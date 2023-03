Witold Orłowski: Polski Ład skompromitował państwo

Polski Ład wprowadzony w 2022 roku miał być planem rozwoju państwa na całą dekadę. Według założeń miał przynieść Polakom szereg korzyści. Jego efektem miała być lepsza i bardziej dofinansowana służba zdrowia, niższe podatki, wyższa płaca i zamożniejsze polskie rodziny. Rządowy plan rozwoju miał pomóc wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i zrobić epokowy skok cywilizacyjny.

– Ja myślę, że warto przede wszystkim zapytać o Polski Ład Pana Premiera. Rządzący już zdążyli zapomnieć o tym, co wprowadzili – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Witold Orłowski, ekonomista, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. – Polski Ład był wprowadzany szumnie jako wielka zmiana systemu podatkowego, która miała zwiększyć jego agresywność, spowodować, żeby za cenę pewnego większego skomplikowania stanie się bardziej sprawiedliwy. Miał promować równość w większym stopniu. Ale niestety nie promuje. Znaczy to, co obiecano, że dostarczy, nie dostarczył. Natomiast komplikacja, niejasność oczywiście się zwiększyła i do tego ten kompromitujący sposób wprowadzania. Przez nieudolność wprowadzający skompromitowali nie tylko siebie, ale też państwo. To bardzo źle świadczy o jakości naszego aparatu urzędniczego. A więc poza skomplikowaniem spraw i oczywiście lekkimi zmianami, Polski Ład wiele nie zmienił – ocenia Orłowski.