Czekają nas głodowe emerytury?

ZUS został stworzony w czasach, kiedy dużo ludzi pracowało, niedużo było emerytów, którzy dodatkowo dość krótko żyli na emeryturze. Dzisiaj ludzie żyją coraz dłużej. Wiek 65 lat dla przechodzenia na emeryturę został ustalony ponad 100 lat temu – w okresie wprowadzania pierwszego systemu w Niemczech przez Bismarcka. System ten działa w taki sposób, że dopóki jest więcej pracujących, to można wypłacać wysokie emerytury. Niestety od kiedy demografia zaczęła działać w drugą stronę – czyli pracujących jest mniej niż emerytów – to systemy ZUS mają duży problem. Jednak zreformowanie tego systemu z ekonomicznego punktu widzenia jest dość trudne. Oczywiście będą wypłacane emerytury – ale tylko takie, na jakie będzie stać system. I to oznacza, że systemowi nie grozi bankructwo – ale grozi to, że emerytury będą spadać z obecnych ponad 40% ostatniej płacy do 30%. A za 15-20 lat to będzie jeszcze mniej – nawet 25% płacy, czyli poziom, który generalnie określa się mianem głodowego. Niestety, z samego opodatkowania pracujących nie da się wypłacać przyzwoitej emerytury. Dlatego ludzie muszą więcej oszczędzać i dłużej pracować.

– Oczywiście może się zdarzyć, że ludzie się zbuntują, zażądają dopłat do państwowej emerytury. Dzisiaj zarządzający ZUSem są dumni, bo mówią, że system nie zbankrutuje. Choć hipotetycznie może dojść do sytuacji, w której ZUS będzie zmuszony podwyższyć na przykład dwukrotnie emerytury – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Witold Orłowski, ekonomista, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. – Wówczas nawet taka instytucja może zbankrutować. Więcej – całe państwo może zbankrutować. Także problem nie jest rozwiązany i nie ma prostego rozwiązania tego problemu. Mówiąc najkrócej – z samego opodatkowania pracujących nie da się wypłacać przyzwoitej emerytury. Ludzie muszą więcej oszczędzać i dłużej pracować. Ale to są rzeczy, których Polacy nie chcą. Niestety, przyszli emeryci będą musieli usłyszeć tę bolesną prawdę w momencie, kiedy zobaczą, że emerytury kurczą się do żałośnie niskiego poziomu – przewiduje Orłowski.