BioMaxima z 93,6 mln zł przychodów netto w pierwszym kwartale 2022 r., rekordowym zyskiem i wzrostem zamówień

BioMaxima SA, wiodący polski producent i eksporter diagnostyki laboratoryjnej, zaprezentowała śródroczny raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku. Grupa Kapitałowa BioMaxima w I kw. wypracowała 93.596 tys. zł przychodów netto, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym o 351 proc. Zysk netto wyniósł 24.194 tys. zł – wzrost na poziomie 386 proc. rdr. Od stycznia br. BioMaxima jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2021 roku Grupa Kapitałowa BioMaxima SA wypracowała 79 088 tys. zł przychodów netto. Zysk netto grupy za rok 2021 wyniósł 10 243 tys. złotych i był wyższy od zysku netto osiągniętego w roku poprzednim o 29 proc.

Sprzedaż w I kwartale wyższa niż w całym roku ubiegłym

Pierwszy kwartał 2022 r. pozwolił ustanowić nowy rekord w historii spółki pod względem wyników finansowych. BioMaxima SA jako jednostka dominująca wypracowała 93.484 tys. zł przychodów netto, co stanowi wzrost w stosunku analogicznego okresu roku poprzedniego o 355 proc. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) za I kw. 2022 osiągnął poziom 30 667 tys. zł, a zysk netto wyniósł 24 330 tys. zł. Grupa Kapitałowa BioMaxima w I kw. 2022 r. wypracowała 93.596 tys. zł przychodów netto, co stanowi wzrost w stosunku do I kw. roku ubiegłego o 351 proc. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację wyniósł 30.703 tys. zł. Zysk netto grupy za I kw. 2022 r. wyniósł 24.194 tys. zł i jest wyższy od osiągniętego w analogicznym kwartale roku ubiegłego o 386 proc.

– Z perspektywy ostatnich dwóch lat możemy stwierdzić, że mimo niepewności oraz zawirowań gospodarczych, wykorzystaliśmy czas pandemii COVID-19 wyjątkowo dobrze. Pacjentom zapewniliśmy wysokiej jakości systemy diagnostyczne, a efekty podjętych decyzji widoczne są już dziś w wynikach spółki, ale także wpłyną niewątpliwie pozytywnie na możliwości rozwojowe BioMaximy w nadchodzących kwartałach i latach – powiedział Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima.

Prawie czterokrotny wzrost zamówień w strategicznym dla spółki segmencie badania lekowrażliwości

W pierwszym kwartale 2022 roku BioMaxima zanotowała znaczący wzrost sprzedaży krążkowych systemów dyfuzyjnych do oznaczania lekowrażliwości (antybiogramów), na poziomie 170 proc. r/r, a wielkość sprzedaży sięgnęła aktualnie pełnię mocy wytwórczych w zakresie systemów bibułowych, ponieważ przyrost zamówień był na poziomie 370 proc. r/r.

– Owoce przynosi nasza systematyczna praca związana z rozwojem eksportu i rozbudową sieci dystrybucji. Mimo niewątpliwej dominacji w przychodach asortymentu związanego z diagnostyką SARS-CoV-2, na dzień publikacji raportu wartość zamówień na krążkowe systemy do oznaczania lekowrażliwości oczekujących na realizację sięga 833 tys. zł, przy całkowitej sprzedaży na poziomie 1,38 mln zł w 1 kwartale 2021 w tym segmencie. Podjęliśmy działania, aby już w III kwartale 2022 roku, jeszcze przed oddaniem nowego obiektu produkcyjnego, znacząco zwiększyć wydajność w zakresie tego asortymentu – mówi Łukasz Urban.

Stabilna sytuacja finansowa oraz rozbudowa zakładów produkcyjnych

Na dzień sporządzenia raportu prace budowlane na terenie nabytej przez spółkę nieruchomości przy ulicy Vetterów zostały już rozpoczęte. Zarząd przewiduje zakończenie budowy i oddanie nowych obiektów do użytku na I kwartał 2023 roku. Inwestycja jest w pełni zabezpieczona finansowo.

Sytuacja finansowa spółki jest bardzo dobra. Emitent znacząco zmniejszył zaangażowanie kredytowe, które na koniec marca wyniosło 6,2 mln zł – są to głównie długoterminowe kredyty inwestycyjne. Wskaźnik pokrycia sumy bilansowej kapitałami własnymi wyniósł 71,07 proc. W marcu br. spółka pozyskała kolejne dofinansowanie w kwocie 336 tys. zł, które dotyczy udziału w targach Medlab 2022 i 2023, Medica 2023 oraz kongresu ECCMID 2023.

BioMaxima systematycznie rozwija również sprzedaż podstawowego asortymentu. W marcu 2022 r. spółka podpisała z polską firmą farmaceutyczną, umowę na sprzedaż i dostawę trzech automatycznych analizatorów do monitorowania hodowli komórkowych o wartości netto 3.209.850 zł. Przewidywany termin dostarczenia i instalacji urządzeń to koniec maja 2022 r. Zainstalowane analizatory będą generowały stały przychód z tytułu dostaw odczynników i materiałów zużywalnych na poziomie 1,5 mln zł rocznie.