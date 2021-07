Działa już 30 punktów szczepień w centrach handlowych w całej Polsce

W czerwcu br. Polska Rada Centrów Handlowych zaapelowała do właścicieli i zarządców centrów handlowych o organizowanie punktów szczepień na terenie galerii oraz włączenie się w rządową akcję promocji szczepień #Ostatniaprosta, aby wspólnie działać na rzecz ograniczenia rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19. Rada zachęcała do promowania akcji poprzez nośniki reklamowe dostępne w centrach, które dają możliwość informowania o ważnych społecznie tematach miliony odwiedzających je osób. Branża solidarnie odpowiedziała na apel PRCH.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez właścicieli i zarządców centrów handlowych, w Polsce w lipcu działało 30 punktów szczepień w lokalach, w aptekach czy przychodniach mieszczących się na terenie galerii handlowych. Wszyscy chętni mogą już dziś zaszczepić się w Alfa Centrum w Grudziądzu, Atrium Mosty w Płocku, Atrium Plejada w Bytomiu, CH Borek we Wrocławiu, Galaxy w Szczecinie, Galerii Bronowice w Krakowie, Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu, a także w CH Karolinka w Opolu, King Cross Marcelin w Poznaniu, centrum Kupiec w Szczecinie, w trzech łódzkich centrach: Retkinii, Tulipanie i w Manufakturze, CH NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim, a także w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, w centrum Plaza w Toruniu, Platan w Zabrzu, Posejdon w Szczecinie, Silesia w Katowicach, Turawa Park w Opolu, Wzorcownia we Włocławku, Vivo! w Lublinie oraz CH Zielone Tarasy w Elblągu. W Warszawie punkty szczepień mieszczą się aż w 7 obiektach rozrzuconych po całym mieście: w Blue City, w Galerii Bemowo, w M1 w Markach, w Galerii Młociny, w Galerii Północnej, w Home Parku Targówek i Promenadzie.

W akcję promowania szczepień włączyło się już 100 obiektów, które zadeklarowały nieodpłatne udostępnienie swoich nośników reklamowych. Miesięczna odwiedzalność tych centrów wynosi niemal 27 mln osób.

Materiały promujące akcję pojawiły się w ponad 800 miejscach na terenie centrów handlowych, nie licząc oznaczeń punktów szczepień.

Centra handlowe są nie tylko miejscami spotkań, prowadzą również wiele przedsięwzięć istotnych dla lokalnych społeczności. Włączenie się do akcji promocji szczepień jest naturalną kontynuacją ich wcześniejszych działań. W kryzysowej sytuacji, centra nie pozostały obojętne na tak ważny dzisiaj temat, jak promowanie szczepień przeciw COVID-19. Należy podkreślić, że po otwarciu galerii w maju i odmrożeniu kolejnych branż, systematycznie rośnie liczba odwiedzających, więc akcje prowadzone w centrach są zauważane przez coraz więcej osób w całej Polsce. Mimo, że wszystkie minione lockdowny były olbrzymim obciążeniem dla całego sektora handlowego, a branża została dotknięta poważnymi stratami, szeroko zaangażowała się w działania wynikające z odpowiedzialności społecznej.

Aby ułatwić zarządcom centrów handlowych tworzenie nowych punktów szczepień, Polska Rada Centrów Handlowych współpracowała także z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym. W wyniku tej współpracy powstały specjalne wytyczne dla centrów handlowych, opublikowane na stronach rządowych.

– Niezmiernie cieszy nas duża aktywność centrów oraz szeroka odpowiedź właścicieli i zarządców na nasz apel przyłączenia się do promocji szczepień, które są obecnie jedyną znaną i możliwą formą zapobiegania rozwojowi pandemii oraz kolejnym lockdownom. Gotowość udostępnienia swojej przestrzeni, organizowania punktów szczepień oraz przekazywania wiedzy poprzez nośniki reklamowe to wyraz odpowiedzialności społecznej wynajmujących. Pokazuje dojrzałość w rozumieniu roli centrów handlowych jako miejsc istotnych społecznie. Dzisiaj priorytetem dla branży jest silne włączenie się w te aktywności, aby polskie społeczeństwo jak najszybciej uzyskało odporność zbiorową. To szczepienia powinny być lekarstwem na pandemię, a nie niszczące gospodarkę lockdowny – powiedział Jan Dębski, prezes PRCH.

Wiele obiektów podejmuje dodatkowe działania, aby dostępność do szczepień była jak najłatwiejsza. Cele to: bezpieczeństwo, szybkość oraz wygoda. Dlatego centra dbają np. o eliminowanie kolejek, łatwe dotarcie do punktów czy dodatkową promocję w lokalnych mediach oraz własnych kanałach informacyjnych.

Zaangażowanie branży centrów handlowych przynosi już dziś widoczne efekty, a zainteresowanie szczepieniami w centrach handlowych często przerasta oczekiwania organizatorów. Przez trzy tygodnie lipca w szczecińskim centrum Galaxy zaszczepiło się 4439 osób, a we włocławskiej Wzorcowni w ciągu miesiąca – 1550, zaś w Galerii Bronowice w Krakowie przez 4 pierwsze dni do szczepienia przystąpiło 800 osób. Centra promują akcję także wykorzystując swoje relacje i dobrą współpracę z lokalnymi organizacjami czy mediami. W toruńskiej Plazie punktowi szczepień towarzyszy duża kampania widoczna w całym mieście, podczas której mieszkańcy zapraszani są do realizacji szczepień w trakcie zakupów. O akcji Plazy pisze także lokalna prasa i portale.

Z informacji pozyskiwanych od osób zarządzających obiektami handlowymi wynika również, że klienci szczepią się często przy okazji zakupów oraz np. po wizycie w biurze podróży znajdującym się w galerii. Dotyczy to zwłaszcza możliwości zaszczepienia się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson, którą można przyjąć w wybranych punktach bez uprzedniej rejestracji.

Polska Rada Centrów Handlowych uważa intensyfikację szczepień przeciw COVID-19 za kluczowe wyzwanie na najbliższe tygodnie, gdyż zgodnie ze znanymi opiniami ekspertów, jedyną formą zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii, kolejnym falom zachorowań oraz, co za tym idzie, zamrażaniu gospodarki i ograniczaniu interakcji społecznych, jest osiągnięcie stanu zbiorowej odporności społeczeństwa. A to mogą zapewnić wyłącznie masowe szczepienia.

PRCH wspiera opinie, że konieczna jest mobilizacja, intensyfikacja i przyspieszenie akcji szczepień oraz jak najszersze ich promowanie. Dlatego w pełni popiera podejmowanie takich działań przez wszelkie instytucje i nieustannie apeluje do właścicieli i zarządców centrów handlowych, aby przyłączali się do akcji w miarę swoich możliwości. Szczepienie przeciw COVID-19 to wyraz współodpowiedzialności obywatelskiej, dlatego stowarzyszenie apeluje także do klientów, aby nie zwlekać z nim dla dobra swojego i bliskich.