Czym się kierować wybierając projektanta wnętrz?

Aby wybrać odpowiedniego architekta wnętrz, musimy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników. Przede wszystkim musimy daną osobę dokładnie zweryfikować pod względem rekomendacji poprzednich klientów. Sprawdzić czy są zadowoleni z efektów czy też nie. Dodatkowo skorygować dostępne opinie w Internecie, które mogą jasno wskazywać, czy dany projektant ma fachowe podejście do swojej pracy. Kolejnym punktem jest rozmowa z potencjalnym wykonawcą, która może pomóc nam rozwiać wszelkie wątpliwości, poznając nasze preferencje dotyczące wymarzonego mieszkania. Warto zwrócić uwagę również na ofertę usług danego architekta, nie bojąc się ofert bardzo rozbudowanych. Dlaczego? Dlatego, że w katalogu czynności, które architekt oferuje swoim klientom, jest bardzo wiele pozycji. Może okazać się, że z pozoru krótka i techniczna oferta, o stosunkowo niskiej cenie może być dużo droższa niż pakiet rozbudowany. Warto zatem wszystkie oferty ze sobą porównać i wybrać tą najodpowiedniejszą.

Styl projektowania

Bardzo ważnym czynnikiem podczas wyboru osoby, która projektuje wnętrz mieszkania, domy czy biura, są style jakimi się zajmuje. Budzi to wiele kontrowersji oraz sporów, ponieważ z jednej strony może nam się wydawać, że jeżeli jest architekt, który projektuje w różnych stylach to jego umiejętności są wszechstronne oraz ma dużo możliwości. Oczywiście może tak być, ponieważ każdy projektant powinien z danego stylu posiadać jakąkolwiek wiedze i doświadczenie, jednak najlepszym rozwiązaniem jest wybranie osoby, która charakteryzuje się w jednym, konkretnym stylu. Wybierając więc architekta wnętrz warszawa radzimy kierować się wąskimi kryteriami. Co to oznacza? Jeżeli macie pomysł jak ma wyglądać wasze mieszkanie czyli jaki styl powinien w nim dominować, niezbędne jest wybranie takiej osoby, która się w nim specjalizuje. Szukajcie więc takiego projektanta, który w swoim portfolio ma wnętrza w Waszym klimacie.

Weryfikacja doświadczenia

Jest to temat niezwykle trudny dla osoby, która nie zna się na branży i tym samym, nie śledzi na bieżąco osób specjalizujących się w projektowaniu wnętrz. Sama weryfikacja doświadczenia architekta wnętrz może okazać się być nie lada wyzwaniem. Jak więc się za to zabrać? Na początku powinniśmy zacząć od dobrego researchu na temat konkretnej osoby, czyli przejrzeć zrealizowane projekty oraz zapoznać się z opiniami osób, które miały okazje współpracować z architektem. Następnie porozmawiać z taką osobą na temat jego zdobytego doświadczenia, czyli ile lat pracuje w zawodzie oraz ile projektów udało mu się stworzyć. Ostatnią i najważniejszą kwestią naszego wybranego projektanta jest to, czy zajmuje się on tylko kwestią wizualizacji i rysunkiem zapoznawczym, czy również realizuje nadzory podczas budowy wnętrza. Podczas wyboru projektanta wnętrz warto więc skupić się na tych wszystkich czynnikach.

Kosztorys usługi

Usługi architekta wnętrz nie należą do najtańszych. Spowodowane jest to zdobytą wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz wszelkimi kursami i zdolnościami artystycznymi jakie posiada. Oprócz tych wszystkich istotnych elementów, ważna jest również znajomość wyposażenia wnętrz każdego pomieszczenia. Ceny architekta wnętrz w Warszawie wynoszą od 80 do nawet 300-350 zł za m2. Oczywiście możliwe jest znalezienie kogoś tańszego, jednak musimy się liczyć, że taka osoba może posiadać mniejsze doświadczenie i są to na przykład studenci architektury. Już na samym początku współpracy warto określić oczekiwania finansowe, czyli ile jesteśmy w stanie wydać na dany projekt i co w tej cenie możemy dostać. Projektant może pokazać nam swoje portfolio i na jego podstawie możemy stwierdzić jaki styl i wizualizacja się nam podoba, a następnie określić ceny takiej usługi. W dostarczonym projekcie możemy znaleźć całkowitą wycenę oraz wszystkie niezbędne informacje, czyli ilość i rodzaj potrzebnych produktów oraz materiałów, rysunki techniczne oraz plan rozmieszczenia instalacji elektrycznej i wodnej. Całość usługi może potrwać od 4 do 6 tygodni.