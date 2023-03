Czy Republikanie pozwolą USA dalej pomagać Ukrainie?

Uzyskanie przewagi przez Republikanów w Kongresie i tym samym wyznaczenie na stanowisko spikera przedstawiciela Partii Republikańskiej, może utrudnić prezydentowi Bidenowi i administracji USA udzielanie pomocy Ukrainie. Niestety są obawy co do dalszych decyzji Republikanów – szczególnie frakcji republikańskiej reprezentowanej przez nowego spikera Kevina McCarthy’ego – bo oto oni mają najwięcej wątpliwości, co zresztą pokazali w czasie wizyty Prezydenta Zełeńskiego. Część z nich nawet nie wstała, nie biła braw, zachowywała się zupełnie odmiennie od reszty – również kongresmenów republikańskich, co spotkało się z dużą krytyką tego środowiska.

– Jak widzieliśmy, pewne działania na rzecz Ukrainy zostały podjęte. Służyła temu chociażby wizyta Prezydenta Zełeńskiego w Kongresie i zaakceptowanie na cały 2023 roku budżetu pomocowego w kwocie ponad 40 mld dolarów – powiedział serwisowi eNewsroom Maciej Matysiak, ekspert Fundacji Stratpoints, wykładowca ANS Gniezno. – A więc administracja prezydenta Bidena będzie korzystała z tej puli i pierwsza transza już została zakwalifikowana. Około 3 mld dolarów zostanie przekazanych Ukrainie – w tej puli są bojowe wozy piechoty Bradley, wiele amunicji i innego sprzętu, haubice. W przyszłości pewne utrudnienia mogą mieć miejsce – póki co jednak administracja prezydenta Bidena nadal będzie miała najwięcej do powiedzenia i zakładam, że pomoc będzie udzielana – przewiduje Matysiak.