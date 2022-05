DRAGO entertainment po I kwartale 2022 r.!

Blisko 2,3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w I kwartale 2022 roku odnotowała notowana na NewConnect spółka DRAGO entertainment. Dało to firmie wielokrotność wyniku względem analogicznego okresu z 2021 r., kiedy to przychody netto wyniosły 0,11 mln zł. Zysk netto od stycznia do marca 2022 r. liczył prawie 0,6 mln zł, co daje Spółce ok 4-krotny wzrost wyniku w porównaniu r/r. EBITDA w raportowanym okresie wyniosła ponad 0,5 mln zł. I kwartał 2022 r. to kolejny udany kwartał dla DRAGO entertainment. Niezmiennie na wypracowane wyniki finansowe Spółki znaczący wpływ ma sprzedaż bestsellerowej produkcji Studia – Gas Station Simulator. Pierwsze, płatne, DLC do gry – Can Touch This – trafi na rynek już 18 maja br.

– Z satysfakcją informujemy, że kolejny kwartał z rzędu DRAGO entertainment odnotowało znaczący wzrost wyników finansowych. W I kwartale tego roku wypracowaliśmy prawie 2,3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Zysk operacyjny EBIT w tym okresie wyniósł 0,4 mln zł, a zysk netto (EBITDA) osiągnął poziom blisko 0,6 mln zł, co dało nam aż 4-krotny rr wzrost zysku netto. – mówi Joanna Tynor, prezes zarządu DRAGO entertainment S.A. – Bardzo dobre wyniki wypracowane w minionym kwartale to w dalszym ciągu efekt znakomitego przyjęcia naszego bestsellerowego tytułu Gas Station Simulator. Ostatnie miesiące były dla nas okresem dalszej wytężonej pracy naszego zespołu, związanej przede wszystkim z rozwojem naszego produktu, o nowe dodatki i tytuły z uniwersum GSS. Pierwsze tego efekty będą widoczne już za kilka dni. 18 maja do sprzedaży trafi pierwsze, płatne, DLC do gry: Can Touch This. Liczymy na pozytywny odbiór projektu, zarówno ze strony obecnych fanów gry, jak i nowej grupy odbiorców, co w efekcie przełoży się na dalsze wzrosty wyników finansowych DRAGO, jak również kontynuację dobrego pozycjonowania Gas Station Simulator – dodaje Joanna Tynor.

Flagową produkcją DRAGO entertainment jest Gas Station Simulator. Gra zadebiutowała na Steam jesienią 2021 roku. Od 24 stycznia br. tytuł, wraz z darmowym contentem – Car Wash, dostępny jest również na platformie GOG.com.

Założeniem Studia, wpisującym się w zaprezentowaną w 2021 r. strategię Spółki na lata 2021 – 2023, jest ciągły rozwój produktu. Zgodnie z tym, w lutym 2022 r. DRAGO entertainment zapowiedziało Motel Simulator. To nowy tytuł wpisujący się w uniwersum GSS, który pozwoli graczom stworzyć i następnie rozwinąć dość niestandardowy motel, niezmiennie usytuowany wzdłuż Route 66. Zadaniem gracza będzie obsługa gości, którzy posiadać będą własne zadania i historie, a także zarządzanie układem przestrzeni motelu. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom graczy, produkcja otrzyma również zupełnie nowy system obsługi klienta.

– Motel Simulator to projekt, który już w 24h od zapowiedzi trafił na TOP Wishlist platformy Steam. Wcześniej na TOP liście znalazł się nasz drugi tytuł z serii – Road Diner Simulator. Utwierdza nas to w tym, że obrana przez nas ścieżka rozwoju produktu Gas Station Simulator jest odpowiednia, co nas bardzo cieszy. – mówi Lucjan Mikociak, współzałożyciel DRAGO entertainment S.A. – Nie zwalniamy jednak tempa i szykujemy dla graczy kolejne ciekawe rozwinięcia projektu, o czym będziemy mogli więcej powiedzieć już wkrótce – dodaje Lucjan Mikociak.

Docelowo popularny symulator stacji benzynowej pojawi się także w wersjach konsolowych – na Nintendo Switch, PlayStation, Xbox oraz MacOS. Wydawcą ostatniej wersji gry jest spółka DRAGO entertainment.

DRAGO entertainment na bieżąco rozbudowuje swoje portfolio. Jeszcze w tym roku na rynek trafią Winter Survival oraz Food Truck Simulator – którego data została już oficjalnie zapowiedziana na 14 września – w rocznicę wydania Gas Station Simulator.