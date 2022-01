Ebury otwiera biuro na Śląsku

Ebury otwiera biuro regionalne na Śląsku. Fintech od 2015 r. obsłużył ponad dwa tysiące przedsiębiorstw z całej Polski – firm nastawionych na zagraniczną ekspansję. W samych Katowicach zespół specjalistów współpracuje już z kilkudziesięcioma śląskimi spółkami. Ebury planuje dalszą rekrutację kandydatów nastawionych na karierę na międzynarodowych rynkach finansowych.

Katowicka siedziba Ebury działa od połowy stycznia br. Otwarcie biura na Śląsku, drugiego w Polsce, jest efektem strategii rozwoju geograficznego instytucji. W jej ramach fintech dąży do otwierania regionalnych biur w ośrodkach mających silne fundamenty gospodarcze i bardzo dobre perspektywy rozwoju – takich jak polskie Katowice, niemieckie Monachium i Frankfurt oraz australijskie Brisbane. Biura regionalne działają w ramach krajowych oddziałów Ebury, które jak dotąd obecne są w 24 aglomeracjach na całym świecie, między innymi w takich miastach jak Londyn, Paryż, Hong Kong, Sydney czy Dubaj.

Specjaliści Ebury na Śląsku współpracują z przedsiębiorstwami zarówno średniej wielkości i mniejszymi – z sektora MŚP – jak i dużymi oraz bardzo dużymi, wspierając je w obszarze rozliczeń międzynarodowych, finansowania handlu, transakcji walutowych oraz zarządzania ryzykiem walutowym.

– Szukaliśmy miasta o dużym potencjale, silnego gospodarczo, które umożliwi nam bycie bliżej importerów i eksporterów oraz poznawanie na miejscu ich potrzeb. Chcemy uzupełnić ich aktualne możliwości o nowe rozwiązania w zakresie bankowości transakcyjnej w wydaniu fintech – mówi Jakub Makurat z Ebury, dyrektor zarządzający Ebury na Polskę, Czechy, Słowację i państwa bałtyckie. – Ale Biuro Ebury w Katowicach ma ambicje nie tylko biznesowe. Stawiamy cały czas na edukację przedsiębiorców przez nasz cykl „Wypłyń na nowe rynki” oraz inne inicjatywy, w ramach których dzielimy się wiedzą i informacjami na temat finansowych aspektów handlu zagranicznego.

O wyborze Katowic na siedzibę biura regionalnego zdecydowały czynniki zarówno gospodarcze, jak i geograficzne. Gospodarcze – ponieważ śląskie zajmuje drugie miejsce (za regionem stołecznym) wśród województw wytwarzających polski PKB. Według wstępnych szacunków GUS za 2020 r. Śląsk odpowiada aż za 11,6% produktu krajowego brutto kraju. Geograficzne – ponieważ pod tym względem Katowice stanowią biznesową bramę zarówno do Niemiec, jak i do Czech, a te kraje eksperci Ebury zaliczają do najbardziej perspektywicznych dla polskiego handlu zagranicznego w najbliższych latach.

– Polsko-czeska wymiana handlowa pozostaje filarem dla wielu firm z naszego regionu, dlatego ścisła współpraca z oddziałem Ebury w czeskiej Ostrawie jest naszym atutem. Działamy globalnie, więc śląscy przedsiębiorcy dzięki nam otrzymają bezpośredni dostęp do kilkuset ekspertów nie tylko z regionu, lecz także pracujących na co dzień na innych kontynentach. Dzięki tej perspektywie wiemy, jak korzystny wpływ na marże i szybkość rozliczeń mają transakcje bezpośrednio np. w koronie, funcie, juanie czy w rublu – komentuje Tomasz Tomborowski, zarządzający śląskim biurem Ebury i związany z bankowością przedsiębiorstw od ponad 20 lat. – Do współpracy zapraszamy osoby związane z rynkami finansowych, które rozumieją tę szeroką perspektywę i są otwarte na pracę w międzynarodowym zespole.

Ebury jest globalną instytucją płatniczą, mającą status instytucji pieniądza elektronicznego. Należy do grupy Banco Santander, jednej z najsilniejszych europejskich grup finansowych. Obecnie oddziały Ebury znajdują się w 24 biurach na całym świecie, zlokalizowanych w 20 krajach. Fintech zatrudnia ponad 1 100 specjalistów. Firma umożliwia transakcje dla firm w ponad 130 walutach (m.in. chiński juan, rosyjski rubel, czeska i szwedzka korona, lira turecka, rupia indyjska, real brazylijski, tajski bat, meksykańskie peso). Prowadzi także konta dla firm w lokalnych walutach w ponad 20 krajach, w tym w Chinach, Kanadzie, Australii, na Węgrzech oraz w Wielkiej Brytanii.