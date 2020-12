Czego dowiesz się na szkoleniu z inwestowania w nieruchomości?

Polacy od lat uwielbiają inwestować w nieruchomości. Przy niskich stopach procentowych lokaty przestały być atrakcyjne, natomiast, dla wielu osób gra na giełdzie czy inne formy inwestycji wydają się mniej bezpieczne. Na tym tle rynek nieruchomość jawi się jako stabilny i gwarantowany zysk. Od czego jednak zacząć? Najlepiej od zdobycia podstawowej wiedzy. Rozwiązaniem mogą być szkolenia z inwestowania w nieruchomości.

Nie wiesz jak zacząć? Znajdź szkolenie z inwestowania w nieruchomości

Gdy w grę wchodzą dziesiątki, a częściej nawet setki tysięcy złotych. Dobrze zacząć od przyswojenia sobie podstawowych informacji dotyczących rynku, na którym chcemy zarabiać. Choćby takiej, że inwestor to nie tylko osoba, która przeznacza pieniądze na nowy lokal czy mieszkanie:

–Inwestowanie w nieruchomości to bardzo często mylone pojęcie. Inwestorzy na tym rynku są bardziej przedsiębiorcami niż inwestorami, a samo inwestowanie to nie inwestowanie, tylko prowadzenie działalności gospodarczej– wyjaśnia Paweł Albrecht, ekspert i założyciel Albrecht International, organizacji dostarczającej wiedzę z zakresu inwestowania na rynku nieruchomości – W większości przypadków zarabianie na tym rynku polega na zakupie, remoncie i sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Inwestorzy pojawiają się tutaj dopiero po drugiej stronie – są to osoby, które kupują finalne produkty inwestycyjne od nieruchomościowych przedsiębiorców, którzy zarządzają tymi aktywami – dodaje Albrecht.

Na szkoleniu możesz dowiedzieć się również dlaczego, nawet jeśli nieruchomości nie generują najwyższego zysku w porównaniu do innych form działalności, to są najlepszym sposobem zabezpieczenia gotówki i zapewnienie sobie jej, stałego, comiesięcznego dopływu. Więcej informacji na temat szkoleń z inwestowania w nieruchomości znajdziesz na: https://pawelalbrecht.com/szkolenia/ .

Dlaczego inwestowanie w nieruchomości ciągle się opłaca?

Ponieważ to ogromy i stabilny rynek. W samym tylko 2019 roku udzielono w naszym kraju blisko 225 tys. nowych kredytów mieszkaniowych o sumie 62,6 mld zł. Oznaczało to, że kwota kredytów wzrosła o kilkanaście procent, w porównaniu do 2018, który również był rekordowy. Na podsumowanie 2020 roku będziemy musieli jeszcze poczekać, ale nawet utrzymanie takich kwot, a nie ich wzrost może oznaczać, że Polacy ciągle uważają nieruchomości za najlepszą inwestycję. W dobie pandemii i spowodowanym nią spowolnieniu gospodarczym, gdy wiele branż walczy o przetrwanie, ta, wbrew niektórym przypuszczeniom nie tylko nie zaczęła gwałtownie tracić, ale ciągle utrzymywać wzrosty. W III kwartale 2020 ceny nowych mieszkań w największych miastach w Polsce wzrosły o 7-9% w porównaniu z poprzednim rokiem. W 2019 wzrost był kilkunastoprocentowy w porównaniu do 2018, ale biorąc pod uwagę, że mówimy o bezprecedensowym roku dla gospodarki, to i tak bardzo dobry wynik.

Zacznij od podstaw

W Internecie znajdziesz mnóstwo kursów tłumaczących i wyjaśniających meandry inwestycji i zarządzania nieruchomościami. Część z nich jest darmowa (jak na przykład kanał YouTube i blog cytowanego wcześniej Pawła Albrechta). Nie spowodują one, że od razu zdecydujesz się wejść na rynek nieruchomości, ale pozwolą zrozumieć, jak on działa. Podejmowanie decyzji dysponując wiedzą, jest na pewno rozsądniejsze i w dłuższej mierze bardziej opłacalne niż licznie na szczęście.