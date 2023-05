DRAGO entertainment ze wzrostem zysku EBIT w I kwartale 2023 r. o 39 proc. rdr.

Notowana na NewConnect spółka DRAGO entertainment osiągnęła w I kwartale br. 0,6 mln zł zysku z działalności operacyjnej (EBIT), co oznacza wzrost na poziomie 39 proc. rdr. W raportowanym okresie zysk netto wyniósł 0,4 mln zł, zaś przychody netto ze sprzedaży osiągnęły ponad 3,5 mln zł, rosnąc o 56 proc. rdr. Na wypracowane wyniki wpływ miała sprzedaż autorskich tytułów studia, zwłaszcza stabilna monetyzacja hitu Gas Station Simulator. Jednym z nadrzędnych celów spółki pozostaje ciągły rozwój w zakresie produkcyjnym oraz wydawniczym.

W I kwartale 2023 roku DRAGO entertainment wypracowało ponad 3,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co dało wzrost o 56 proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego. W raportowanym okresie zysk netto osiągnął wartość 0,4 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej EBIT oraz wynik EBITDA były na porównywalnym do siebie poziomie, wynoszącym 0,6 mln zł (dało to wzrosty odpowiednio o 39 i 19 proc. rdr).

– Za nami udany kwartał, w którym osiągnęliśmy satysfakcjonujące nas wyniki finansowe. To efekt przemyślanej strategii rozwoju i stabilnej monetyzacji naszych tytułów, przede wszystkim longsellera Gas Station Simulator. Miniony kwartał, to także czas, w którym udało nam się rozpocząć prace nad nowymi celami wydawniczymi, m.in. dzięki umowie z Codebusters Studio SA. Pierwszą z produkcji, nad którą pracujemy z naszym partnerem jest gra Farm Simulator. Wierzymy, że to propozycja, która spotka się z ciepłym przyjęciem szerokiej grupy odbiorców. Aktualnie koncentrujemy się na budowie wishlisty, planujemy także cross promocję własnych symulatorów z projektami tworzonymi przez warszawskie studio, co mam nadzieję w efekcie przyniesie obopólne korzyści. Liczymy więc na długofalową współpracę i korzystną synergię przy kolejnych wspólnych projektach. – mówi Joanna Tynor, Prezes Zarządu DRAGO entertainment. – Jako doświadczony developer gier wideo, chcemy się rozwijać w oparciu o projekty z różnych gatunków. Do tej pory znani byliśmy przede wszystkim z gier symulacyjnych. To nasz ,,konik’’, natomiast chcemy w pełni wykorzystać nasz potencjał i odpowiednio dywersyfikować nasze portfolia – dodaje.

Równolegle do rozbudowy portfolio wydawniczego, team DRAGO entertainment na bieżąco realizuje swoje założenia produkcyjne. Obecnie spółka koncentruje się na rozwoju swojego globalnego hitu – Gas Station Simulator, do którego 26 kwietnia zostało wydane płatne DLC „Airstrip”. Dodatek bardzo szybko się zwrócił, a po dwóch tygodniach sprzedaż przekroczyła 20 tys. sztuk, jednocześnie pozostałe produkty DRAGO zanotowały duży wzrost sprzedaży. Spółka pracuje także nad doszlifowaniem swojego największego, nie wydanego jeszcze, tytułu – Winter Survival, którego premiera w Early Access zaplanowana jest na październik br.

Na tym nie koniec, krakowski zespół chcąc utrzymać odpowiednią dynamikę przychodów, konsekwentnie dywersyfikuje także kanały dystrybucyjne swoich tytułów. Stąd też, z początkiem 2023 roku krakowska firma zawarła ze spółką Ultimate Games umowy na porting i dystrybucję swoich dwóch tytułów: Food Truck Simulator oraz Treasure Hunter Simulator. Pierwszy produkt pojawi się na konsolach PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch. Drugi trafi w ręce użytkowników Nintendo Switch.

Jak widać, DRAGO entertainment konsekwentnie realizuje wyznaczone sobie kamienie milowe, zarówno te produktowe, jak i biznesowe.