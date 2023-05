Czy mamy szansę stać się nową Doliną Krzemową? Na Kongresie Trójmorza debatowano o cyfryzacji regionu

Możemy stać się prawdziwym cyfrowym hubem dla Europy – mówił Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie. Jak wykorzystać tę szansę? Debata na ten temat zgromadziła ekspertów z czterech krajów regionu. Najczęściej pojawiającymi się hasłami były: „cyberbezpieczeństwo”, „inwestycje” oraz „interoperacyjność”.

W ciągu ostatnich pięciu lat wartość cyfrowego sektora gospodarki krajów Trójmorza wzrosła o 42 miliardy euro. Nic dziwnego, że właśnie cyfryzacja była jednym z ważniejszych tematów odbywającego się w Lublinie trzeciego Samorządowego Kongresu Trójmorza. Podczas panelu zatytułowanego „Regiony Trójmorza na drodze cyfrowego rozwoju” eksperci przyjrzeli się możliwym ścieżkom ewolucji tej dziedziny w regionie.

Prowadzący panel Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, zrzeszającego najważniejszych graczy na polskim rynku nowych technologii, poruszył między innymi kwestie finansowania i unijnych regulacji. – Czy jesteśmy w stanie mówić wspólnym głosem, reprezentując region Trójmorza w Brukseli? – pytał.

– Zbyt wiele regulacji prawnych prowadzi do większej ilości skutków negatywnych niż pozytywnych – odpowiadał Paweł Lewandowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Polityk podkreślał też, że prawo nie zawsze idzie w parze z aktualnymi potrzebami branży: – Prawodawstwo musi dogonić tempo rozwoju technologii, żeby było skuteczne – zaznaczał Paweł Lewandowski.

Cyberbezpieczeństwo w erze AI wyzwaniem dla regionu

W trakcie debaty przez wszystkie przypadki odmieniano temat bezpieczeństwa cyfrowego. – Polska w zeszłym roku zarejestrowała rekordową liczbę cyberataków. Cyberbezpieczeństwo to bardzo istotna gałąź naszych starań – mówił Ignacy Święcicki, kierownik działu Gospodarki Cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Wtórowała mu Lucia Colníková, kierownik rozwoju cyfrowego w Słowackim Sojuszu na Rzecz Gospodarki Innowacyjnej (SAPIE): – Duża liczba cyberataków może szczególnie zagrozić małym i średnim przedsiębiorstwom, co negatywnie odbije się na całym rynku – mówiła.

Z kolei Robert Bogdanffy, Dyrektor ds. Publicznych w ANIS Romania, zapytany o główne tematy, jakimi w sferze cyfrowej powinno zajmować się Trójmorze, odpowiedział: – To cloud computing, czyli przetwarzanie informacji w chmurze, cyberbezpieczeństwo, szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę rozwój sztucznej inteligencji oraz możliwość interoperacyjności, czyli zastosowania różnych rozwiązań w ramach nie tylko kraju, ale i całej sieci. Konieczne jest powiązanie różnych systemów informatycznych na poziomie ośrodków politycznych i samorządowych, a także przedsiębiorstw – wyliczał.

Lucia Colníková podkreślała w odpowiedzi, że nowoczesne technologie mogą pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom przetrwać takie kryzysy jak wojna czy pandemia. Według nieji szansą dla przedsiębiorczości jest także budowa hubów europejskiej cyfryzacji.

Jak zaangażować kobiety w cyfryzację?

Na nieco inne tematy zwróciła uwagę Žydrūnė Vitaitė, współzałożycielka organizacji Women Go Tech. Kiedy prowadzący Michał Kanownik zapytał ją o rolę i obecność kobiet w temacie cyfryzacji, Litwinka odpowiedziała wprost: – Przez ostatnie 10 lat nie spotkałam kobiet, które byłyby inżynierkami i pracowały nad tworzeniem aplikacji cyfrowych.

A to według niej temat o tyle istotny, że w całym sektorze cyfryzacji mamy obecnie do czynienia z niedoborem specjalistów. – Pomimo wielu inwestycji w innowacje, sektor ICT wciąż zmaga się z brakiem odpowiednich talentów. Są kraje, które lepiej radzą sobie z tym tematem, oraz z kwestią obecności kobiet w branży nowych technologii. Dobre przykłady z regionu to Rumunia, Łotwa albo Estonia. Mamy jednak także takie rynki jak Polska czy Czechy, gdzie w sektorze cyfryzacji pracuje dużo mniejsza liczba kobiet – wyliczała Žydrūnė Vitaitė. Przekonując, że większa otwartość na kobiety może w jakimś zakresie rozwiązać problem z brakiem talentów.

To Trzeci Kongres Trójmorza pod patronatem prezydenta

Trójmorze to międzynarodowa inicjatywa gospodarczo-polityczna skupiająca 12 państw Unii Europejskiej. Odbywający się w Lublinie Samorządowy Kongres Trójmorza oraz towarzyszące mu Forum Gospodarcze to już trzecie takie wydarzenie, skupiające polityków i przedstawicieli biznesu na wspólnej rozmowie o przyszłości i dalszej integracji państw regionu. Honorowy patronat nad kongresem objął prezydent RP Andrzej Duda.

Debatę dotyczącą cyfryzacji zorganizowała CEE Digital Coalition – koalicja organizacji branży cyfrowej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.