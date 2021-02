Czysta3.vc inwestuje milion złotych w sunmetric

To narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, stworzone w celu dokładnej i zautomatyzowanej detekcji budynków, analizy topografii terenu oraz analizy powierzchni dachowych. Będzie wykorzystywane w branżach OZE, technicznych i technologicznych. Pozyskane fundusze posłużą na zbudowanie sieci neuronowej oraz na dopracowanie technologii.

Sunmetric optymalizuje proces sprzedaży fotowoltaiki poprzez dokładną analizę danego budynku, a także estymację obiektów i budynków sąsiadujących pod kątem zacienienia. Dzięki temu otrzymujemy dokładną analizę zacienienia oraz natężenia światła, co pozwoli dokładnie ocenić wydajność potencjalnej instalacji fotowoltaicznej. Nadzędzie to umożliwi zarówno analizę pojedynczą, jak i analizę zbiorczą dla danego obszaru.

Skorzystają również miasta i gminy

Jak wskazuje CEO sunmetric, Michał Kułaczkowski, biznes ten ma w zasadzie kilka dróg.

– Zakładamy współpracę z firmami instalującymi fotowoltaikę, aby wspierać sprzedaż, lecz również z firmami energetycznymi czy ciepłowniczymi, aby współdziałać przy rozbudowywaniu rynku i analizie potencjału klientów. Nasz produkt jest również skierowany do miast, gmin i powiatów, firm analitycznych, aby tworzyć analizy zbiorcze. Potencjał jest naprawdę duży – mówi Michał Kułaczkowski.

Narzędzie zbudowane w oparciu o sieci neuronowej

Czysta3.vc w grudniu 2020 roku zainwestowała w projekt milion złotych. Pozyskane fundusze zostaną wykorzystane przede wszystkim na zbudowanie sieci neuronowej, która pozwoli uzyskiwać jak najdokładniejsze pomiary na podstawie zdjęć. Celem jest uzyskanie możliwie największej dokładności, stworzenie własnego zestawu danych do uczenia sieci oraz weryfikacji pomiarów. Dodatkowo opracowujemy metody pozwalające na szacowanie wszystkich parametrów takich jak natężenie światła dla poszczególnych segmentów dachu czy sugerowanie lokalizacji modułów fotowoltaicznych, czy innych danych które są niezbędne lub wymagane przez rynek. Założenie jest jednak takie, aby sieć rozwijała się i uczyła nieustannie.

– Odnawialne źródła energii są niezwykle istotnym sektorem rynku. Rozwijają się z dużą dynamiką. Sunmetric pracuje nad rozwiązaniem, z którego będą mogły skorzystać nie tylko firmy oferujące fotowoltaikę, lecz także miasta. Dostrzegliśmy potencjał projektu – zwłaszcza że bazuje na bardzo przyszłościowej technologii sieci neuronowych. Dziś w Polsce jest jeszcze niewielu specjalistów z tej dziedziny – mówi Szymon Janiak, managing director w Czysta3.vc.

Projekt poparty konsultacjami

Pomysłodawcy sunmetric przyznają, że to przy realizowaniu projektu smart city zaczęli zgłębiać zagadnienia fotowoltaiki i tego, jak bardzo wpływa na obecny rozwój rynku.

– To właśnie wtedy zaczęliśmy szukać rozwiązań, które pozwolą sprawdzić lub obliczyć moc instalacji na potrzeby konkretnego domu. Okazało się, że zajmuje to stosunkowo dużo czasu i wymaga zaangażowania kilku osób. Nie zawsze to jest to, czego oczekuje klient. Konsultowaliśmy nasze spostrzeżenia z firmami z branży, a także przedstawicielami gmin czy miast. Okazało się, że nasz kierunek jest słuszny, a my zyskaliśmy inspirację do stworzenia usługi, jaką są analizy zbiorcze. Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie, które musiało powstać – podsumowuje Kułaczkowski.