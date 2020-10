Druga fala pandemii covid-19 może spowolnić wzrost zatrudnienia i płac

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu br. osiągnęło 6 312,4 tys. osób i było niższe o 1,2% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło zaś 5371,56 zł i było o 5,6% wyższe w porównaniu z wrześniem 2019 r. – podał GUS.

W porównaniu do sierpnia br. zatrudnienie wzrosło o 0,3% (w sierpniu br. w stosunku do lipca br. zaobserwowano wzrost o 0,7%). Przedsiębiorstwa uzupełniają brakujące miejsca pracy poprzez przywracanie wcześniejszych etatów, rezygnację z przestoju i nowe przyjęcia pracowników, choć ich skala i tak nie umożliwia osiągnięcia poziomu zatrudnienia sprzed pandemii covid-19.

Przeciętne wynagrodzenie pracowników we wrześniu 2020 roku wynosiło 5371,56 zł i było wyższe od wypłaconego w sierpniu o 33,91 zł. Tempo wzrostu wynagrodzeń we wrześniu w ujęciu rocznym było szybsze niż obserwowane w poprzednich pięciu miesiącach.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku przeciętne wynagrodzenie, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD – od 0,7% w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” do 8,9% w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca. Spadek o 4,2% odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.

Te dane można uznać za optymistyczne. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że we wrześniu poziom zachorowań na covid – 19 był niższy niż w październiku. Druga fala zachorowań i wysokie dzienne przyrosty chorych na poziomie ponad 7 tys. osób, a tym samym wprowadzenie przez rząd istotnych ograniczeń w działalności gospodarczej, mogą przynieść efekt podobny do tego obserwowanego w marcu, kwietniu i maju, czyli zahamowania wzrostu wynagrodzeń, m.in. poprzez zmniejszenie wymiaru czasu pracy oraz redukcję zatrudnienia. Już teraz część pracodawców znacząco ogranicza wypłatę dodatków do pensji, które nie są konieczne i rezygnuje z benefitów, chcąc zachować płynność finansową. Niektóre firmy decydują się również na obniżkę wynagrodzeń w zamian za zapewnienie pracownikom utrzymania zatrudnienia.

Niestety, na razie brak zapewnień rządu o pomocy dla przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy ponoszą straty na skutek wprowadzonych obostrzeń. Względy budżetowe decydują o tym, że niemożliwe wydaje się wdrożenie powszechnych programów wspierających wypłatę wynagrodzeń. Bez przynajmniej selektywnej pomocy dla najbardziej zagrożonych zwolnieniami branż, musimy się liczyć z falą zwolnień i wyhamowaniem wzrostu płac.

Monika Fedorczuk, Konfederacja Lewiatan