Deloitte: Rady nadzorcze muszą zaangażować się w działania na rzecz klimatu

Stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze osiągnęło poziom najwyższy od co najmniej 800 tys. lat. To już ostatni moment, żeby zatrzymać spowodowane głównie działalnością człowieka zmiany klimatyczne. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte, w tym celu należy aktywnie zaangażować przedstawicieli biznesu. Tym samym, sprawy związane z ochroną środowiska powinny trafić na agendę rad nadzorczych i przedstawicieli zarządów. Deloitte wraz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainicjowali właśnie polską odsłonę projektu Chapter Zero, którego celem jest zwiększenie świadomości środowiskowej i wpływu biznesu na klimat wśród członków rad nadzorczych.

Chapter Zero Poland to pierwsza na rynku Europy Środkowo-Wschodniej odsłona powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne globalnej inicjatywy Climate Governance Initiative, która skupia członków rad nadzorczych oraz prezesów spółek. W Polsce do CGI przystąpiło Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stając się także organizatorem projektu Chapter Zero. Firma doradcza Deloitte jest natomiast jego globalnym partnerem merytorycznym.

– Debata o tym, co możemy zrobić, żeby nie doprowadzić do katastrofy klimatycznej towarzyszy nam codziennie. Jednak dobrze wiemy, że nie wystarczą dyskusje – potrzebujemy konkretnych i szybkich działań nie tylko ze strony rządu, ale również biznesu. To również nowe wyzwanie dla rad nadzorczych, które mogą wprowadzić zagadnienia dotyczące klimatu na forum zarządu i zadbać o to, żeby na stałe wpisać je w zarządzanie przedsiębiorstwem i decyzje strategiczne. W Deloitte obserwujemy i wspieramy najlepsze praktyki firm zakresie środowiska i pragniemy wesprzeć rady nadzorcze w budowaniu zaangażowania w transformację klimatyczną – mówi Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.

Klimatycznie zaangażowana rada nadzorcza

Do programu Chapter Zero Poland mogą zgłosić się członkowie polskich rad nadzorczych i zarządów, którzy chcą aktywnie angażować się w działania na rzecz klimatu, kształtować politykę firmy w tym zakresie oraz czerpać wiedzę z doświadczeń międzynarodowych. Zgłoszenia weryfikowane są przez komitet sterujący Chapter Zero Poland. To grono ekspertów w zakresie klimatu i przedstawicieli biznesu oraz członkowie rad nadzorczych kierujący pracami w ramach projektu.

– Dążenie do poprawy klimatu, aby było skuteczne, musi być obszarem zainteresowania wszystkich interesariuszy biznesu, w tym także rad nadzorczych. Tematyka związana z ryzykiem klimatycznym, raportowanie, konsekwencje finansowe wynikające z zaniechania energooszczędnych inwestycji, motywowanie menadżerów, muszą być omawiane na posiedzeniach rad nadzorczych. Osoby, które dołączą do Chapter Zero Poland chcielibyśmy wyposażyć w odpowiednie narzędzia i wiedzę w tym zakresie. Członkowie rad nadzorczych zobaczą, jakie rozwiązania można wykorzystać do sprostania wyzwaniom klimatycznym i do zaadresowania obecnych i przeszłych regulacji w tym obszarze. Będziemy prowadzić szkolenia, warsztaty, seminaria i spotkania z ekspertami z wiedzą sektorową. My, jako członkowie Rady Chapter Zero, podzielimy się również swoim doświadczeniem i wiedzą – mówi Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Członkini Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska.

Biznes w obliczu zmian

Zagadnienia poruszane w czasie szkoleń i warsztatów obejmować będą również tematy związane z wymogami prawnymi w zakresie klimatu. To m.in. ustalenia Banku Światowego dotyczące opłat za emisję gazów cieplarnianych. Do dwóch najpopularniejszych form należą podatki od emisji dwutlenku węgla oraz systemy handlu emisjami. Do tej pory na całym świecie wdrożono lub zaplanowano 64 inicjatywy, dzięki którym możliwe jest zastosowanie mechanizmów rynkowych do nałożenia na wysokoemisyjne sektory limity emisji gazów cieplarnianych, a w konsekwencji – przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Kolejnym narzędziem regulującym jest Europejski Zielony Ład, którego celem jest zrównoważona rewitalizacja gospodarek europejskich. Jego elementem są bardziej ambitne cele klimatyczne, które Unia Europejska wyznaczyła na lata 2030 i 2050. Pakiet działań obejmuje również zerowy poziom zanieczyszczeń, ochronę bioróżnorodności, dostarczanie czystej energii czy przejście na zrównoważoną mobilność.

– Zagadnienia klimatyczne to temat złożony, a zarazem niezwykle ważny, uniwersalny – dotyczy wszystkich branż i biznesów. Dlatego powinien być pilnie i powszechnie podejmowany przez członków rad nadzorczych. W Chapter Zero Poland wesprzemy ich w identyfikacji ryzyk i szans, jakie niesie zmieniający się klimat. Wskażemy również, jakie inwestycje w tym zakresie warte są uwagi. Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć efektywne strategie biznesowe uwzględniające kwestie środowiskowe i sprawnie implementować je w swoich organizacjach – mówi Dominika Bettman, członkini Rady Nadzorczej Santander Bank Polska, Prezeska Siemens Polska.