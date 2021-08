DO OK podsumowuje pierwsze półrocze 2021 roku

DO OK SA, notowana na NewConnect firma specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych, w pierwszym półroczu br. wypracowała 5,58 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 11 proc. r/r. Jednocześnie, w raportowanym okresie DO OK zwiększyło koszty działalności operacyjnej, co wpłynęło na wynik netto spółki. Spółka zakłada, że odnotuje zyski z obecnie realizowanych projektów w III i IV kwartale br.

W pierwszym półroczy 2021 r. DO OK wypracowało 5,58 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wobec 5 mln zł w analogicznym okresie 2020 r.

Spółka prognozuje, że odnotuje w trzecim i czwartym kwartale 2021 r. zwroty z realizowanych obecnie projektów, w szczególności z kontraktów z klientami z Danii, Norwegii, Holandii i Estonii.

– Osiągnięte w pierwszym półroczu br. przychody netto ze sprzedaży na poziomie 5,58 mln zł są w naszej ocenie satysfakcjonujące. W drugim kwartale odnotowaliśmy istotną inflację wynagrodzeń – o około 15 proc., co związane jest z obecną sytuacją makroekonomiczną. W tym czasie nie implementowaliśmy nowych stawek dla naszych obecnych klientów, jednak zastosujemy wyższe stawki na kontraktach od kolejnego kwartału– mówi Dmitrij Żatuchin, prezes DO OK.

DO OK w drugim kwartale rozpoczęło optymalizację organizacji w dziale odpowiadającym za wytwarzanie oprogramowania. Wzmocniono także kadrę o sprzedawców na rynkach nordyckich. Firma zrekrutowała także nowych trzynastu inżynierów i pięciu specjalistów na inne stanowiska. W czerwcu spółka uzyskała akceptację oferty dla norweskiego partnera o wartości 0,54 mln zł na wykonanie systemu i aplikacji do sterowania inteligentnymi urządzeniami grzewczymi. W maju podpisano umowę z duńską firmą na rozwój aplikacji mobilnej. Przychody ze sprzedaży z tego projektu mogą wynieść około 0,8 mln zł do końca 2021 r. Obecnie DO OK pracuje na rzecz 13 klientów, a 90 proc. obrotów spółki generowane jest przez współpracę z zagranicznymi podmiotami.

DO OK zakłada, że pierwsze zwroty z inwestycji w zmiany organizacyjne i strategii sprzedaży, odnotuje. w trzecim i czwartym kwartale br.

– Ostatnie miesiące były czasem, w którym koncentrowaliśmy się na pozyskiwaniu nowych leadów sprzedażowych, z których kilka przerodziło się w nowe umowy. Zrekrutowaliśmy nowych pracowników i widzimy już wymierne korzyści w tym zakresie – możemy bowiem angażować się w coraz to ciekawsze i większe projekty – mówi Dmitrij Żatuchin.

W lipcu DO OK uzyskała pozytywnie audyty ISO 9001 (jakość) i ISO 27001 (bezpieczeństwo danych), dzięki certyfikacji spółka stała się jednym z niewielu software house’ów w Polsce posiadającymi takie standardy. Od początku lipca firma uzyskała status partnera zarządzanego przez Microsoft (ISV).