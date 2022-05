Excellence w Q1 2022 zanotował blisko 27-procentowy wzrost sprzedaży

Excellence – polski producent soków, syropów, napojów oraz suplementów diety, notowany na NewConnect – w pierwszym kwartale 2022 roku osiągnął przychody w wysokości 16,3 mln zł, czyli o 26,9% wyższe w porównaniu do roku Q1 2021. Zysk netto wyniósł 194,1 tys. zł. Spółka koncentruje się na utrzymaniu marży i renegocjacji kontraktów w obliczu wysokiej inflacji, a także na zmianach w łańcuchu dostaw. Excellence nie prowadził i nie prowadzi żadnego biznesu w Rosji i nie eksportuje do tego kraju żadnych towarów.

„Pierwszy kwartał 2022 roku był bardzo trudny dla całej branży spożywczej. Ogromna inflacja wpływa istotnie na ceny wszystkich surowców i koszty produkcji, a przełożenie tych zmian na ceny w sieciach handlowych jest długotrwałe. Sytuację pogarsza wojna na Ukrainie oraz konieczność zmian w łańcuchu dostaw. Wszystko to sprawiło, że utrzymanie marźy było bardzo trudne – pomimo to zwiększyliśmy naszą sprzedaż rok do roku aż o 26,9%. Podjęliśmy także wiele działań, mających na celu wsparcie Ukrainy i jej obywateli – zarówno w kontekście ofert pracy i zamieszkania tu w Polsce, jak też dostaw spożywczych i medycznych na Ukrainę. Na szczęście nie prowadziliśmy i nie prowadzimy w Rosji ani działalności, ani eksportu naszych produktów – więc nie mamy wpływu takich zdarzeń na wyniki finansowe” – powiedział Dariusz Polinceusz, prezes Excellence.

Z danych Nielsena za 2021 rok wynika udział ilościowy sprzedawanych produktów spółki Excellence jest na poziomie 31%, co stanowi 13 mln litrów syropów sprzedawanych rocznie, a oznacza że co trzeci syrop sprzedawany w Polsce pochodzi z Excellence. Tym samym Excellence jest drugim graczem w Polsce, gdzie lider rynku produkuje ponad 20 mln litrów syropów rocznie, przy wielkości rynku 42 mln litrów.

Excellence eksportuje swoje produkty także do Niemiec, Holandii, Czech, na Ukrainę, Litwę, Łotwę i do Estonii. Asortyment jest dostępny również w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Tradycyjne smaki od Excellence docenili także konsumenci w Kanadzie. Spółka prowadzi działania w celu pozyskania dystrybutora w Azji i na Bliskim Wschodzie.