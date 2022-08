Dlaczego analiza SEO strony jest istotna?

Przygotowując funkcjonalną stronę internetową, która ma pojawić się na czołowych pozycjach w wynikach popularnych wyszukiwarek, musimy pamiętać o kilku kwestiach. Jedną z najważniejszych jest analiza przygotowanej strony pod kątem nieprawidłowości. Brak, lub źle wykonana analiza może spowodować, że nasza strona internetowa nigdy nie rozwinie swojego potencjału.

Na czym polega analiza strony firmowej?

Analiza, czy też audyt strony firmowej polega na zebraniu odpowiednich danych, dotyczących elementów witryny, jak i dotychczas podjętych na niej działań (np. dodanych treści), w celu znalezienia tych, które nie spełniają swojej roli. Profesjonalna analiza SEO dla stron firmowych pozwoli sprawdzić między innymi prędkość uruchamiania się danej witryny www, jakość UX (User Experience), czyli poziom satysfakcji użytkownika podczas przeglądania naszej witryny, czy też przekonać się, jak dana strona prezentuje się na urządzeniach mobilnych.

Podczas analizy strony firmowej sprawdzony zostanie każdy element strony internetowej, który ma wpływ na skuteczność SEO. Skontrolowane zostaną więc dotychczasowe działania, jeśli chodzi o link building, czy dobór słów kluczowych, sprawdzony zostanie również jej kod źródłowy. Przeprowadzenie profesjonalnej analizy SEO strony internetowej pozwoli wskazać jej mocne oraz słabe punkty. Umożliwi także optymalizację witryny, czyli – w dużym skrócie – naprawienie rozpoznanych usterek i poprawę jakości elementów umieszczonych na stronie.

Korzyści z analizy strony firmowej

Istnieje naprawdę bardzo wiele korzyści audytu strony internetowej. Jest to związane z faktem, że usługa ta jest po prostu niezbędna w każdej skutecznej kampanii SEO. Wymienić można między innymi:

odnalezienie kluczowych błędów, mogących zaważyć o niskiej pozycji naszej strony WWW w rankingach wyszukiwania;

poznanie mocnych i słabych stron naszego serwisu;

możliwość odpowiedniego zaplanowania dalszego rozwoju strony i podjęcia konkretnych kroków w celu poprawienia jej jakości;

wzrost zainteresowania stroną (po jej optymalizacji).

Analizę strony warto powierzyć profesjonalnej agencji SEO – posiada ona bowiem dostęp do wszelkich niezbędnych narzędzi.

Dlaczego analiza SEO strony internetowej jest ważna z punktu widzenia firmy?

Analiza (oraz następująca po niej optymalizacja) strony firmowej jest absolutną podstawą wszelkich technik SEO. To od jej skuteczności zależy bowiem w bardzo dużej mierze, jaką pozycję zajmie nasza witryna w wynikach wyszukiwania. Algorytmy oraz boty indeksujące największych wyszukiwarek (takich jak np. Google) również zwracają uwagę na wszelkie czynniki sprawdzane podczas analizy strony WWW. To zaś, jak ocenią ich jakość, ma olbrzymi wpływ na to, jak wysoko (lub nisko) pozycjonowana zostanie nasza strona. Oczywiście, im wyższa pozycja w wynikach wyszukiwania, tym większa szansa, że zauważą nas klienci i partnerzy biznesowi.

W przypadku firm jakość strony internetowej często postrzegana jest jako swoista wizytówka danego przedsiębiorstwa. Jeśli więc nawet, pomimo dużej liczby niedociągnięć, klienci odnajdą naszą stronę www, mało prawdopodobne jest, że zostaną na niej przez dłuższy okres czasu. Strona będzie bowiem po prostu mało responsywna i niewygodna w korzystaniu – a w związku z kiepską jakością strony internetowej, użytkownicy wyrobić sobie mogą także negatywną opinię na temat naszej marki.