Czy warto zainwestować w program do obsługi BDO? Oczywiście. Zobacz dlaczego!

Sprawozdanie o odpadach to obowiązek wielu działalności gospodarczych. Niestety, ale wypełnienie takiego wniosku może nastręczać sporych problemów. Na szczęście właściciele firm mogą skorzystać z dedykowanego oprogramowania do obsługi BDO. Co powinien oferować ten soft?

Najważniejsze dane o Bazie Danych Odpadowych

Aktem prawnym w randze ustawy, który powołał do życia BDO, była ustawa o odpadach w zakresie ewidencji i sprawozdań. Weszła ona w życie 31 stycznia 2020 roku, chociaż ustawodawca, chcąc przygotować firmy do nadchodzących zmian, umożliwił dobrowolne dopisanie się do rejestru już od 16 grudnia 2019 roku.

Mimo tego, że ten zbiór danych towarzyszy nam od niedawna, to już zdołał on sobie wyrobić opinię rejestru, który jest niezbyt przyjazny w obsłudze dla firm. Jak prawidłowo wypisać sprawozdanie o odpadach? Bez odpowiedniego narzędzia może być to bardzo trudne – właśnie dlatego warto zainteresować się programem do obsługi BDO od GS Software.

Z pomocą takiej dedykowanej aplikacji, wszystkie dylematy związane z tym, jak wypełnić wniosek BDO, można rozwiązać bardzo szybko. W oprogramowaniu znajdziemy m.in. aktualny katalog odpadów, a także szybko uzupełnimy informacje o metodach odzysku i unieszkodliwiania nieczystości.

Po stronie atutów można wskazać też na szybki dostęp do kart ewidencji i przekazania odpadów oraz na pełne raporty KPO. Najlepsze narzędzia dostępne na rynku współpracują też z innymi usługami, dzięki czemu każda firma, która z nich korzysta, może z powodzeniem oszczędzać czas oraz lepiej zarządzać pracownikami, co może przełożyć się na zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa.

Kto musi korzystać z BDO?

Lista podmiotów objętych tym obowiązkiem jest już dość długa. Znajdziemy na niej m.in.:

importerów opakowań,

producentów opakowań,

podmioty gospodarcze, które na terytorium Polski wprowadzają do obiegu opony, pojazdy, baterie oraz sprzęt elektroniczny i akumulatory.

Praktyka pokazuje jednak, że – zgodnie z obowiązującymi przepisami – do bazy BDO można przypisać praktycznie wszystkie podmioty, które wytwarzają odpady inne, aniżeli odpady komunalne, które z kolei generują pracownicy. W mocy prawnej wciąż jest też lista firm, które są zwolnione z tej formy ewidencji – jest ona aktualizowana cyklicznie, od 2020 roku.

Do kiedy złożyć sprawozdanie o odpadach?

Jeśli nasza firma działała w 2022 roku i w tym czasie była już dopisana do BDO, to marzec jest przysłowiowym „ostatnim dzwonkiem” do kiedy musimy złożyć rozliczenie roczne. Ustawowo narzucony termin upływa już 15 marca 2023 roku!

Dane, jakie musimy zawrzeć w zgłoszeniu, to m.in.:

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

informacje rejestrowe,

dane kontaktowe właściciela firmy.

Co się stanie, jeśli przekroczymy termin 15 marca? Można tu wskazać na dwa scenariusze: jeśli szybko uzupełnimy wszystkie niezbędne informacje, organ nadzorujący może odstąpić od wymierzenia kary. Jeśli jednak będziemy czekać zbyt długo lub nie podejmiemy żadnych działań, by uzupełnić roczny raport BDO, może zostać zasądzona kara w wysokości do 5 tys. złotych!

O wiele prościej będzie nam rozliczyć się z BDO, gdy będziemy korzystać z intuicyjnego, prostego w obsłudze, a jednocześnie kompleksowego oprogramowania – na przykład takiego, jakie dostarcza polska firma, GS Software. To także świetny sposób, by zminimalizować ryzyko popełnienia błędu na dowolnym etapie składania wniosku.