Wyniki I półrocza w XTB: 480 mln zł zysku i poprawa rentowności

Skonsolidowany zysk netto w I półroczu 2022 r.: 480,0 mln zł, o 638,4% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku

Ponad 100 tysięcy klientów pozyskanych w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2022 roku

Wzrost wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD o 53,6% r/r – z 1,99 mln do 3,05 mln lotów

Zwiększenie rentowności na lota o 125%

XTB opublikowało właśnie wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku. W tym okresie XTB wypracowało zysk netto w wysokości 480 mln zł, który był o 638,4% wyższy niż w I półroczu 2021 roku, ale również wyższy o 63,6% od rekordowego w historii firmy wyniku I półrocza 2020 roku, kiedy wyniósł on 293,4 mln zł. Istotnymi czynnikami wpływającymi na poziom wyników XTB były utrzymująca się wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych, spowodowana m.in. ciągle napiętą sytuacją geopolityczną oraz systematycznie powiększana baza klientów.

W I półroczu 2022 roku XTB wypracowało zysk netto na poziomie 480,0 mln zł wobec 65,0 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody z działalności operacyjnej zanotowane w I półroczu 2022 roku osiągnęły wartość 836,2 mln zł, co oznacza wzrost o 245% wobec I półrocza 2021 r. Z kolei koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 267,3 mln zł (w I półr. 2021 r.: 163,3 mln zł).

W II kwartale 2022 roku XTB pozyskało 45,7 tys. klientów, co w połączeniu z 55,3 tys. nowych klientów w I kwartale daje łącznie ponad 101 tys. nowych klientów na koniec czerwca. Tym samym w obu kwartałach firma zrealizowała deklaracje zakładające pozyskanie średnio co najmniej 40 tys. klientów kwartalnie. W II kwartale 2022 roku łączna liczba klientów przekroczyła granicę pół miliona, osiągając 525,3 tys. na koniec czerwca. Na szczególną uwagę zasługuje też wzrost średniej liczby aktywnych klientów. W I półroczu wyniosła ona 149,8 tys. w porównaniu z 105 tys. w I półroczu poprzedniego roku i 112 średnio w całym 2021 r. Przełożyło się to na zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażonego w lotach – w I półroczu wyniósł on 3,05 mln transakcji wobec 1,99 mln w analogicznym okresie 2021 roku (wzrost o 53,6%). Rentowność na lota zwiększyła się z kolei o 125%. O 16,2% (z 1,6 mln zł w I

półroczu 2021 roku do 1,95 mld zł w I półroczu 2022 r.) wzrosła również wartość depozytów netto klientów.

Nasze wyniki w połowie roku pokazują, że utrzymujemy trend rozwojowy, jeśli chodzi o nasz biznes. Nieustannie powtarzamy, że podstawą naszej strategii jest budowa bazy klientów i dostarczanie naszym klientom najwyższej jakości technologii i usług. Systematyczne powiększanie bazy sprawia, że odnotowujemy wzrost liczby zawieranych transakcji a tym samym wzrost przychodów. Utrzymująca się w II kwartale zmienność na rynkach przełożyła się w efekcie na większą rentowność – komentuje Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

Jeśli chodzi o przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie, to w I półroczu 2022 r. najbardziej zyskowne były CFD oparte na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych sięgnął 48,9%. To konsekwencja dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych o amerykański indeks US 100, niemiecki indeks akcji DAX(DE30) czy też amerykański indeks US 500. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na towarach. Ich udział w strukturze przychodów w I półroczu 2022 r. wyniósł 34,8%. Najbardziej zyskownymi instrumentami w tej klasie były CFD oparte na notowaniach surowców energetycznych: gazu ziemnego i ropy naftowej oraz złota. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 13,4% wszystkich przychodów, gdzie najbardziej dochodowymi instrumentami finansowymi w tej klasie były oparte o parę walutową EURUSD.

Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2022 r. ukształtowały się na poziomie 267,3 mln zł i były o 104 mln zł wyższe w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku (163,3 mln zł w I półroczu 2021 r.). Najistotniejszą pozycją były koszty marketingowe wynikające z rozpoczętych w I kwartale i kontynuowanych w II kwartale kampanii marketingowych. Rozwój firmy wiąże się też ze wzrostem zatrudnienia, co przełożyło się na wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych o 33,8 mln zł.

Nasze dobre wyniki dotyczące pozyskiwania nowych klientów w połączeniu z ekspansją na wielu rynkach utwierdzają nas w przekonaniu, że XTB jest na dobrej drodze do ścisłej światowej czołówki firm inwestycyjnych. Budowa globalnej marki wymaga jednak intensywnych działań nie tylko produktowych oraz technologicznych ale również promocyjnych, na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni. Dlatego będziemy kontynuować nasze kampanie marketingowe promujące oferowane przez nas rozwiązania inwestycyjne oraz narzędzia, które ułatwiają wejście w świat inwestycji: od rozwijanej pod kątem oczekiwań klientów platformy, poprzez codzienne analizy rynkowe po liczne materiały edukacyjne. Uzupełnieniem naszych działań są zmiany w ofercie, będące odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na rynku i oczekiwania klientów – komentuje Omar Arnaout.