Ćwierć miliona mkw. powierzchni handlowej w 2020 roku

W III kw. 2020 r. na polski rynek dostarczono 25 tys. mkw. – podaje firma doradcza Colliers International. W budowie znajduje się wciąż 305 tys. mkw. GLA, z czego ok. 100 tys. mkw. ma zostać ukończonych w IV kwartale. Tym samym rok 2020 zamknie się podażą na poziomie 250 tys. mkw. GLA – to o ok. 10% mniej niż w roku ubiegłym.

W Polsce mamy już 532 centra handlowe o łącznej powierzchni 12,2 mln mkw. GLA. Na koniec III kw. 2020 roku poziom nasycenia wynosił 316 mkw./1 000 osób.

Convenience na topie

Na 25 tys. mkw. nowej podaży w III kw. br. złożyły się budowy i rozbudowy niewielkich centów i parków handlowych o profilu zakupów codziennych (convenience store), które są obecnie najszybciej rozwijającym się segmentem rynku. Największą nową inwestycją oddaną do użytku w tym okresie był park handlowy Vendo Park w Częstochowie.

– Pandemia koronawirusa sprawiła, że ludzie jeszcze bardziej zaczęli skupiać się na okolicy, w której mieszkają, stąd stale rosnąca popularność małych obiektów handlowych. Z tego też względu najemcy coraz chętniej rozglądają się za powierzchniami handlowymi na osiedlach mieszkaniowych. Widzimy też, że kondycja centrów handlowych dużo szybciej wraca do normy właśnie w takich lokalizacjach – mówi Marta Cegielnik, ekspert w Dziale Powierzchni Handlowych w Colliers International.

Według danych Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) odwiedzalność obiektów handlowych we wrześniu utrzymała się na podobnym poziomie jak w sierpniu br. i wyniosła średnio 81% ubiegłorocznej. Małe[1] i średnie obiekty handlowe notowały lepsze wyniki o kilka punktów procentowych, a nieruchomości handlowe o dużej oraz bardzo dużej powierzchni rejestrowały nieco niższą odwiedzalność niż wrześniowa średnia[2].

E-commerce w górę

Pandemia COVID-19 przyczyniła się także do dynamicznego wzrostu popularności zakupów online. Według najnowszego raportu organizacji eCommerce Europe wydatki Polaków na zakupy internetowe wzrosną w 2020 r. o 31,4% (wobec 16% wzrostu w roku ubiegłym) i przekroczą 15,3 mld EUR. Co ciekawe, największy wzrost tego typu wydatków poza aglomeracjami notowany jest w miastach o wielkości 100-200 tys. mieszkańców.

Markowe debiuty

W Warszawie, w Galerii Młociny otwarto pierwszy sklep marki Primark. Był to jednocześnie najbardziej spektakularny debiut na rynku polskim w III kw. br.

Kilka sieci handlowych i gastronomicznych zadebiutowało w Warszawie z nowymi konceptami jak np. Falconeri (dzianiny i jedwabie) grupy Calzedonia w Galerii Mokotów lub Gorąco Polecam Piekarnia grupy Enata Bread, na osiedlu mieszkaniowym na Natolinie. W okresie lipiec-wrzesień Grupa LPP prowadziła dynamiczną ekspansję marki Sinsay, która otworzyła kilka nowych sklepów, np. salon o powierzchni ok. 1 600 mkw. w Blue City w Warszawie. Z kolei kilka innych sieci kontynuowało proces zamykania swoich sklepów w związku z decyzją wyjścia z polskiego rynku jak np. Camaieu.

Czas renegocjacji

W III kw. większość sieci handlowych (wg Retail Institute 98%) ukończyła proces renegocjacji umów najmu, związany z nowymi warunkami prowadzenia działalności, jakie niesie ze sobą pandemia COVID-19.

– Wiele sieci optymalizuje portfolia, systematycznie redukując liczbę sklepów stacjonarnych. Przykładem może być Grupa Empik, która zamknęła swój salon między innymi w Domach Towarowych Centrum w Warszawie – mówi Katarzyna Michnikowska, dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International.

[1] Wg definicji ICSC, centra handlowe to specjalnie zaprojektowane i zbudowane obiekty handlowe, o powierzchni powyżej 5 000 mkw. GLA, min. 10 lokalach, centralnie zarządzane. Wśród centrów handlowych wyróżniamy: tradycyjne centra handlowe, parki handlowe, centra wyprzedażowe i centra specjalistyczne. Definicja dzieli także centra handlowe wg rozmiarów – obiekty małe 5 000-19 999 mkw. GLA, średnie 20 000-39 999 mkw. GLA, duże 40 000-79 999 mkw. GLA i bardzo duże pow. 80 000 mkw. GLA.

[2] Dane dotyczące odwiedzalności pochodzą ze 119 obiektów o łącznej powierzchni 4,28 mln mkw. GLA, stanowiącej 35% rynku centrów handlowych w Polsce.