DRAGO entertainment z rekordowymi wynikami po 2021 roku

Notowana na NewConnect spółka DRAGO entertainment odnotowała w 2021 roku rekordowe wyniki finansowe. W raportowanym okresie przychody netto ze sprzedaży wyniosły 13 mln zł, co daje firmie wielokrotność wyniku względem 2020 roku, kiedy to przychody liczyły 0,5 mln zł. Od stycznia do grudnia 2021 firma zanotowała 5,2 mln zł zysku operacyjnego EBIT, a EBITDA w tym okresie wyniosła ponad 5,3 mln zł. W minionym roku zysk netto liczył 4,6 mln zł. Prawie połowa tego wyniku została wypracowana w samym IV kwartale 2021, kiedy to zysk netto osiągnął 2 mln zł. Wpływ na to miała sprzedaż bestsellerowej gry Studia pt. Gas Station Simulator. W maju br. spółka zaprezentowała najnowszy content do projektu w postaci Shady Deals. DLC, podobnie jak poprzednie karty powiązane tematycznie z Gas Station Simulator, błyskawicznie trafił na TOP Wishlist platformy.

W minionym roku spółka DRAGO entertainment odnotowała rekordowe wyniki. Krakowski producent gier osiągnął w 2021 roku zysk netto na poziomie 4,6 mln zł. Zysk operacyjny EBIT od stycznia do grudnia 2021 liczył 5,2 mln zł. Jednocześnie w minionym roku spółka wypracowała 13 mln przychodów netto ze sprzedaży, co pokazało wielokrotność wyniku w stosunku do 2020 roku (0,5 mln zł). Co istotne, Zarząd spółki widzi duży potencjał dla wzrostu wyników w kolejnych okresach, dzięki rozwojowi bestsellerowej produkcji Studia pt. Gas Station Simulator oraz kolejnych projektach przygotowywanych do wydania jeszcze w tym roku. Premiera tytułu: Food Truck Simulator została zapowiedziana na 14 września 2022 r.

– Cieszymy się, że zamknęliśmy miniony rok rekordowymi wynikami. Był to dla nas niezwykle intensywny okres, w którym udało nam się dołączyć do grona spółek notowanych na NewConnect. W tym czasie zaliczyliśmy także doskonałą premierę naszej autorskiej gry Gas Station Simulator. Tytuł okazał się globalnym sukcesem i już w dniu debiutu zwrócił nam wszystkie koszty produkcji. Pokazuje to, że obrana przez nas strategia rozwoju jest skuteczna i podążamy we właściwym kierunku. Na tym jednak nie poprzestajemy i dokładamy wszelkich starań by w kolejnych okresach również móc pochwalić się świetnymi wynikami – mówi Joanna Tynor, prezes zarządu DRAGO entertainment S.A.

Wspomniana gra Gas Station Simulator to flagowy projekt z portfolio DRAGO entertainment. Globalna premiera symulatora rozbudowy amerykańskiej stacji paliw na platformie Steam odbyła się 15 września 2021 r. Budżet produkcyjny gry zwrócił się jej twórcom już po 90 minutach od premiery.

Zgodnie z przedstawioną w listopadzie ubiegłego roku aktualizacją strategii na lata 2021 – 2023 oraz przedstawioną road mapą spółka tworzy rozbudowane uniwersum wokół Gas Station Simulator, m.in. poprzez płatne i bezpłatne dodatki

Pierwszym zapowiedzianym dodatkiem był DLC Can Touch This. Płatny dodatek już zdążył zadebiutować na rynku. Premiera na Steam odbyła się 18 maja br., a od 25 maja DLC dostępne jest również na platformie GOG.com. Nowy content umożliwia odnowę i remont nie tylko samej stacji benzynowej, ale i pobliskiego warsztatu oraz magazynu.

Dodatek Can Touch This od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony graczy, jak i Streamerów oraz Youtuberów. Projekt liczy już ponad 2,4 mln odsłon na kanale YouTube oraz około 200 000 odsłon na Twitchu. W kilka dni dodatek został kupiony przez ponad 20 000 użytkowników, a jego wydanie wpłynęło również na wzrost sprzedaży podstawowej wersji gry.

Drugim, świeżo zapowiedzianym, DLC do gry Gas Station Simulator jest Shady Deals. Rozgrywka będzie pełna nagłych zwrotów akcji, bójek, a nawet interwencji policji i tym samym będzie wymagać od gracza sprytu i refleksu.

– Niedawno zaprezentowaliśmy pierwsze materiały z Shady Deals. Ten projekt, podobnie jak Can Touch This, równie szybko zyskuje popularność wśród fanów Gas Station Simulator. Dodatek trafił na TOP Wishlist platformy Steam zaledwie po 9 dniach od udostępnienia karty Steam. Wishlista buduje się w bardzo dobrym tempie. – mówi Lucjan Mikociak, szef i współzałożyciel DRAGO entertainment S.A. – To wszytko daje nam motywację do dalszej pracy, a także jest potwierdzeniem, że obrana przez nas strategia rozwoju GSS jest właściwa. – dodaje.