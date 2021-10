Dolar amerykański skorzystał na rosnącej nerwowości na rynkach

Ten tydzień był stosunkowo ubogi jeśli chodzi o kluczowe dane makroekonomiczne. Uwaga rynków skupiła się na ogólnym rozwoju w gospodarce światowej. Ten obecnie sprzyja głównie walutom bezpiecznym, których głównym reprezentantem jest dolar amerykański. W tym tygodniu USD znacząco się umocnił. Rynki stają się bowiem coraz bardziej nerwowe z powodu utrzymujących się problemów po stronie podaży, które sprawiają, że cena towarów i energii rośnie. Ponadto istnieją obawy, że problemy te będą miały charakter długoterminowy i negatywnie wpłyną na dalsze ożywienie gospodarcze. W tej sytuacji ruch kieruje się przede wszystkim w stronę bezpiecznych walut, jak wspomniany dolar.

Dodatkowo, walucie amerykańskiej sprzyja fakt, że wysoka inflacja prawdopodobnie skłoni Fed w najbliższej przyszłości do ogłoszenia ograniczenia luzowania ilościowego i podniesienia stóp procentowych w przyszłym roku. Pogląd ten potwierdzają wypowiedzi niektórych jego przedstawicieli, w tym prezesa Fed, J. Powella.

Spośród walut regionalnych na uwagę zasługuje korona czeska. Wzmocniła się po tym, jak CNB podniósł stopy procentowe o więcej niż oczekiwano. Bazowa stopa procentowa wzrosła z 0,75% do 1,5%. Kurs złotego do euro nie zmienił się znacząco w tym tygodniu i w piątek rano był na poziomie 4,59 PLN/EUR. W stosunku do dolara kurs PLN/USD nawet przekroczył na chwilę poziom 4, a na koniec tygodnia był na poziomie 3,97. Dolar umocnił się też w stosunku do euro i eurodolar oscylował w piątek rano na poziomie 1,158 USD/EUR.

Roksana Cicha, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA