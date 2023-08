Dlaczego wypożyczalnia sprzętu budowlanego to świetne rozwiązanie dla nowych firm? Musisz to wiedzieć!

W 2023 roku trudno wskazać produkty, które tanieją. Sprzęt budowlany również wpisuje się w ten trend i można tu raczej mówić o sporych podwyżkach, które dają się przedsiębiorcom coraz bardziej we znaki. To szczególne wyzwanie zwłaszcza dla młodych firm, które dopiero budują swoją pozycję w branży. Na szczęście można w prosty sposób ograniczyć wydatki w przedsiębiorstwie!

Zakup lub leasing? Rozważ wynajem maszyn budowlanych!

Mimo tego, że pandemia, a także inflacja i wszechobecna drożyzna dała się we znaki wielu podmiotom gospodarczym w naszym kraju, to wciąż można stwierdzić, że firmy budowlano-remontowe to jedno z ważniejszych kół zamachowych gospodarki.

Wykonują one około 50% wszystkich tego typu prac w Polsce i znacząco wyprzedzają jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin, starostwa, jednostki zależne, np. służby komunalne), które świadczą zaledwie 25% takich usług. Gospodarstwa domowe, z wynikiem 18%, zamykają podium.

Co przemawia za najmem? Przede wszystkim niewielkie koszta. Można odwołać się tutaj do prostego przykładu. Mikrokoparka może kosztować nawet i 70-90 tys. PLN. A to tylko jeden z pojazdów, który obowiązkowo musi być na wyposażeniu firmy, która chce liczyć się w przetargach. Można ją jednak „zdobyć” o wiele taniej – wystarczy skorzystać z usług Drial.

Jaki sprzęt budowlany oferują najlepsze firmy na rynku?

Jako właściciel firmy docenisz go za co najmniej kilka różnych cech. Przede wszystkim, są to maszyny nowe lub w miarę nowe, serwisowane przez zawodowców, a dzięki temu utrzymywane w bardzo dobrym stanie technicznym.

To jednak nie wszystko. Najlepsze firmy na rynku, jak Drial, są w stanie zapewnić Ci:

transport wynajętych maszyn bezpośrednio na plac budowy,

późniejsze odebranie ich, gdy pojazdy nie będą Ci już potrzebne,

dostęp do pojazdów zamiennych, gdyby wynajęty egzemplarz uległ awarii.

Kiedy zamówione urządzenie dotrze na miejsce?

To kolejny obszar, gdzie wyraźnie rysuje się przewaga tych najlepszych wypożyczalni. Wyróżnia je m.in. to, że nie mają one jednego „magazynu centralnego”, ale raczej równomiernie rozłożone po całym kraju placówki, dzięki czemu zamówione przez Ciebie pompy, koparki czy podnośniki, dotrą bardzo szybko!

Przykładowo punkty Drial znajdziesz w: Białymstoku, Legnicy, Gdańsku, Lublinie, Płocku, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu czy w Krakowie. Bez względu na to gdzie mieszkasz i gdzie oferujesz swoje usługi, najwyższej jakości sprzęt może dotrzeć do Ciebie bardzo szybko.

Czy wynajem opłaca się także w ujęciu podatkowym?

Chociaż Polski Ład wprowadził wiele zmian w obowiązującym w naszym kraju systemie podatkowym, to wciąż można odliczyć VAT od wybranych usług najmu. W przypadku wynajmu maszyn można odwołać się do artykułu 86 ustawy o VAT – jeśli wyposażony pojazd ma związek m.in. z inwestycją lub remontem, to podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

Jak widzisz, zalet wynikających z wynajmu maszyn budowlanych może być naprawdę sporo. Wystarczy, że zaufasz sprawdzonej, godnej zaufania firmie, jak Drial. Pracujący tam profesjonaliści przeprowadzą Cię przez cały proces najmu, a także pomogą Ci wybrać dokładnie takie urządzenie, które najlepiej sprawdzi się w konkretnych pracach, przy których ma pracować – bez względu na to, czy będzie to wielki podnośnik wykorzystywany na hali magazynowej, czy agregat prądotwórczy, który ma Ci pomóc podczas budowy domu.