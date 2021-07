Czy Amazon zagrozi Allegro?

Najbardziej popularną platformą e-commerce w Polsce jest Allegro, gdzie w czasie pandemii wiele osób robiło zakupy. Popularność Allegro wynika m.in. z szerokiego zakresu kategorii produktów dostępnych na platformie – można na niej kupić niemalże wszystko. Wkraczając w rynek zakupów w Internecie konsumenci zaczynają zazwyczaj od Allegro, które dominuje w większości kategorii produktów. Jest to najchętniej i najczęściej wybierany marketplace – jednak inne platformy też mają istotne znaczenie. Przykładowo, na Aliexpress zakupy zrobiło 43% Polaków. Dla porównania, na Allegro zakupy zrobiło 87% osób. Z kolei w sklepie internetowym Empiku – który jest sklepem specjalistycznym, oferującym produkty z wybranych kategorii – przynajmniej raz w swoim życiu zakupy zrobiło 66% konsumentów.

– Polacy nie bardzo lubią eksperymentować – powiedziała serwisowi eNewsroom Małgorzata Głos, partner w firmie Zymetria. – Wybierają te platformy oraz te sklepy online, które znają z rynku offline. Wybór pada m.in. właśnie na Empik, ale również spośród sieci kosmetycznych na Rossmann czy drogerię Hebe, a przypadku kategorii zabawek jest to sieć sklepów Smyk. Polacy wybierają w Internecie te sklepy, które znają, lub Allegro. Na polskim rynku e-commerce pojawił się niedawno także Amazon. Uruchomienie nowej, dominującej na amerykańskim rynku konkurencji, zrodziło obawy o dalszą popularność Allegro – jednak obecnie Amazon nie jest dużym zagrożeniem najpopularniejszej w Polsce platformy. Tylko ok. 8% konsumentów zadeklarowało, że zdecydowanie chętniej wybrałoby Amazon do zakupów w poszczególnych kategoriach. Jest to niewielki odsetek w porównaniu do 85% osób wskazujących Allegro w odpowiedzi na to samo pytanie. Wraz z upływem czasu będzie się to zmieniało i wyłonią się takie kategorie produktów, w których popularność platformy Amazon będzie rosła szybciej. Już można to zaobserwować w przypadku kategorii farmaceutycznych: Amazon jest relatywnie częściej wskazywany niż w przypadku pozostałych kategorii. Nie zmienia to faktu, że pozycja Allegro jest zdecydowanie niezagrożona – podkreśla Głos.