę atrakcyjność jeszcze zwiększą, dlatego chcemy aby Crowdway był na pierwszym miejscu wśród firm, które dzięki know-how i zapleczu technologicznemu wykorzystają ten potencjał. Najbliższe trzy lata to czas nowych regulacji i jeszcze większej profesjonalizacji tego rynku. Crowdway jako lider będzie wyznaczał standardy, będąc pionierem implementacji wytycznych polskiego i europejskiego regulatora. Jestem przekonany, że spółka wypracuje bardzo silną pozycję na europejskim rynku. Opracowana strategia to jej największa przewaga konkurencyjna – mówi Paweł Komar.

Rozporządzenie ECSP, które wejdzie w życie już 10 listopada 2021, to większe możliwości dla emitentów, ale też nowe zasady mające na celu lepszą ochronę inwestorów.

Platforma Crowdway.pl zaczęła działalność w 2016 roku, a w 2018 jej prezesem i udziałowcem został Jakub Niestrój. Od tego czasu platforma wypromowała ponad 30 emisji i jako pierwsza w Polsce uzyskała wynik 70 mln zł pozyskanych łącznie przez emitentów. W 2020 roku spółka została wniesiona do holdingu Vortune Equity Group, w skład którego wchodzi m.in. QValue, czyli największy niezależny AFI z 1 mld aktywów.