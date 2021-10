Dlaczego warto skorzystać z punktów nadania i odbioru paczek?

Branża kurierska nieustannie się rozwija, zapewniając swoim klientom coraz większe możliwości w zakresie nadawania oraz odbierania przesyłek. Zarówno sprzedawcy, jak i odbiorcy mogą liczyć na szeroki wachlarz praktycznych rozwiązań oraz udogodnień ze strony innowacyjnych firm kurierskich, które dążą do tego, aby zagwarantować jak najwyższą wygodę obsługi oraz skuteczność dostawy. Jednym z rozwiązań, które doskonale sprawdzają się w praktyce, są specjalne punkty nadania i odbioru paczek. W jaki sposób funkcjonują i dlaczego warto z nich korzystać? Wyjaśniamy w naszym artykule.

Wygodne nadawanie i odbieranie przesyłek dla każdego

Punkty nadawania paczek skierowane są nie tylko do klientów biznesowych, ale również do osób prywatnych, które chcą wysłać paczkę na terenie kraju, ale też za granicę. Tego rodzaju punkty często są zintegrowane ze sklepami lub miejscami usługowymi, ale czasami są to samodzielnie punkty, należące do określonej firmy kurierskiej. Zaletą ich istnienia jest możliwość wygodnego nadawania lub odbierania przesyłek w dogodnym dla siebie momencie, np. wcześnie rano lub w godzinach wieczornych, po zakończeniu pracy. Wiele punktów funkcjonuje do późnych godzin, dzięki czemu mogą z nich korzystać nawet bardzo zapracowane i zabiegane osoby. Jedną z firm kurierskich, która wprowadziła to rozwiązanie już wiele lat temu, jest GLS. Obecnie firma posiada punkty nadania i odbioru (Szybka Paczka/ ParcelShop) w wielu lokalizacjach w całej Polsce, nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach. Bez względu na to, gdzie mieszkasz, możesz wygodnie wysyłać i odbierać swoje paczki w punktach GLS.

Dlaczego warto korzystać z punktów nadania i odbioru GLS?

Jeśli jesteś prywatnym sprzedawcą internetowym lub dopiero rozpoczynasz swoją działalność i wysyłasz stosunkowo małą liczbę paczek, optymalne rozwiązanie dla Ciebie to punkty nadania GLS. Nadanie paczki krajowej lub zagranicznej w punkcie jest bardzo proste, a ceny dostawy przystępne. W lokalizacjach znajdują się etykiety adresowe dostępne dla nadawców. Na stronie internetowej GLS można zapoznać się ze szczegółowym cennikiem wysyłki paczki do odbiorcy w Polsce, jak również w innych krajach. Ceny uwarunkowane są regionem dostawy, a także wymiarami paczki.

Jak można wysyłać paczki z punktów GLS?

Punkty nadawania GLS oferują kompleksowe usługi kurierskie dla osób prywatnych oraz właścicieli firm, którzy wysyłają niewielkie liczby paczek. Aktualnie w całej Polsce znajduje się już ponad 2500 punktów GLS, spośród których większość posiada miejsca parkingowe. Znajdują się one w dogodnej lokalizacji i funkcjonują przynajmniej w godzinach 10:00 – 18:00 w dni robocze, a niektóre są czynne również do późnych godzin wieczornych. Dzięki temu możesz nadać lub odebrać swoją przesyłkę w dogodnym dla Ciebie terminie, bez względu na to, w jakich godzinach pracujesz. Najbliższe punkty GLS wraz z ich dokładną lokalizacją oraz godzinami funkcjonowania znajdziesz łatwo poprzez wyszukiwarkę, znajdującą się na stronie internetowej GLS. Przed udaniem się do punktu nadania dokładnie wymierz oraz zważ przesyłkę, aby upewnić się, że nie przekracza ona maksymalnych dopuszczalnych parametrów. W punktach Szybkiej Paczki/ParcelShop możliwe jest nadanie przesyłki o maksymalnej wadze 31,5 kg oraz sumie obwodu i najdłuższego boku nie przekraczających 300 cm. Każdą paczkę przydziela się do określonej kategorii wymiarowej, która warunkuje cenę wysyłki. Upewnij się też, czy produkty, które wysyłasz, są zgodne z naszym Regulaminem. Zabronione jest zwłaszcza wysyłanie paczek z materiałami łatwopalnymi i wybuchowymi, jak również: papierosów, tytoniu oraz alkoholu.

Bezpieczeństwo paczek

Chcesz, aby Twoja paczka dotarła do odbiorcy bezpiecznie i w całości? Pamiętaj, że wpływ na to ma nie tylko sam kurier, ale przede wszystkim sposób zapakowania przesyłki. Wybierz dla swojej paczki solidne opakowanie, zadbaj o dokładne jego wypełnienie. Upewnij się, że zawartość paczki jest dobrze zabezpieczona przed uszkodzeniem podczas transportu. Całość starannie oklej taśmą, a na koniec umieść na przesyłce etykietę adresową. Dbając o dokładne zapakowanie paczki zyskasz pewność, że dotrze ona do adresata w nienaruszonym stanie, co przełoży się na jego zadowolenie z dokonanego zakupu.

Odbieranie przesyłek z GLS

Firma GLS zadbała o to, aby nie tylko nadawanie, ale również odbiór paczki był łatwy i wygodny. W sytuacji, kiedy nikogo nie ma w domu, przesyłka zostanie skierowana do najbliższego punktu odbioru. Odbiorca zostaje poinformowany o umieszczeniu paczki w określonym punkcie za pośrednictwem awizo oraz wiadomości SMS. Gdy w okolicy nie ma punktu Szybkiej Paczki/ParcelShop, a przesyłka nie może zostać pozostawiona w sąsiedztwie, GLS podejmuje drugą próbę doręczenia pod wskazany przez nadawcę adres. Dopiero wtedy, gdy druga próba doręczenia okaże się nieskuteczna, paczka wróci do filii. Aby zapewnić adresatowi wygodny odbiór paczki, GLS oferuje różne możliwości przekierowania przesyłki, np. doręczenie do wybranego punktu Szybkiej Paczki/ParcelShop, dostawę na nowy adres wskazany przez odbiorcę, odbiór własny z oddziału GLS.