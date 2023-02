Czym powinien charakteryzować się smartfon dla budowlańca ?

Ciężko wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez smartfona. Przydaje się do komunikacji z innymi osobami, ale też do zabawy, nauki i pracy. Szczególnie w tym ostatnim miejscu trudno obejść się bez funkcjonalnego smartfona. Czasem jednak smartfon do pracy musi znieść naprawdę trudne warunki. Przykładem jest wykorzystanie go w pracy na budowie. Czy jest możliwe znalezienie telefonu, który sprawdzi się w tym miejscu?

Smartfon dla budowlańca

O ile bez trudu potrafimy wyobrazić sobie smartfony dla seniora, telefony skierowane do nastolatków, czy urządzenie dla graczy, smartfon dla budowlańca raczej nie jest zbyt często spotykanym produktem. Zagłębiając się w ten temat odkryjemy jednak, że taka grupa telefonów komórkowych naprawdę istnieje. Co je charakteryzuje?

Smartfony dla budowlańca są przede wszystkim bardzo wytrzymałe. Znajdziemy w nich obudowę z elementami gumowymi, często wykonaną z trwałego tworzywa i z elementami metalu. Wyświetlacz jest chroniony wytrzymałym szkłem hartowanym. Dla możliwości wykorzystania takiego telefonu w każdych warunkach, często jest on wodoodporny i niewrażliwy na dostęp kurzu. Pomagają w tym przemyślane uszczelki użyte podczas składania telefonu. Wszystkie porty, mikrofony i głośniki także mają odpowiednią budowę.

Praktyczne udogodnienia, które doceni każdy budowlaniec

Poza odpornością na złe traktowanie i trudne warunki pracy, smartfon dla budowlańca powinien być też funkcjonalny. Dziś możemy to powiedzieć właściwie każdym nowoczesnym telefonie, choćby ze względu na mnogość aplikacji. Smartfony do zadań specjalnych mogą być wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie dostępne już w momencie zakupu urządzenia. Nie brakuje też udogodnień w postaci dodatków ‘fizycznych”, nie w oprogramowaniu .Mowa o mocnej latarce, żywotnej baterii, wbudowanej poziomicy, czy donośnym głośniku. Wszystko to bez wątpienia przyda się na budowie.

Ze względu na mocną konstrukcję i dodatkowe udogodnienia, takie telefony sprawdzą się także w innych zastosowaniach. Wytrzymały smartfon przyda się też:

rolnikom, ogrodnikom

osobom pracującym na zewnątrz, także podczas deszczu

podróżnikom, wielbicieli turystyki górskiej

osobom uprawiającym wspinaczkę górską

Czy smartfon dla budowlańca musi być taki “pancerny”?

Szukając smartfona, którego przeznaczeniem jest praca w ciężkich warunkach, najczęściej trafimy na modele z gumowaną obudową. Mają spore rozmiary, dużą wagę i nie zawsze trafiają w gusta klientów. Czy można znaleźć “zwykły” telefon, który spełni rolę smartfona dla budowlańca? Typowe telefony nie są aż tak wytrzymałe. Jeśli szukamy solidnego telefony, zwróćmy uwagę na smartfony z wyższej półki. Często mają metalowy korpus i wodoszczelną obudowę. W konstrukcji użyte jest szkło hartowane (np. Gorilla Glass), co znacznie podnosi wytrzymałość. Jeśli taki telefon jest dla Ciebie zbyt drogi, wybierz urządzenie jednej z poprzednich generacji. Nie ma najnowszych podzespołów, jednak powinno zapewnić sporą solidność wykonania.

Aby zmienić zwykły telefon w smartfon dla budowlańca, można też użyć dodatkowego pokrowca. Solidne etui są dostępne dla każdego modelu telefonu na rynku.