„Dobre” dane z Polski

Kolejny dzień i kolejne odczyty z Polski pokazujące lepsze wyniki, niż oczekiwali analitycy. Problem w tym, że jest to głównie zasługa pesymistycznego podejścia, a nie naprawdę dobrych danych z kraju.

Sprzedaż detaliczna również rośnie

Po wczorajszych dobrych danych na temat produkcji przemysłowej dzisiaj poznaliśmy dane na temat sprzedaży detalicznej. Tutaj widzimy wzrost o 0,5% powyżej oczekiwań, co teoretycznie jest dobrym wynikiem, ale patrząc na ilość pieniędzy pompowanych z budżetu wynik 2,7% nie może być uznany za imponujący. Poznaliśmy również rezultat produkcji budowlano-montażowej. Tutaj mamy spadek o 9,8%, ale jest to mniejszy spadek od oczekiwań. Jest to podobna sytuacja, niby wynik lepszy od oczekiwanego, ale jego poziom nie napawa optymizmem. Wczoraj złoty odzyskał część strat i dzisiaj zbliża się do poziomu 4,55 względem euro.

Inflacja na Wyspach

Dzisiaj od rana poznaliśmy zmianę cen w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z oczekiwaniami ceny rosną o 0,5%. Jest to poziom uważany powszechnie za dość niski i raczej dąży się, nawet w przypadku wysoko rozwiniętych państw, do rezultatów w okolicach 2%. Co ciekawe, funt po tych danych zyskuje na wartości, ale równie dobrze może to być korekta ostatnich spadków.

Dobre dane z rynku nieruchomości w USA

Za oceanem pomimo trwającego kryzysu w dalszym ciągu branża budowlana ma się bardzo dobrze. Wydano 1,553 mln pozwoleń na budowę domów, z czego ruszyło 1,415 miliona. Nie wiadomo, na ile jest to kwestia realnej kondycji gospodarki, a na ile zmiany priorytetów wywołanych przez COVID-19, gdzie nagle w perspektywie spędzania większej ilości czasu w domu, własny kąt stał się jeszcze ważniejszy.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych danych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl