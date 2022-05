Yellow Boson zbuduje swoje pierwsze farmy fotowoltaiczne o wartości około 5 mln złotych

Grupa kapitałowa Yellow Boson, notowana od niedawna na warszawskiej giełdzie New Connect w wyniku przejęcia udziałów w firmie Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A, zbuduje farmy fotowoltaiczne za około 5 milionów złotych w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Grupa podpisała w tym zakresie listy intencyjne oraz jedną umowę z klientami z sektora biznesowego. To pierwsze znaczące realizacje w tym zakresie dla Grupy Yellow Boson. W opinii Zarządu spółki pozwoli to znaczący wzrost przychodów i rentowności w perspektywie najbliższych 12 miesięcy.

Projekty będzie realizować spółka zależna Yellow Boson INNO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która ma być odpowiedzialna w ramach grupy kapitałowej za budowę farm fotowoltaicznych. Spółka podpisała właśnie umowę z firmą z Wrocławia, producentem narzędzi pneumatycznych, na budowę farmy o mocy 99 KWp na hali produkcyjnej. Projekt o wartości 350 tys. złotych ma być zakończony jeszcze w czerwcu tego roku. Jednocześnie Grupa kapitałowa Yellow Boson posiada podpisane listy intencyjne na budowę kolejnych 3 farm fotowoltaicznych o wartości około 5 milionów złotych.

„W ubiegłym roku tylko kilka procent naszych przychodów pochodziło z projektów realizowanych dla biznesu. Teraz skupiamy również się na sprzedaży rozwiązań OZE właśnie dla tej grupy Klientów. Umowa i listy intencyjne na kwotę około 5 milionów złotych na budowę naszych pierwszych farm fotowoltaicznych to właśnie efekt przyjętej w tym zakresie strategii. Kolejne projekty będą realizowane w 2 półroczu tego roku po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń. Rozwój w tym segmencie rynku i realizacja takich instalacji dla firm i przedsiębiorstw będzie dla nas istotnym źródłem wzrostu, które pozwoli grupie na znaczący wzrost przychodów i rentowości w perspektywie najbliższych 12 miesięcy”- komentuje Dawid Puton, Prezes Zarządu Yellow Boson.

Kolejne projekty związane z budową farm fotowoltaicznych będą realizowane między innymi dla firmy produkującej drewno oraz zakład produkcji proszków do prania. Grupa liczy na podpisanie umów z kolejnymi klientami jeszcze w tym roku.

Yellow Boson działa jako spółka holdingowa oraz grupa kapitałowa. Firma znalazła się na warszawskiej giełdzie New Connect w wyniku przejęcia i połączenie ze spółką Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. Pod nową nazwą jest notowana od 4 stycznia 2022. Yellow Boson świadczy na rzecz swoich spółek zależnych między innymi usługi administracyjne i marketingowe, konsolidujące ich wyniki. Yellow Boson SA należy jednocześnie do holdingu Blue Boson United Kingdom Societas z siedzibą w Londynie. Ta międzynarodowa grupa kapitałowa działa już na kilku rynkach europejskich w obszarach instalacji przemysłowych i domowych elektrowni fotowoltaicznych oraz zwiększania wydajności energii cieplnej oraz gazowej dzięki własnej patentowanej technologii. Jej klientami są między innymi Skoda, Apleona, PAK Konin, CEZ Skawina czy Węglokoks Energia.