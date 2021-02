Divante przejmuje Brand Active

4 lutego 2021r. Divante, z giełdowej grupy OEX, nabyła 70 proc. udziałów spółki Brand Active, rzeszowskiej agencji tworzącej e-sklepy na Shopify, jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się platform sprzedażowych na świecie.

Dzięki przejęciu Divante poszerza ofertę o technologię oferowaną przez Shopify, a Brand Active uzyskuje dostęp do polskich i międzynarodowych klientów Divante. Shopify uzupełnia oferowane już przez Divante technologie jak m.in. Adobe Magento, commercetools, SAP, Shopware, Vue Storefront i Mirakl. Przez ostatni rok Divante i Brand Active współpracowały strategicznie z pozytywnym efektem, co pozwoli od razu uruchomić wspólną ofertę.

Jako Top of Mind eCommerce Company chcemy posiadać w ofercie każdą wiodącą technologię eCommerce. Shopify Plus staje się popularnym rozwiązaniem również wśród dużych firm ze względu na szybki czas wdrożenia oraz kompleksowość rozwiązań. Uważamy, że to jest perspektywiczny kierunek i dlatego umacniamy się w tym obszarze. – mówi Marcin Łaskawski, CEO Divante.

Brand Active powstało w 2016 roku i jako jedna z nielicznych agencji w Polsce zajmuje się wdrażaniem sklepów internetowych w oparciu o ekosystem Shopify. Firma oferuje również development PIM Akeneo, Comarch eSklep, Shoper Premium, UX/UI Design i marketing dla e-commerce. Jednak priorytetowym celem spółki jest dostarczanie technologii Shopify i Shopify Plus. Brand Active jest laureatem rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE w kategorii Rising Stars 2020.

Divante to wiodący e-commerce software house w Europie i wzór dla wielu technologicznych firm, dlatego jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, tym, że trafiamy pod ich skrzydła. Stawiamy na Shopify Plus i w tym kierunku będziemy nadal wzmacniać zespół. Planujemy również rozwój projektów Shopify w oparciu o Vue Storefront. Chcemy realizować kolejne wdrożenia e-commerce w Polsce oraz ekspansję na rynki zagraniczne a współpraca z Divante ma nam w tym pomóc. – mówi Marcin Rudzik, CEO, Brand Active

Shopify jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się platformą sprzedażową na świecie (aktualnie ponad 1.4 mln e-sklepów), natomiast Shopify Plus jako wersja enterprise dla dużych e-commerce rozwija się w tempie 30 proc. rocznie i jest częstą alternatywą do rozwiązań dedykowanych czy open source. Brand Active jako oficjalny Shopify Partner promuje i z powodzeniem wdraża tę technologię, w biznesach e-commerce.