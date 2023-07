Dobra koniunktura w USA pomaga dolarowi. Kryptowaluty w kryzysie

Rosnące ceny ropy przekładają się na ceny paliw. W hurcie ostatni raz tak drogo było 20 kwietnia. Lepszy indeks koniunktury z USA pomaga dolarowi. Na rynku kryptowalut znów zamieszanie.

Ropa najdroższa od kwietnia

Notowania ropy naftowej idą w ostatnich czasach zdecydowanie w górę. Jesteśmy już 10 dolarów na baryłce w górę od dołków z czerwca. Tak silny wzrost może przełożyć się na spowolnienie tempa spadku inflacji. Co powoduje, że surowiec drożeje? Powodów jest kilka. Analitycy wskazują na wychodzenie Chin ze spowolnienia pocovidowego. Do tego spadki stanów zapasów w USA w ostatnich danych i działania OPEC. Łącznie daje to spory potencjał na dalsze śrubowanie cen. Nie bez znaczenia jest to, że już mówi się o obniżaniu stóp procentowych. Tańszy kredyt może przełożyć się na większą aktywność gospodarczą. Już dzisiaj o 22:40 zobaczymy dane w sprawie zmian zapasów paliw w USA, co może wpłynąć na ten rynek.

Indeksy koniunktury

Odczyty indeksów PMI to jeden z tych wskaźników, które pokazują jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w przyszłości. Badania ankietowe mają swoje wady, ale mają też zaletę, jest to możliwość przewidywania przyszłości. Wczorajsze dane mówią, że przyszłość dla strefy euro jest słabsza niż dotychczas sądziliśmy. Co ciekawe dość niespodziewanie lepiej wypadł przemysł w USA. Usługi co prawda uzyskały słabszy wynik, ale przemysł amerykański to jedyny z głównych odczytów, które pozytywnie zaskoczyły rynki. To między innymi dlatego dolar znów zyskuje względem euro. Właśnie dlatego wczoraj, mimo umacniania się złotego względem euro, kurs dolara względem złotego był najwyższy od niemal dwóch tygodni.

Zamieszanie na kryptowalutach

Jeszcze wczoraj pisaliśmy o testowaniu przez Bitcoina wielotygodniowych minimów. Kilka godzin po publikacji doszło w końcu do ich przełamania. W tle mamy jeszcze przygody Binance z amerykańskim nadzorcą. Z jednej strony na razie giełda wychodzi z nich obronną ręką. Trzeba jednak brać pod uwagę, że administracje państwowe bardzo nie lubią, jak się z nimi walczy. W rezultacie można oczekiwać, że nawet jeżeli tę rundę wygrają przedstawiciele świata kryptowalut, to może dojść do zmian reguł gry. W rezultacie zmian obecne zwycięstwa mogą okazać się niewiele warte. To prawdopodobnie dlatego inwestorzy ograniczają swoje angażowanie. Nie brakuje też głosów, że to nowa kryptowaluta worldcoin Sama Altmana, twórcy Open AI, zaczyna zagarniać swój kawałek tortu kosztem innych.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

12:00 – Wielka Brytania – wskaźnik zamówień wg. CBI,

14:00 – Węgry – decyzja w sprawie stóp procentowych,

16:00 – USA – Indeks Zaufania Conference Board.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl