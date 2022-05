Marcin Kuśmierz obejmuje 15 proc. akcji w akcjonariacie Escola S.A.

Do akcjonariatu Escola dołączył Marcin Kuśmierz, prezes notowanej na GPW spółki Shoper. Stał się drugim co do wielkości wspólnikiem spółki. Nowy akcjonariusz podpisał umowę lock-up na 12 miesięcy od momentu debiutu Escoli na NewConnect. Inwestor będzie wspierał rozwój spółki oraz współuczestniczył we wdrażaniu nowej strategii rozwoju.

– Naszym celem jest osiągnięcie pozycji wiodącego gracza na rynku rozwiązań mobilnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Bogate doświadczenie Marcina, który dołączył do Escola jako znaczący akcjonariusz i członek Rady Nadzorczej, korzystnie wpłynie na dynamikę naszego rozwoju. Chcemy też skorzystać z jego doświadczeń przygotowując się do debiutu giełdowego – mówi Krzysztof Wojewodzic, prezes Escola.

Marcin Kuśmierz był wieloletnim prezesem home.pl S.A., a następnie odpowiadał też za rozwój 1&1 IONOS, największego dostawcy usług internetowych dla MŚP w Europie, w krajach regionu CEE. W styczniu 2021 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Shoper S.A., właściciela najpopularniejszej w Polsce platformy dla rynku e-commerce obsługującej sklepy internetowe w modelu SaaS. Jest inwestorem w kilku spółkach technologicznych, będących liderami w regionie CEE, które wspiera w ich transformacji i budowie strategii wzrostu. Posiada 25-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich w sektorze e-commerce, technologii informatycznych oraz sektorze płatności internetowych.

– Escola to firma, która ma szansę stać się jednym z europejskich liderów w zakresie zaawansowanych rozwiązań mobilnych. Już dziś rozwija szereg innowacyjnych produktów, obsługuje prestiżowe polskie i zagraniczne marki i przede wszystkim ma silny kompetencyjnie i dobrze zmotywowany zespół. Będę ją wspierał w zakresie opracowania i wdrożenia nowej strategii wzrostu, aby optymalnie wykorzystała swój potencjał rozwojowy – komentuje Marcin Kuśmierz.

Escola S.A. rozwija się poprzez usługi software house, a także fuzje i przejęcia oraz venture building. Dotychczas firma przejęła m.in. firmę ClickMaster z Krakowa, stając się właścicielem marki konferencji Mobile Trends, a w kwietniu przyjęła do Escola doświadczony zespół programistów z katowickiej spółki IT.focus. Spółka rozwija również działalność w kierunku data science i segment związany z konsultingiem IT.

– Rozwój Escoli widzimy na dwóch filarach: rozwoju struktury software house, która jest przewidywalna i przynosi stałe przychody i drugiej przez spółki zależne, które rozwijają własne produkty w oparciu o wytworzone w firmie technologie np. dla rynku e-commerce czy e-learning. Tak zdywersyfikowany model pozwala nam utrzymać stały przychód i wypracować zyski, a z drugiej strony inwestować w nowe sektory, przez co możemy dynamicznie zwiększać wycenę całej grupy kapitałowej – dodaje Krzysztof Wojewodzic.

W skład spółek zależnych grupy kapitałowej Escola wchodzą: aplikacja Frivo rozwijana przez Frivo Sp. z o.o, aplikacja Meetinga.com, platforma e-learnignowa Wellms.io, platforma kursów on-line MyVOD.io oraz

oprogramowanie dla sklepów internetowych Heseya.com. Spółka w nadchodzących miesiącach zamierza koncentrować się na rozwijaniu spółek zależnych i stabilnego segmentu usług software house.

W ubiegłym roku Escola zajęła 1. miejsce spośród polskich spółek, a 8. miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej w rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2021 w kategorii „Growth Stars”. Escola uplasowała się również na 6. miejscu w światowym rankingu najszybciej rosnących firm IT według Clutch ze średnim wzrostem przychodów wynoszącym 180 proc. za lata 2019-2020.