Cyberatak na europejski system dystrybucji paliw. Sektor użyteczności publicznej coraz bardziej narażony na ataki

Cyberprzestępcy zaatakowali krajowy system dystrybucji paliw w Niemczech. Atak, wymierzony w wiodącego dostawcę handlującego ropą, zakłócił płatności na setkach stacji benzynowych. Handlująca paliwami firma Mabanaft powołała się na tzw. siłę wyższą w związku z brakiem możliwości realizacji dostaw paliwa.

Firma Mabanaft GmbH & Co. KG wraz z Oiltanking Deutschland, które przechowują i dystrybuują duże ilości paliwa w Niemczech, poinformowały, że ich systemy informatyczne zostały naruszone, a działalność zakłócona. W środę pojawiły się informacje o problemach z pracą licznych terminali w centrum handlu ropą Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia.

Incydenty przypominają, jak cyberbezpieczeństwo staje się coraz większym problemem w przemyśle naftowym. W zeszłym roku firma Colonial Pipeline Co. zapłaciła okup po tym, jak włamanie zmusiło ją do zamknięcia największego rurociągu paliwowego w USA, co spowodowało braki na stacjach benzynowych i skoki cen.

– Cyberprzestępcy lubią uderzać w najbardziej wrażliwe punkty infrastruktury. Ten atak jest potwierdzeniem rosnącego trendu. Według najnowszego raportu dotyczącego bezpieczeństwa firmy Check Point Research (CPR) w 2021 r. globalny sektor usług użyteczności publicznej odnotował 274% wzrost liczby średniotygodniowych ataków w porównaniu z 2020 r. Wybór ataku na Oiltanking Deutschland był przemyślany przez cyberprzestępców. Wiedzieli oni bowiem, że wszelkie zakłócenia w Oiltanking Deutschland mogą stać się problemem krajowym i europejskim. Efektem mogą być zmiany cen gazu, które wymkną się spod kontroli. A to ma wpływ na życie mieszkańców. Zabiegi te są dokonywane w celu wywarcia presji i zmuszenia do zapłaty okupu. Motywacje wyboru Oiltanking Deutschland jako celu są podobne do tych, którymi przestępcy kierowali się w przypadku Colonial Pipeline w USA – mówi Wojciech Głażewski, dyrektor generalny firmy Check Point w Polsce.