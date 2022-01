DATA4 zainwestuje w Polsce ponad 1 mld złotych w budowę nowoczesnego kampusu przetwarzania danych

DATA4, operator i inwestor na europejskim rynku centrów danych, rozpoczął właśnie proces budowy nowego kampusu centrów przetwarzania danych w Polsce, umacniając w ten sposób swoją europejską pozycję. Francuska firma zainwestuje ponad 1 mld złotych w uruchomienie jednego z najnowocześniejszych kompleksów obliczeniowych w Jawczycach pod Warszawą. Docelowo na działce o powierzchni 4 ha zbudowane zostaną trzy budynki o łącznej powierzchni netto 15 000 m2 i przydziale mocy na poziomie 50 MW. Realizacja pierwszego etapu budowy przewidziana została na I kwartał 2023 roku.

Budowa nowego kampusu w Warszawie umożliwi DATA4 zarówno ukierunkowanie się na polski rynek hostingu oraz kolokacji, jak i wspieranie rozwoju klientów będących dostawcami usług w chmurze w Europie Środkowo-Wschodniej. Pierwszy etap inwestycji obejmować będzie budowę centrum przetwarzania danych o powierzchni brutto 7200 m2 (2200 m2 powierzchni netto pod urządzenia IT) i przydziale mocy 8 MW. Firma planuje podpisać umowy z dostawcami energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych lub pozyskać certyfikaty potwierdzające pochodzenie energii z OZE. Dodatkowo zastosowane zostanie chłodzenie ze środowiska zewnętrznego, co przyczyni się do poprawy efektywności zużycia energii. Docelowo na kampusie powstaną 3 budynki o łącznej powierzchni netto 15 000 m2. Wraz z budową nowego centrum danych w Polsce DATA4 połączy je światłowodowymi łączami telekomunikacyjnymi z sieciami dostępnymi w Warszawie i w Europie, w tym z pozostałymi kampusami z Grupy DATA4, gwarantując tym samym możliwość dalszego rozwoju aktualnym klientom i przyczyniając się swobodnego przepływu danych.

– DATA4 to niezawodny partner w obszarze centrów przetwarzania danych, który oferuje klientom inteligentne i skalowalne rozwiązania. Nasza sieć doskonale skomunikowanych, odpornych na czynniki zewnętrzne i zrównoważonych środowiskowo centrów przetwarzania danych stanowi fundament cyfrowego rozwoju klientów w Europie – powiedział Olivier Micheli, prezes i dyrektor generalny DATA4 Group. – Polska, a w szczególności aglomeracja warszawska, dysponuje ogromnym potencjałem rozwoju cyfrowego i stanowi strategiczny węzeł dla połączeń między Europą Zachodnią, Wschodnią oraz Skandynawią. Obecność naszej firmy na polskim rynku to kolejny etap rozwoju, który umożliwi nam zapewnienie klientom innowacyjnej i zrównoważonej środowiskowo infrastruktury cyfrowej, spełniającej potrzeby w zakresie nowoczesnego hostingu i połączeń – dodał Olivier Micheli.

Według szacunków rok 2021 był jednym z najlepszych dla branży w Polsce pod względem wzmożonych inwestycji i szybkiego rozwoju. Z raportu PMR dotyczącego centrów danych „Rynek centrów danych w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026” wynika, że całkowita moc dostępna dla klientów na rynku komercyjnych usług centrów danych w Polsce w 2020 r. wynosiła blisko 89 MW, a w perspektywie sześciu lat wartość ta ma się podwoić i sięgnąć 181 MW. Nadal nie słabnie zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem centrów danych, co spowodowane jest decyzjami o budowie regionów chmurowych największych hiperskalerów (Google, Amazon, Microsoft), pandemią, pracą zdalną, zachowaniem ciągłości biznesu i przyspieszoną cyfrową transformacją firm. Do 2026 roku Polska może stać się jednym z liderów na rynku kolokacyjnych centrów danych w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Polska charakteryzuje się stabilną i prężną gospodarką o jednym z najwyższych wskaźników wzrostu gospodarczego w Europie. Lokalizacja naszego kraju w samym sercu Europy powoduje, że Polska jest niezwykle atrakcyjnym krajem dla europejskiej logistyki, transportu i telekomunikacji. Według raportu Tech Emerging Europe Advocates , Polska jest także jednym z najbardziej konkurencyjnych sektorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Jestem przekonany, że nasza inwestycja przyczyni się do jeszcze szybszego rozwoju rynku, a przy tym będzie stanowić atrakcyjną ofertę dla polskich firm myślących o cyfrowej transformacji – powiedział Adam Ponichtera, dyrektor oddziału DATA4 w Polsce. – Zapotrzebowanie na usługi centrów danych powinno szybko rosnąć, ponieważ już teraz niektórzy dostawcy usług chmurowych aktywnie wdrażają swoje usługi przetwarzania danych na poziomie regionalnym. Dotyczy to w szczególności gigantów usług chmurowych, takich jak Google, Amazon czy Microsoft – dodał Adam Ponichtera.

Centra danych jako filary nowoczesnego rozwoju przyczyniają się do rozwoju cyfrowej transformacji gospodarki i społeczeństw. Dążąc do minimalizowania wpływu technologii na środowisko i społeczeństwo, DATA4 wdraża pakiet działań pod nazwą DATA4Good, którego celem jest połączenie wzrostu gospodarczego ze zrównoważonym rozwojem, a cyfryzacji z dbałością o środowisko. DATA4 jest także sygnatariuszem Climate Neutral Data Center Pact (Paktu na rzecz neutralności klimatycznej centrów danych), do którego należy 25 operatorów i 17 stowarzyszeń branżowych. W ten sposób sektor dąży do uzyskania neutralności węglowej do roku 2030, wdrażając jednocześnie efektywność energetyczną, zakupy w pełni bezemisyjnej energii, a także realizując cele zużycia wody. Energia pozyskiwana do zasilania centrów danych DATA4 pochodzi ze źródeł odnawialnych lub jest rekompensowana energią pozyskiwaną w 100% ze źródeł odnawialnych.