Deflacja w Unii. FED bez zmian

Rezerwa Federalna postanowiła nie tylko nie zaskoczyć rynków, ale opublikować wskazówki na przyszłość mające nas tylko utwierdzić, że dużo się musi zmienić, by doszło do zmiany polityki. Wynagrodzenia w Polsce rosną powyżej oczekiwań.

FED niczym nie zaskakuje

Posiedzenie FED-u okazało się zgodne z oczekiwaniami. Rekordowo niskie stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie 0-0,25% do końca 2023 roku. Pojawił się co prawda haczyk w postaci rosnącej inflacji, ale już teraz zapowiedziano, że docelowy jej poziom to 2%. Dodano również, że czasowo dopuszczalne jest przekroczenie tego poziomu, gdyż chodzi o średni poziom tego wskaźnika. Inwestorzy wyraźnie spodziewali się dodatkowych działań w ramach pobudzania gospodarki, które nie nastąpiły. W rezultacie byliśmy świadkami umacniania się dolara.

Wynagrodzenia w Polsce

Poznaliśmy dzisiaj dane GUS na temat rynku pracy. Zatrudnienie w ujęciu rocznym spada o 1,5%, co było zgodne z oczekiwaniami analityków. Wynagrodzenia rosną z kolei o 4,1%, czyli 0,1% powyżej oczekiwań. W rezultacie mamy w Polsce średnią pensję na poziomie 5337 zł brutto. Mowa o przedsiębiorstwach zatrudniających przynajmniej 10 pracowników. Dane te nie miały większego wpływu na złotego, gdyż były niemal równe oczekiwaniom analityków.

Deflacja w Unii

Średni poziom inflacji w Unii Europejskiej wyniósł właśnie wg. danych Eurostatu -0,2%. Oznacza to, że mamy do czynienia z deflacją. Patrząc na sytuację w poprzednim kryzysie trudno nie zauważyć pewnego podobieństwa. Europie relatywnie łatwo przyszło ustabilizowanie gospodarki, problem był natomiast z przywróceniem jej na ścieżkę wzrostu i wyrwaniem z marazmu.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

13:00 – Wielka Brytania – decyzja w sprawie stóp procentowych,

14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl