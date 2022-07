Dobre pierwsze półrocze dla Orange Polska. Firma podwyższa całoroczną prognozę przychodów

Wyniki Orange Polska za drugi kwartał potwierdzają, że firma potrafi szybko dostosować się do wymagającego otoczenia. Przychody wzrosły o 3,4%, a rentowność operacyjna EBITDAaL o 5,6% rok do roku. Bardzo dobre wyniki finansowe i komercyjne wraz z konsekwentnym ograniczaniem kosztów zrównoważyły wpływ niekorzystnych czynników, m.in. rosnących cen energii. Orange Światłowód zyskał 66 tysięcy użytkowników, stabilnie rośnie liczba klientów pakietów Orange Love, przybyło ponad 100 tysięcy klientów abonamentowych głosowych usług mobilnych. Zapotrzebowanie firm na cyfrowe rozwiązania przełożyło się na niemal 30% wzrost przychodów z ICT.

– Atrakcyjna oferta, świetna jakość usług i zaangażowanie zespołu przełożyły się na bardzo dobre wyniki Orange Polska w drugim kwartale i całym pierwszym półroczu. Pomimo wyzwań związanych z inflacją i rosnącymi cenami energii, dobry rezultat pierwszego półrocza pozwala nam podtrzymać nasze ambicje dotyczące wzrostu rentowności, i podnieść prognozę dla przychodów. Przed nami kolejne miesiące wytężonej pracy w warunkach presji inflacyjnej i wzrostu kosztów energii, jednak jestem przekonany, że podążając ścieżką zakreśloną w strategii .Grow, zrealizujemy te ambitne plany – powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

Jednym z kluczowych filarów strategii biznesowej Orange Polska jest odpowiedzialność wobec otoczenia, w którym działa – środowiska naturalnego i społeczności. W pierwszym półroczu tego roku Orange Polska wykonał kolejny istotny krok, zbliżający firmę do realizacji zobowiązań klimatycznych. Dzięki długoterminowym kontraktom zakupu energii ze źródeł odnawialnych (tzw. PPA), a także dalszemu zmniejszaniu konsumpcji energii elektrycznej, emisje CO2 operatora zmniejszyły się w pierwszych 6 miesiącach roku aż o 15% w porównaniu do tego samego okresu 2021 roku. Względem pierwszej połowy roku bazowego 2015 zostały natomiast zredukowane już o 33%. Tym samym, Orange Polska jest za półmetkiem na drodze do realizacji swojego celu na rok 2025, który zakłada ograniczenie emisji o 65% w porównaniu do 2015.

Odpowiedzialność to także wykorzystanie kompetencji i zasobów firmy by pomóc tym, którzy uciekają do Polski przed wojną w Ukrainie. Od jej wybuchu Orange Polska udzielił schronienia około 700 osobom. Rozdano ponad 600 tysięcy starterów prepaid z darmowymi usługami operatora, ułatwiających uchodźcom kontakt z bliskimi. Dzięki współpracy Fundacji Orange z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, uruchomione zostały specjalne dyżury w ramach infolinii 116 111 w językach ukraińskim i rosyjskim, aby pomoc psychologiczna była łatwo dostępna dla ukraińskich dzieci i młodzieży.

Przybywa klientów wszystkich kluczowych usług. W zasięgu Orange Światłowodu już 6,5 mln domów

Nowoczesne usługi telekomunikacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Sprostanie obecnemu zapotrzebowaniu jest możliwe dzięki wielomiliardowym inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę poczynionym do tej pory, w tym ok. 4 mld złotych wydanych od 2015 roku na budowę infrastruktury światłowodowej. W kolejnych miesiącach i latach kluczowym obszarem inwestycji Orange Polska będzie rozwój sieci mobilnej. Firma będzie też zainteresowana uczestniczeniem w nowych projektach budowy sieci światłowodowych, współfinansowanych ze środków unijnych.

W drugim kwartale 2022 roku Orange Światłowód zyskał 66 tysięcy użytkowników, co przekłada się na wzrost łącznej liczby klientów tej usługi o niemal 30% rok do roku. Rośnie także jej dostępność – możliwość skorzystania z superszybkiego internetu światłowodowego ma już 6,5 mln gospodarstw domowych w kraju, o ponad 1 milion więcej niż rok wcześniej. W samym tylko 2 kwartale tego roku zasięg tej usługi zwiększył się o ponad 320 tysięcy gospodarstw domowych, głównie za sprawą współpracy z operatorami hurtowymi, w tym także spółką Światłowód-Inwestycje.

Z pakietu usług dla domu Orange Love korzysta już 1,58 mln klientów, o 4% więcej rok do roku. Liczba klientów abonamentowych mobilnych usług głosowych sprzedawanych poza pakietami również zwiększyła się w ciągu roku o 4%, w samym drugim kwartale przybyło ich 103 tysiące.

Dzięki podejściu „więcej za więcej” w tworzeniu ofert, coraz większej liczbie klientów korzystających ze światłowodu rośnie przychód na jednego klienta (ARPO) w kluczowych liniach produktowych. Pozytywnie na ten wskaźnik wpłynął również powrót klientów do podróżowania po dwóch latach ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.

Bardzo dobre wyniki finansowe pozwalają podwyższyć całoroczną prognozę przychodów

Przychody Orange Polska wzrosły w 2 kwartale o 3,4 % w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. To przede wszystkim efekt bardzo dobrych wyników z kluczowych usług telekomunikacyjnych (wzrost przychodów o 7% rok do roku) oraz z usług ICT dla biznesu (wzrost przychodów o 29% rok do roku). Wraca także popyt na urządzenia. Po nieco słabszym początku roku, przychody z tego segmentu wzrosły w drugim kwartale o 10% rok do roku. Łącznie w całym pierwszym półroczu przychody firmy wzrosły o niemal 2%.

Rentowność operacyjna EBITDAaL w 2 kwartale była wyższa o 5,6% rok do roku, a łącznie w całym pierwszym półroczu wzrost EBITDAaL sięgnął 3,8%. Dobre wyniki komercyjne, wyższa marża bezpośrednia, a z drugiej strony ograniczanie kosztów pośrednich działalności firmy, pozwoliły zrównoważyć około 70-procentowy wzrost kosztów energii w pierwszym półroczu.

Poprawiająca się rentowność operacyjna przełożyła się także na zysk netto, który w pierwszym półroczu wzrósł o niemal 140% rok do roku. Bardzo dobre wyniki w całym pierwszym półroczu pozwalają podwyższyć prognozę całorocznych przychodów z oczekiwanego wcześniej niewielkiego spadku do niewielkiego, jednocyfrowego wzrostu.

Jednocześnie firma podtrzymuje całoroczne przewidywania dotyczące EBITDAaL, czyli wynik na poziomie roku 2021 lub niewielki wzrost. Oczekuje jednak, że wzrost jest w jej zasięgu.